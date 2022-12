Tesla ra mắt Model 3 tại thị trường Thái Lan, giá từ hơn 1 tỷ đồng

Tại Thái Lan, xe sẽ được cung cấp với 3 biến thể RWD Tiêu chuẩn, AWD mở rộng (Long Range AWD) và AWD hiệu suất (Performance AWD) cùng mức giá lần lượt là 1,759 - 1,999 - 2,309 triệu baht Thái, tương đương 1,19 - 1,56 tỷ đồng. Đây là mẫu xe Tesla thứ hai tại xứ sở chùa vàng sau Model Y.

Tesla Model 3 sở hữu ngoại thất ấn tượng, bắt mắt nhờ phong cách hiện đại cùng ưu điểm thiết kế khí động học tối ưu. Xe còn được trang bị đèn pha LED toàn phần, đèn sương mù, đèn hậu LED. Tay nắm cửa Tesla Model 3 nằm chìm vào thân xe, nóc bằng kính, khoang hành lý có thể tích 649 lít. Bên dưới nắp ca-pô của xe có thêm ngăn chứa đồ nhỏ với thể tích 88 lít vô cùng tiện lợi.

Thiết kế nội thất vẫn được giữ nguyên triết lý "less is more", đề cao sự tối giản và tiện nghi. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là màn hình cảm ứng trung tâm 15 inch, dùng để chỉnh mọi tính năng trên xe. Phía dưới màn hình là hai sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống âm thanh 14 loa với loa trầm và 2 ampli.

Ngoài ra, Tesla Model 3 còn có thêm vô lăng ba chấu, được giản lược nút bấm, chỉ còn hai nút điều khiển ở hai bên. Đằng sau vô lăng cũng không có bảng đồng hồ như thiết kế của ô tô truyền thống.

Về động cơ, phiên bản RWD Tiêu chuẩn được cung cấp năng lượng bởi một mô-tơ điện có công suất 283 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, đi kèm viên pin lithium-ion có dung lượng 57,5 kWh.

Viên pin này cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 491 km (theo chuẩn WLTP). Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 6,1 giây cùng vận tốc tối đa lên tới 225 km/h.

Phiên bản AWD Mở rộng sở hữu 2 mô-tơ điện cho công suất kết hợp lên tới 498 mã lực và mô-men xoắn cực đại 493 Nm. Động cơ này đi kèm gói pin 75 kWh, tương đương phạm vi lái 602 km (theo chuẩn WLTP). Tăng tốc 0-100 km/h trong 4,4 giây cùng vận tốc tối đa 233 km/h.

Phiên bản AWD Hiệu suất cũng có 2 mô-tơ điện, cho đầu ra công suất tối đa 513 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Phiên bản này cũng đi kèm viên pin 75 kWh nhưng với phạm vi hoạt động chi 547 km. Tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây với tốc độ tối đa là 261 km/h.

Tương tự xe ở những thị trường khác, Tesla Model 3 dành cho Thái Lan cũng có công nghệ hỗ trợ lái bán tự động AutoPilot. Đây cũng là một trong những công nghệ được chú ý nhất của xe Tesla.

Phiên bản mới của AutoPilot mang đến những tính năng như tự động lái trên một số cung đường cụ thể, tự động chuyển làn đường, tự động đỗ xe, gọi xe đến chỗ người lái, nhận biết đèn tín hiệu và biển báo giao thông.

Tesla có kế hoạch bắt đầu bán xe điện tại Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á thông qua các kênh trực tuyến và dự kiến đầu năm tới sẽ bắt đầu giao xe. Tuy vậy, tại thị trường Thái Lan, hãng Tesla cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu Trung Quốc như BYD và Great Wall Motors, những công ty đã có phòng trưng bày và thiết lập kinh phân phối trong những năm gần đây để tiếp cận khách hàng và cung cấp xe điện với giá chỉ bằng một nửa.

Thái Lan hiện là trung tâm xuất khẩu và lắp ráp ô tô lớn thứ tư châu Á cho các công ty như Toyota Motor Corp và Honda Motor Co Ltd. Nước này sản xuất khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu xe mỗi năm, một nửa trong số đó dành cho xuất khẩu.

Các loại xe chạy bằng nhiên liệu, đặc biệt là của các thương hiệu Nhật Bản, vẫn chiếm ưu thế trên thị trường và việc sử dụng xe điện đang dần được đẩy mạnh. Chính phủ nước này đặt mục tiêu ít nhất 30% phương tiện ô tô sản xuất trong nước là xe điện vào năm 2030./.