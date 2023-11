Những phụ kiện không thể thiếu khi đi phượt bằng ô tô

1. Tủ lạnh mini ô tô

Dự trữ đồ ăn và thức uống trong tủ lạnh tại nhà là một tiện ích rất đỗi quen thuộc với mỗi người. Giờ đây, nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, hành khách vẫn có thể uống nước ngọt mát lạnh bất cứ lúc nào trong chuyến đi dài ngay trên những chiếc xe cá nhân với tủ lạnh mini ô tô. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại tủ lạnh ô tô với dung tích khác nhau, điều bạn cần làm là chọn một thiết bị làm mát có công suất và ổ cắm tương thích với ô tô của mình và chất đầy tủ lạnh với đồ ăn thức uống yêu thích trước khi khởi hành.

2. Giá đỡ điện thoại

Việc di chuyển nhiều giờ đến một vùng đất mới rõ ràng là không hề dễ dàng, tài xế cần biết chính xác mình đang đi đâu nhưng cũng cần một số cách để giải trí suốt chặng đường dài. Để làm điều này, nhiều thập kỷ trước người lái xe đã phải lấp đầy ô tô của mình bằng những tấm bản đồ giấy, những album nhạc yêu thích để nhét vào máy phát nhạc trong ô tô,... Ngày nay, tất cả chức năng đó đều được tích hợp trong một chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn. Điện thoại thông minh giúp việc tìm đường trở nên thật dễ dàng và chủ sở hữu cũng có vô số lựa chọn để giải trí như nghe nhạc, sách nói,..

Chính vì thế, việc sở hữu một chiếc giá đỡ điện thoại tốt sẽ giữ smartphone của bạn ở nơi bạn cần mà không làm bạn mất tập trung trong việc lái xe an toàn. Ngoài việc giữ điện thoại của bạn ổn định, nhiều giá đỡ điện thoại hiện đại còn có thể cung cấp tính năng sạc không dây khi chúng được gắn vào đế, đảm bảo điện thoại của bạn luôn được sạc đầy.

3. Gối tựa đầu

Nếu không phải đảm nhiệm trọng trách lái xe thì rõ ràng ngủ là hoạt động giết thời gian hiệu quả nhất khi di chuyển một chặng đường dài bằng ô tô. Để việc ngủ trên xe trở nên thoải mái nhất và hạn chế khả năng đau nhức người khi thức dậy, hành khách có thể tự chuẩn bị cho mình những chiếc gối chữ u kê cổ du lịch hoặc chủ sở hữu ô tô có thể lắp đặt gối tựa đầu chuyên dụng của ô tô cho mỗi vị trí ghế ngồi.

Ngoài loại gối tựa trên đầu, bạn có thể sẽ muốn tham khảo qua loại gối tựa đầu hai bên. Loại gối này giống như một cặp tay vịn nhỏ được lắp trên phần đầu ghế, mang lại cho khách hàng điểm tựa vững chắc ở hai phía nhằm tránh va nghẹo cổ, đau cổ hay đập đầu vào cửa kính ô tô.

4. Bộ dụng cụ khẩn cấp

Việc tham gia giao thông, đặc biệt là di chuyển đường dài luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ngờ như nổ lốp, chết máy, tai nạn,... Trong trường hợp gặp sự cố ngoài ý muốn, việc trang bị bộ dụng cụ cần thiết để xử lý nhanh các vấn đề là rất cần thiết.

Một bộ dụng cụ khẩn cấp ô tô tốt sẽ bao gồm hầu hết các vật dụng mà bạn cần khi tự khắc phục sự cố trước khi nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài như găng tay chống cháy, đèn pin, dây kéo, tấm tam giác phản quang, bình cứu hỏa, thiết bị kích lốp...

Ngoài ra còn có một bộ sơ cứu nhỏ sẽ cực kỳ hữu dụng để băng bó vết thương khi gặp tai nạn. Thông thường, túi dụng cụ y tế mini thường bao gồm băng gạc, tăm bông, thuốc sát trùng,... Tất nhiên, những trang bị này không thể xử lý những vết thương nghiêm trọng nhưng ít nhất có thể giải quyết một số tổn thương do va chạm nhẹ gây ra.

5. Cốp để đồ trên nóc xe, túi hành lý áp mái ô tô

Ngay cả khi chỉ đi phượt ngắn ngày cùng một nhóm nhỏ những người thân thiết, không gian trong xe của bạn vẫn luôn chật kín bởi hành khách, đồ ăn nhẹ, đồ dùng cá nhân của mỗi hành khách,... Trong nhiều trường hợp, không gian bên trong và cốp xe là không đủ để chứa toàn bộ hành lý. Để khắc phục vấn đề này, nhiều chủ sở hữu ô tô đã tận dụng không gian trên nóc xe ô tô để chứa hành lý.

Tất nhiên, bạn vẫn có thể đặt đồ đạc trong một chiếc thùng rồi chúng trên nóc xe bằng những dụng cụ sẵn có như dây thừng, dây đai,.. nhưng việc chuyển đồ như vậy đôi khi không thực sự hiệu quả và an toàn, đồ đạc rất có thể sẽ bị rơi trong lúc lái xe hoặc hư hỏng do thời tiết. Chính vì vậy mà chủ sở hữu tốt hơn hết nên có các thiết bị chuyên dụng như cốp để đồ hoặc túi hành lý áp mái. Các trang bị này sẽ cung cấp thêm không gian lưu trữ mà vẫn đảm bảo được sự chắc chắn và an toàn.

6. Bộ chuyển đổi ổ cắm ô tô

Khi đã chuẩn bị xong các thiết bị và phụ kiện điện tử cho chuyến đi phượt dài ngày, điều quan trọng là phải tìm nguồn cung cấp năng lượng cho chúng. Dĩ nhiên, phương tiện di chuyển của bạn không thể có nhiều ổ cắm và tùy chọn nguồn điện như trong nhà, vì vậy bạn sẽ cần một bộ chuyển đổi điện tốt.

Bộ chuyển đổi sạc ô tô điện là một thiết bị được sử dụng để chuyển đổi nguồn điện từ một nguồn cắm điện trên xe ô tô sang nguồn điện cần thiết để sạc các thiết bị di động hoặc thiết bị điện tử khác. Trên thị trường có rất nhiều những sản phẩm với kiểu dáng, số lượng ổ cắm, phân khúc giá khác nhau, vì vậy, không khó để tìm kiếm một bộ chuyển đổi ổ cắm phù hợp với chiếc xe của mình.