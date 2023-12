Lexus ES: Chiếc sedan hạng sang chuẩn mực cho giới doanh nhân hiện đại

Thương hiệu Lexus Nhật Bản đã khởi đầu câu chuyện của mình tại San Francisco - Mỹ, từ tháng 9/1989 với 2 dòng sản phẩm LS400 và ES250. Sau 34 năm, cho đến nay Lexus đã vươn tới hơn 90 thị trường trên toàn cầu; doanh số vượt ngưỡng 10 triệu xe - bỏ xa các đối thủ đồng hương.

Đóng góp công lớn vào thành công đó là Lexus RX và Lexus ES - hai dòng sản phẩm bán chạy nhất và nhì của thương hiệu Nhật Bản, với doanh số tính tới nay đã lần lượt vượt ngưỡng 3,4 và 3 triệu xe.

ES là mẫu xe bán chạy thứ 2 của Lexus

Tại sao một thương hiệu mới đến từ châu Á lại có thể chen chân vào phân khúc xe sang, nơi vốn là sân chơi của những “ông lớn châu Âu” có lịch sử lên tới cả trăm năm. Có thể khẳng định, bí quyết làm nên thành công của Lexus đều nằm ở trải nghiệm khách hàng; mà Lexus ES là một minh chứng.

Sự tinh tế tạo nên khác biệt

Đối với bất kỳ một sản phẩm nào của Lexus, ẩn sau mỗi chi tiết trên xe là một câu chuyện về sự tỉ mỉ; về tay nghề điêu luyện và hàng vạn giờ làm việc tận tâm của mỗi bậc thầy Takumi với đem lại cho khách hàng những sản phẩm sang trọng, đẳng cấp và trải nghiệm sử dụng thoải mái nhất. Đơn cử như việc thiết kế được bộ ghế ngồi cũng khiến các kỹ sư Nhật Bản phải tốn tới hơn 3 năm nghiên cứu phát triển từ concept mang tên “Clear and Deep” do kỹ sư Takeshi Kawano đảm nhiệm.

Cấu tạo bộ ghế trên Lexus ES được thiết khá đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả, bao gồm: Một lớp cao su Polyurethane mềm bọc bên ngoài phần khung kim loại. Tấm đệm lưng được làm phẳng, hai bên cạnh hông thiết kế nhô ra để ôm lấy sườn và giữ cho cơ thể hành khách ổn định. Kích cỡ ghế vừa đủ để đảm bảo những hành khách to lớn không cảm thấy chật chội; mà những người có cơ thể nhỏ gọn cũng không bị lọt thỏm.

Nội thất ES 250 F Sport

Vậy nên ngay khi ngồi xuống một chiếc Lexus ES, bất kỳ khách hàng nào cũng cảm nhận được tư thế chuẩn xác, vừa vặn và ôm khít. Đó chính là Clear. Còn Deep được thể hiện ở chỗ: hành khách sẽ luôn cảm thấy phần lưng dưới của mình được nâng đỡ rất cẩn trọng, cơ thể không bị rung lắc, bất kể chiếc xe đang chuyển động nhanh hay chậm từ theo bất kỳ phương hướng nào.

Thử thách lớn nhất đối với đội ngũ thiết kế Lexus, là đảm bảo bộ ghế ngồi có thể phục vụ mọi hành khách: “Bất kể người cầm lái cao hay thấp, mập hay ốm; người đó đều có thể trải nghiệm sự sang trọng hoàn toàn giống nhau. Chiếc ghế phải xóa nhòa mọi khác biệt về vóc dáng thể hình”. Và đây cũng chính là điều mà kỹ sư Shin Maezawa - trưởng bộ phận phát triển ghế ngồi của Lexus - luôn trăn trở.

Riêng đối với phiên bản thể thao Lexus ES 250 F Sport, bộ ghế ngồi trên xe được thiết kế thêm một lớp đai hông nhằm bảo vệ cơ thể người lái khỏi tác động của lực G. Dù xe đang vào cua với tốc độ bao nhiêu, người cầm lái cũng luôn phải cố định phần hông, lưng và vai trên cùng một mặt phẳng để tự tin xử lý tình huống.

Hay ví như việc sản xuất những tấm ốp kim loại bên trong khoang cabin cũng đòi hỏi kỹ sư Toshihide Maseki phải đích thân tới thành phố Seki - thủ phủ rèn kiếm để nghiên cứu kỹ nghệ luyện kiếm Katana của những võ sĩ Samurai truyền thống thế kỷ 17.

Ngồi trong chiếc Lexus ES mọi giác quan của bạn gần như đều được đánh thức

Ngồi trong chiếc Lexus ES, không chỉ xúc giác hay thị giác của hành khách được chăm chút, mà ngay cả thính giác cũng vậy. Cảm nhận đầu tiên của mỗi hành khách khi ngồi vào xe sẽ là sự tĩnh lặng.

Các kỹ sư Lexus thậm chí còn đưa xe vào hầm gió - nơi vốn chỉ dành cho việc nghiên cứu khí động học - để thử nghiệm âm thanh cho mẫu ES. Nhờ vậy, kỹ sư Hirotaka Tsuru có thể tinh chỉnh thiết kế của những chi tiết rất nhỏ như: cần gạt nước, gương chiếu hậu và các thành phần ngoại thất khác của xe; để loại bỏ nguồn tạp âm lọt vào xe.

Nhà sản xuất Nhật Bản cũng nghiên cứu rất kỹ lưỡng ngay từ khâu thiết kế nền tảng khung gầm. Mỗi loại vật liệu trên Lexus ES như nhôm, thép cường độ cao và thép lại có tính chất khác nhau: Mềm hay cứng, giòn hay dẻo, nặng hay nhẹ… Mỗi khu vực của xe lại đòi hỏi một loại vật liệu cụ thể và từng vật liệu khác nhau phải được ghép nối vô cùng tỉ mỉ bằng nhiều cách: dập nóng, hàn vít la-de hoặc sử dụng vật liệu kết dính để đảm bảo mức độ liên kết cứng chắc, giảm vặn xoắn, bảo vệ hành khách khi có va chạm bất ngờ.



3 phiên bản của Lexus ES tại Việt Nam

Ở thế hệ mới nhất hiện nay, khách hàng Việt Nam có đầy đủ sự lựa chọn phục vụ nhiều mục đích khác nhau: ES 250 - cho những người muốn trải nghiệm mẫu sedan tiêu chuẩn hạng sang; ES 250 F Sport - cho những người cá tính đam mê trải nghiệm lái, ưa thích phong cách thể thao và ES 300h - cho những doanh nhân muốn hưởng thụ tinh hoa công nghệ cao cấp nhất.

Công nghệ vận hành và an toàn tối tân

Là thương hiệu luôn đi đầu trong việc đưa những công nghệ mới tối tân nhất lên sản phẩm của mình Lexus phiên bản ES 300h được trang bị khối động cơ hybrid với tổng công suất lên tới 215 mã lực. Sức mạnh đáng nể này bao gồm 176 mã lực và 221 Nm lực kéo đến từ khối động cơ xăng 2.5L kết hợp với 118 mã lực và 202 Nm lực mô-men xoắn do mô-tơ điện cung cấp - đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng đồng thời lại tiết kiệm nhiên liệu. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sedan hạng trung có phiên bản Hybrid.

Lexus ES 300h có khả năng tự sạc, nên người lái không cần phải lo lắng về hạ tầng cũng như không cần phải tính toán quãng đường khi sử dụng xe đường dài.

Lexus thường mang tới cho người lái những cảm nhận khó phai nhòa

Bên cạnh đó, Lexus ES 250 phiên bản tiêu chuẩn được trang bị tiêu chuẩn khối động cơ 2.5L có hiệu suất lên tới 205 mã lực, cùng với nền tảng khung gầm GA-K thế hệ mới cứng chắc, góp phần cải thiện cảm giác lái đáng kể.

Trải nghiệm vận hành êm ái còn được đóng góp bởi hệ thống giảm thanh, giúp hạn chế tiếng ồn từ mặt đường vọng lên khoang nội thất. Chưa hết, các van vận tốc cực thấp ở hệ thống treo cũng giúp tạo ra lực giảm xóc với mỗi chuyển động của xe - dù là nhỏ nhất. Các thanh giằng cũng như hệ thống treo ở hai bánh sau của xe cũng đã được các kỹ sư Nhật Bản nâng cấp độ cứng. Mỗi chế độ lái cũng được thiết lập mức độ phản hồi tương ứng; giúp người điều khiển có thể tùy chỉnh khả năng vận hành xe theo ý muốn: đầm chắc khi vận hành thể thao, hay mượt mà êm ái khi đi lại hàng ngày.

Luôn là một hãng xe đề cao sự an toàn, do đó các công nghệ hỗ trợ lái an toàn luôn sẽ khiến những khách hàng khó tính nhất cảm thấy yên tâm

Cùng với đó, Lexus ES có hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái an toàn thuộc gói LSS+ là trang bị an toàn tiêu chuẩn có mặt trên cả 3 phiên bản của Lexus ES, với đầy đủ các tính năng an toàn cao cấp nhất: điều khiển hành trình chủ động, hệ thống an toàn tiền va chạm, cảnh báo và theo dõi lệch làn đường, cảnh báo điểm mù cùng cảnh báo cắt ngang khi lùi, đèn bổ trợ vào cua…

Song hành với đó, Lexus ES còn được trang bị tới 10 túi khí, camera lùi, cảnh báo áp suất lốp, 8 cảm biến tiệm cận ở phía trước và sau xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ vào cua chủ động…

Giá trị vượt thời gian

Sẽ còn rất nhiều điều để chia sẻ về Lexus ES. Một mẫu xe không chỉ thể hiện sự tỉ mỉ, trau chuốt ở mọi chi tiết mà còn mạnh mẽ nhưng êm ái, thoải mái và tiện nghi, sang trọng hiện đại; Bên cạnh đó, ES còn mang đến sự khác biệt với rất nhiều giá trị cho người sở hữu. Điển hình là sự bền bỉ theo năm tháng, hay khả năng vận hành tiết kiệm - vốn đã là điều làm nên tên tuổi và uy tín của Lexus trong suốt chiều dài lịch sử hơn 30 năm.

Giá trị của một chiếc Lexus không chỉ đơn giản là mẫu xe hạng sang đáp ứng các nhu cầu cao nhất của khách hàng mà còn là sự khác biệt của chủ nhân

Vượt xa những giá trị cốt lõi, Lexus ngày nay còn mang đến cho khách hàng những mẫu xe cảm xúc với tiện nghi ngày càng được nâng cấp và những công nghệ hiện đại bậc nhất luôn song hành.

Nhờ vậy, Lexus không chỉ phục vụ những khách hàng truyền thống ngày một tốt hơn, mà còn có thể chinh phục nhóm khách hàng mới, đem trải nghiệm sang trọng đến với giới trẻ năng động và sáng tạo. Và Lexus ES - mẫu sedan đẳng cấp chính là một minh chứng điển hình cho sứ mệnh này.