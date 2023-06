Mitsubishi Triton 2024 – mẫu xe bán tải thế hệ tiếp theo dựa trên XRT Concept

Không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe bán tải thế hệ tiếp theo này sẽ được ra mắt tại Thái Lan khi quốc gia này nổi tiếng là trung tâm sản xuất xe bán tải toàn cầu.

Theo Headlightmag, Triton mới sẽ ra mắt ở dạng Double Cab bốn cửa (có 4 cửa và ít nhất là 4 ghế, hầu hết hiện nay có trang bị loại 5 ghế) cùng thân xe Mega Cab (dạng kín). Phiên bản Single Cab (cabin khoang lái 2 cửa, 2 ghế nhưng phần thùng xe phía sau dài, độ dài trục khung gầm dài) sẽ được bổ sung sau.

Theo một số thông tin, chiếc xe bán tải của Mitsubishi sẽ được trang bị động cơ turbodiesel (mã 4N16) dung tích 2.4 lít DOHC, phiên bản điện khí hóa (hybrid) và phiên bản thuần điện (EV) đang được sản xuất.

Về diện mạo, MMC đã “nhá hàng” Triton mới cùng với XRT Concept tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2023 vào tháng 3/2023. Chiếc xe trưng bày trông rất khác so với phiên bản Triton thế hệ thứ 5 hiện tại, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2014 và được nâng cấp vào năm 2018.

Mitsubishi cho biết, nền tảng của Triton hoàn toàn mới và do chính họ tự phát triển hoàn toàn. Tổng thể XRT trông vuông vức và thẳng đứng hơn đáng kể so với các mẫu xe bán tải phổ biến ngày nay, và đường viền chữ J đặc trưng của Triton giữa cabin và giường đã được loại bỏ. Mặt ca-lăng có lưới tản nhiệt vuông vức, to bản với dòng chữ Mitsubishi được đặt phía trên, đèn pha hai tầng với dải đèn LED chiếu sáng ban ngày./.

Một số hình ảnh khác của mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton XRT Concept 2024: