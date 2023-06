Nhiều người dân Australia muốn sử dụng xe ô tô điện

Kết quả một nghiên cứu mới công bố tại Australia cho thấy, 48% tức là gần một nửa số người lái xe tại Australia tham gia cuộc điều tra muốn đổi từ ô tô chạy bằng xăng sang ô tô điện. Cuộc điều tra cũng cho thấy chỉ còn khoảng 50% người lái xe muốn tiếp tục sử dụng xe ô tô chạy bằng xăng vào năm 2025 trong khi 8% nói rằng sẽ vẫn tiếp tục sở hữu loại phương tiện này vào năm 2040.

Nghiên cứu cũng cho thấy 2/3 lái xe tại Australia coi công nghệ là tương lai của lĩnh vực giao thông và hầu hết mọi người đều cho rằng, trong tương lai, xe ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel sẽ được thay thế bằng xe điện.

Người dân Australia gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm địa điểm sạc pin cho xe ô tô điện. (Ảnh minh họa: Australia)

Mặc dù tại Australia, có nhiều người muốn chuyển sang sử dụng ô tô điện song việc sở hữu phương tiện này đang găp phải những trở ngại nhất định khiến cho nhiều người hiện vẫn chần chừ. Thứ nhất đó là giá thành của xe ô tô điện hiện vẫn cao. Thứ hai đó là sự thiết hụt của các địa điểm sạc xe ô tô điện. Nghiên cứu cho thấy chưa đến 1/3 người lái xe nói rằng có thể tìm thấy địa điểm sạc xe ô tô điện ở gần nhà mình và số người biết địa điểm có thể sạc ô tô điện gần cơ quan lại còn ít hơn thế nữa.

Số liệu do Liên đoàn công nghiệp ô tô Australia mới công bố cho thấy, xe ô tô điện chỉ chiếm 7,7% số xe mới được bán ra trong tháng 5 vừa qua, nâng tổng số xe ô tô điện chiếm 7% tổng số xe mới được bán ra trong năm qua. Mặc dù đã tăng gần gấp đôi so với số liệu công bố cùng thời kỳ vào năm 2022 với 3,8% song con số này vẫn còn khiêm tốn so với mong đợi.

Trước thực tế này, chính phủ Australia đang lấy ý kiến về việc xây dựng tiêu chuẩn đối với các xe ô tô sử dụng tại thị trường nước này để gây sức ép tới các nhà sản xuất xe trong việc giảm nguồn cung các xe thải ra nhiều khí nhà kính tại thị trường Australia, với mục tiêu cuối cùng là giảm lượng khí thải nhà kính thải ra từ các phương tiện đi lại, đưa Australia từng bước đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050./.