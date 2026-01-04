中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Subaru Crosstrek là SUV compact rẻ nhất của hãng cho năm 2026

Chủ Nhật, 06:00, 04/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù giá ô tô mới đang ở mức cao kỷ lục, Subaru vẫn có lựa chọn SUV nhỏ giá phải chăng với Subaru Crosstrek, khởi điểm chỉ từ khoảng 28.415 USD (khoảng 750 triệu đồng), giữ vị thế là mẫu SUV compact rẻ nhất trong danh mục sản phẩm của hãng và thu hút người mua tìm SUV đa dụng với mức giá hợp lý.

Subaru Crosstrek 2026 tiếp tục đóng vai trò là mẫu SUV compact tiết kiệm nhất của Subaru, bổ sung cả phiên bản chạy xăng truyền thống lẫn tùy chọn hybrid nhằm phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau. Mức giá khởi điểm bao gồm cả phí vận chuyển (destination) là khoảng 28.415 USD (khoảng 750 triệu đồng), khiến Crosstrek dễ tiếp cận hơn so với nhiều mẫu SUV khác trong phân khúc của hãng, đồng thời vẫn giữ được ưu điểm truyền thống của Subaru như hệ dẫn động 4 bánh (AWD) đối xứng và khả năng vận hành đa địa hình. 

Nâng cấp động cơ và tùy chọn hybrid cho 2026

subaru crosstrek la suv compact re nhat cua hang cho nam 2026 hinh anh 1

Năm 2026, Crosstrek đã chuyển sang sử dụng động cơ 4 xy-lanh 2.5 lít BOXER tiêu chuẩn, thay thế động cơ 2.0 lít trước đó và mang lại công suất mạnh hơn, khoảng 180 mã lực, giúp cải thiện khả năng tăng tốc và vận hành hằng ngày. Bên cạnh đó, Subaru cũng giới thiệu phiên bản hybrid mới, kết hợp động cơ 2.5 lít cùng hai mô-tơ điện cho tổng công suất khoảng 194 mã lực, hướng tới hiệu quả nhiên liệu và khả năng di chuyển linh hoạt hơn. 

Phiên bản hybrid Sport có giá khởi điểm khoảng 35.810 USD (xấp xỉ 940 triệu đồng), mang đến lựa chọn SUV compact dễ lái hơn với hỗ trợ điện hóa, trong khi phiên bản Wilderness nổi bật với khả năng off-road tốt hơn và giá từ khoảng 35.215 USD nhưng vẫn không có hệ hybrid. Điều này giúp người mua lựa chọn đa dạng trải nghiệm giữa hiệu suất, khả năng địa hình và giá bán hợp lý trong cùng dòng Crosstrek. 

Vị thế thị trường và lựa chọn người mua

Trong bối cảnh nhiều mẫu SUV compact khác đang có giá tăng cao, Crosstrek 2026 giữ được mức giá cạnh tranh từ dưới 30.000 USD, là lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng muốn SUV đa dụng với hệ dẫn động AWD chuẩn và khả năng xử lý đường xấu đặc trưng của Subaru. Mẫu xe này cũng cạnh tranh tốt với các đối thủ đồng hạng, đặc biệt khi có thêm tùy chọn hybrid cho người mua hướng tới tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả hơn.

subaru crosstrek la suv compact re nhat cua hang cho nam 2026 hinh anh 2

Với những cải tiến về động cơ, tùy chọn hybrid và giá khởi điểm hợp lý, Subaru Crosstrek 2026 tiếp tục là một trong những mẫu SUV compact đáng cân nhắc nhất trong phân khúc, phù hợp cho cả nhu cầu đô thị hằng ngày lẫn những chuyến đi cuối tuần.

07ce06f8-712e-41ae-be09-f95c345df811.jpeg

BMW sáng chế ốc vít khiến bạn không thể sửa xe tại nhà

VOV.VN - BMW mới đây đã đăng ký bằng sáng chế cho một thiết kế ốc vít đầu hình logo hãng, có thể chỉ tháo bằng dụng cụ chuyên biệt, làm dấy lên lo ngại rằng việc sửa chữa ô tô tại nhà hay bên ngoài hãng (DIY) sẽ trở nên khó khăn hơn nếu thiết kế này được áp dụng rộng rãi trên xe thương mại.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Slashgear
