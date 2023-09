Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua xe Toyota Yaris Cross hoàn toàn mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tặng của khách hàng đối với các mẫu SUV đô thị, Toyota Việt Nam đã bổ sung thêm mẫu xe Yaris Cross hoàn toàn mới, nhằm lấp đầy khoảng trống giữa hai mẫu xe khác vốn đã có được thành công – Raize và Corolla Cross, đồng thời trở thành đối thủ đích thực dành cho những mẫu SUV đô thị đang nổi danh hiện nay.

Chính thức ra mắt thị trường Việt vào ngày 19/9 vừa qua, Toyota Yaris Cross với xuất xứ sẽ được nhập khẩu từ Indonesia, nhưng vẫn được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ khi khách hàng thanh toán đầy đủ từ nay đến hết năm 2023. Đây là một động thái được đánh giá rất hợp lý tại thời điểm này để giúp xe cạnh tranh với các SUV đô thị được lắp ráp trong nước như Hyundai Creta và Kia Seltos, đồng thời tạo ra ưu thế về giá bán đối với Honda HR-V.

Với xu thế ưa chuộng các mẫu xe SUV đô thị hiện nay, phân khúc B-SUV được nhiều khách hàng lựa chọn nhưng những đại diện hiện tại chưa đủ đáp ứng được nhu cầu thực tế cũng như vẫn gặp phải nhiều vấn đề khác nhau khiến người tiêu dùng chưa thực sự tin tưởng và sẵn sàng chi tiêu để mua xe.

Trong phân khúc B-SUV, Yaris Cross dường như đáp ứng được đầy đủ nhu cầu khách hàng.

Điển hình như Honda HR-V, dù đã xuất hiện tại Việt Nam từ lâu và được nâng cấp lên thế hệ mới trong năm 2022 vừa qua nhưng doanh số vẫn luôn lẹt đẹt vì mức giá cao (699 – 871 triệu đồng) và được nhập khẩu từ Thái Lan nên cũng không có lợi thế ưu đãi phí trước bạ của Chính phủ dành cho xe lắp ráp trong nước. Trong khi đó, Kia Seltos vẫn hơi đuối trong cuộc đua doanh số, nhưng gần đây đã vượt qua chính Hyundai Creta do gặp phải vấn đề nguồn cung khi chuyển sang lắp ráp trong nước nên đang bị tụt doanh số.

Được nhập khẩu từ Indonesia, Toyota Yaris Cross sẽ có giá bán từ 730 triệu đồng và từ 838 triệu đồng lần lượt cho 2 phiên bản xăng và hybrid tại thị trường nước ta.

Như đã đề cập các khó khăn phía trên, dù với mức giá bán rẻ hơn Yaris Cross nhưng Kia Seltos (599 – 719 triệu đồng) và Hyundai Creta (640 – 745 triệu đồng) đều là 2 mẫu xe Hàn và được sản xuất trong nước, nên lợi thế về chất lượng sẽ nghiên về B-SUV của Toyota.

Ngoài ra, giá bán cao đi cùng với việc không được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ từ Chính phủ cũng khiến doanh số Honda HR-V sụt giảm. Tuy nhiên, ở điểm này, Yaris Cross của hãng xe Nhật Bản lại được hưởng 50% lệ phí trước bạ khi hoàn tất thanh toán từ nay cho đến 31/12/2023. Không những thế, khách hàng còn được giảm 10% phí khi mua Bảo hiểm chính hãng Toyota từ nay đến hết ngày 30/11/2023.

Hiện tại các đối thủ trong phân khúc B-SUV đều sở hữu một số tính năng và trang bị độc đáo nhưng Yaris Cross hoàn toàn mới mang nhiều đặc trưng của Toyota, thừa hưởng từ các mẫu xe cao cấp hơn và đã chứng minh được thành công về mặt doanh số của hãng như Corolla Cross. Trong đó, hệ thống Hybrid sẽ là trang bị mang lại sự khác biệt trong phân khúc SUV đô thị này.

Yaris Cross trình làng ở thị trường Việt Nam với 2 phiên bản: động cơ xăng truyền thống và hybrid.

Toyota Yaris Cross sẽ có tùy chọn động cơ Hybrid bên cạnh tùy chọn động cơ xăng truyền thống, là sự kết hợp của cỗ máy 2NR-VEX 1.5L với công suất tối đa 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm cùng với mô tơ điện cho công suất tối đa 79 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Trong phân khúc B-SUV, hiện chỉ có duy nhất Nissan Kicks là mẫu xe ngoài Toyota vận hành xăng-điện nhưng cách hoạt động và linh kiện phức tạp hơn nên chi phí bảo dưỡng và khả năng sửa chữa sẽ khó khăn hơn, điều này cũng được thể hiện qua việc Nissan Kicks chưa bao giờ là lựa chọn sáng giá trong số các SUV đô thị từ khi ra mắt.

Toyota Yaris Cross cũng sở hữu hệ thống an toàn Toyota Safety Sense trứ danh trên toàn cầu, là đối trọng với hệ thống Honda Sensing trên đối thủ Honda HR-V. Trong khi đó, khía cạnh an toàn cũng giúp mẫu xe Toyota vượt trội hơn so với đối thủ Hyundai Creta và Kia Seltos từ Hàn Quốc, hiện vẫn chưa có gói an toàn cụ thể mà vẫn chỉ đi kèm các tính năng lẻ.

Nâng cao an toàn của khách hàng, Toyota trang bị đầy đủ các tính năng an toàn thuộc gói TSS trên Yaris Cross.

Ngoài ra, mẫu SUV đô thị mới của Toyota cũng sở hữu một số tiện nghi hàng đầu, cao cấp hơn so với 3 đối thủ kể trên, điển hình như kính trần xe toàn cảnh với tấm che nắng điều khiển điện, cùng trang bị cốp điện (phiên bản HEV) và tính năng đá cốp. Bên cạnh đó, khoang hành lý của xe cũng dẫn đầu phân khúc về không gian với dung tích 471 lít (Phiên bản xăng) và 466 lít (Phiên bản Hybrid).

Có thể thấy, Toyota Yaris Cross là một mẫu xe mang trong mình hàng loạt ưu điểm dẫn đầu phân khúc. Không chỉ là làn gió mới, SUV đô thị này hứa hẹn sẽ là một cú bùng nổ về doanh số trong thời gian tới và là mặt hàng “hot” trong mùa mua sắm cuối năm nay.