Những chiếc xe tang kỳ lạ nhất

1. 1959 Cadillac Miller-Meteor

Đúng như tên gọi, chiếc xe này là sản phẩm hợp tác giữa Cadillac và một công ty có tên Miller-Meteor. Cadillac đã chế tạo khung, động cơ và hầu hết các bộ phận cơ khí rồi giao chiếc xe cho Miller-Meteor. Họ chịu trách nhiệm hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để biến một chiếc Cadillac bình thường thành một chiếc limousine, xe cứu thương hoặc xe tang. Đặc biệt, chiếc xe khiến nhiều người gợi nhớ về một bộ phim nổi tiếng có tên "Biệt đội săn ma" (Ghostbusters). Trong quá khứ, từng có thời điểm các phương tiện chuyên dụng của Miller-Meteor phổ biến đến mức họ nắm hơn một nửa thị trường Mỹ.

2. Xe tang phiên bản mô tô

Đối với nhiều người, xe máy không chỉ là một phương tiện đi lại, họ thích di chuyển bằng xe hai bánh hơn hẳn những chiếc ô tô bóng loáng nhưng ngột ngạt. Đó là lý do tại sao My Last Ride Motorcycle Hearse Company, một bộ phận của nhà tang lễ gia đình Simpson ở Michigan, cung cấp một phiên bản xe tang khá độc đáo để vận chuyển người thân của bạn (hoặc chính bạn) khi qua đời như họ mong muốn khi còn sống. Tất nhiên, về mặt kỹ thuật, chiếc xe tang có nhiều hơn hai bánh, nếu không thì nó sẽ không thể chở được một chiếc quan tài, nhưng nó vẫn duy trì được tinh thần của một chiếc mô tô và đó mới là điều quan trọng.

3. Xe tang Tesla Model S

Nếu bạn đang muốn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tang lễ nhưng lại lo ngại các vấn đề môi trường, thì bạn có thể sẽ rất hứng thú với chiếc xe này. Một kỹ sư người Na Uy tên là Jan Erik Naley đã hợp tác với một nhà máy ô tô địa phương để biến một chiếc Tesla Model S thành một chiếc xe tang chuyên dụng chạy hoàn toàn bằng điện. Theo CNBC, các "nhà sáng chế" đã mua một chiếc Model S thông thường và cắt đôi nó. Sau đó, chiếc xe được kéo dài thêm khoảng 80 cm để đủ sức chứa một chiếc quan tài ở phía sau

4. Xe tang bọc thép

Theo Daily Mail, một người đàn ông ở Helmdon, Northamptonshire tên là Nick Mead đã bắt tay vào việc chế tạo một chiếc xe tang được đánh giá là có khả năng bảo vệ tốt nhất từ trước đến nay. Mead đã dành sáu tháng và 3.000 bảng Anh (85 triệu đồng) để moi ruột một chiếc xe bọc thép chở quân FV432 từ những năm 1960. Với chiếc xe tăng phục vụ tang lễ này, quan tài của bạn sẽ được vận chuyển trong một chiếc hộp trong suốt được bao quanh bởi kính bọc thép và toàn bộ khoang được mang trên đỉnh của một chiếc xe tăng. Trong trường hợp có những sự phản kháng dữ dội trên đường xuống mồ, chiếc xe tang bọc thép này có thể là cách tốt nhất và duy nhất để bạn đạt được sự yên nghỉ vĩnh hằng.

5. Xe tang "quái vật"

Thay vì một phương tiện trông thật tinh tế, chiếc xe tang này lại mang vẻ phô trương đặc biệt. Một thợ máy người Mỹ tên là Jimmy Driver đã mua chiếc xe tang Cadillac đời 1967 và đặt nó lên trên phần khung quá khổ của một chiếc xe tải quái vật (monster truck). Khối lượng khổng lồ của một chiếc xe tải quái vật khiến nó trở thành một thứ chậm chạp với tốc độ tối đa khoảng 19km/giờ, rất nhanh đối với một đám tang, nhưng lại không được sử dụng để trở người chết như mục đích ban đầu của nó mà được người lái xe đã sử dụng để trượt bùn.

6. Toyota Crown 1991 phiên bản cải tiến

Theo Road and Track, chiếc xe này ban đầu là một chiếc Toyota Crown bình thường, một mẫu xe phổ biến ở Nhật Bản từ những năm 1950, sau đó nó đã được biến đổi để trở thành một phương tiện đặc biệt, gây ấn tượng hơn hẳn và được rao bán trên eBay. Thoạt nhìn, khoảng 3/4 chiếc Crown dường như vẫn còn nguyên vẹn trong khi mọi thứ phía sau ghế trước từ tay nắm cửa trở lên đã bị loại bỏ để nhường chỗ cho một "hộp" quan tài với kiến trúc gỗ cách điệu. Mẫu xe là sự kết hợp giữa Toyota bán hiện đại và chi tiết gỗ được chạm khắc công phu, mang nét gì đó trang nhã có một không hai và chắc chắn sẽ giúp đưa người thân của bạn ra đi mộ cách đáng nhớ.

7. Xe tang Maserati Ghibli

Nếu bạn là tín đồ của sự xa hoa, kể cả khi đã chết thì chiếc xe tang Maserati Ghibli là phương tiện vận chuyển sang thế giới bên kia mà bạn đang tìm kiếm. Mẫu xe đến từ công ty Ý Ellena SRL, vốn nổi tiếng với việc chế tạo những chiếc xe tang sang trọng từ những chiếc xe hạng sang của nhiều hãng xe. Các dịch vụ hiện tại của họ bao gồm một số mẫu xe Mercedes, Jaguar J40 và tất nhiên là cả Maserati Ghibli. So sánh chiều dài xe tang với chiều dài của một chiếc Ghibli tiêu chuẩn cho thấy thân xe đã được kéo dài thêm khoảng 1.650 mm để chứa quan tài. Nó cũng được trang bị một bộ nâng quan tài thủy lực và một cây thánh giá bằng thép không gỉ có thể tháo rời, đây sẽ là một phụ kiện ô tô kỳ lạ trong bất kỳ trường hợp nào khác. Ngoài ra, các tính năng và chức năng bổ sung cũng sẽ được tùy chỉnh theo yêu cầu.

8. Xe tang Jaguar E-type

Bộ phim "Harold and Maude" năm 1971 khám phá tình bạn độc đáo giữa một chàng trai trẻ bị ám ảnh bởi cái chết và một bà lão 79 tuổi. Trong phim, niềm đam mê với cái chết của Harold thể hiện ở việc anh ta lái một chiếc xe tang làm phương tiện di chuyển hàng ngày của mình. Người mẹ của Harold đã cố gắng thay đổi hành vi được coi là bệnh hoạn của con trai mình bằng cách mua cho Harold một chiếc xe hơi sang trọng mới, nhưng Harold chỉ mất 2 ngày để biến nó thành một chiếc xe tang khác.

Người hâm mộ "Harold và Maude" Ken Roberts đã săn lùng một bản sao của chiếc xe tang Jaguar trong phim, nhưng đáng buồn là chưa ai làm ra nó dù bộ phim đã công chiếu được nhiều năm. Vì vậy, anh ấy bắt đầu tự làm chiếc xe tang Jaguar của riêng mình. Trong khi nhân vật Harold có thể chỉ mất hai ngày để hoàn thành công việc, thì Robert đã dành bốn năm để hoàn thành chiếc xe.

9. Xe tang Barbie Dream

Barbie là một trong những đồ chơi phổ biến nhất mọi thời đại và đã trở thành biểu tượng cho một lối sống nhất định, ngay cả khi lối sống đó không thực tế về nhiều mặt. Ngoài những con búp bê, nhà sản xuất đồ chơi Mattel đã phát triển toàn bộ thế giới xung quanh Barbie, bao gồm dàn nhân vật hùng hậu khác, các phụ kiện như ngôi nhà mơ ước của Barbie hoặc Hello Barbie và một danh sách dài các chương trình truyền hình và phim hoạt hình về Barbie. Ở ngoài đời, thậm chí một cư dân tại Seattle, Mỹ đã tạo ra một chiếc xe tang theo phong cách Barbie này từ một chiếc Cadillac cũ.

10. Xe tang chạy bằng phản lực

Trong trường hợp bạn cần đến khu mộ càng nhanh càng tốt, chúng tôi có chiếc xe tang chạy bằng động cơ phản lực này được mệnh danh là "Dead Quick". Nó được chế tạo bởi tay đua tốc độ Matt McKeown, người nổi tiếng với việc chế tạo những phương tiện tốc độ cao khác thường. Anh ấy là người giữ kỷ lục Guinness thế giới về việc cưỡi một chiếc xe đẩy mua hàng với tốc độ 70,4 dặm một giờ, nhanh hơn bất kỳ ai khác. Dead Quick được chế tạo từ một chiếc Ford Cardinal đời 1992 và động cơ provost chạy bằng phản lực cũ của RAF. Theo McKeown, xe tang có thể là những phương tiện di chuyển trên mặt đất tốt vì chúng có tính khí động học. Đó không phải là một tính từ mà chúng ta thường liên tưởng đến những chiếc xe chở xác chết nhưng anh ấy từng là người giữ kỷ lục tốc độ xe tang trên đất liền./.