iOS 17 giúp giải mã các ký hiệu đặc biệt trên ô tô

Bản cập nhật iOS 17 của Apple sẽ bao gồm một tính năng nhỏ tiện dụng được thiết kế để hiển thị cho người dùng iPhone những gì đang diễn ra bên trong ô tô của họ.

Với iOS 17, tính năng này cũng sẽ giải mã các ký hiệu bật lên trên bảng táp-lô của xe ô tô. Thay vì phải lục sách hướng dẫn sử dụng, người dùng có thể lấy iPhone của mình, chụp ảnh bảng điều khiển và để Visual Look Up cho biết tính năng trên xe là gì.

Để sử dụng Visual Look Up, hãy mở ứng dụng Photos trên iPhone. Khi nhấn vào một trong các ảnh trong ứng dụng người dùng sẽ thấy một tab ở dưới cùng trông giống chữ "i" viết thường bên trong vòng tròn có ngôi sao ở bên trái. Điều đó chỉ ra rằng có thông tin mà người dùng có thể nhận được từ Visual Look Up. Nhấn vào biểu tượng đó là bước đầu tiên để tìm hiểu sâu về hình ảnh mà người dùng đang sử dụng Visual Look Up.

Apple dự kiến sẽ ra mắt tính năng này cùng lúc với thời điểm trình làng iOS 17 và iPhone 15/9/2023.