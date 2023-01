Thị trường ô tô Việt Nam 2022: "Vươn mình" sau 2 năm đại dịch

Để chọn ra 3 từ để mô tả bức tranh thị trường ô tô Việt Nam năm 2022 thì “sáng tạo”, “bứt phá” và “thành công” chính là những lựa chọn chính xác nhất. Năm vừa qua ghi nhận những nỗ lực lớn của các hãng để vượt qua khó khăn về nguồn cung cũng như giá nguyên liệu tăng cao và vươn đến mức tăng trưởng vượt bậc về doanh số bán hàng.

Minh chứng cho điều này không gì rõ ràng hơn các kết quả cụ thể. Theo thống kê từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và Vinfast, doanh số ô tô du lịch năm 2022 đã đạt tổng cộng 413.455 xe. Đây là lần đầu tiên doanh số thị trường ô tô du lịch Việt Nam chạm mốc này, thể hiện mức tăng trưởng sau những gián đoạn thời gian dài do vấn đề dịch bệnh, đánh dấu bước tiến mới.

Thị phần xe du lịch các hãng năm 2022

Theo đó, nhờ những thành quả về doanh số này, Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường ô tô lớn trong khu vực, thoát khỏi mác “thị trường nhỏ” sau nhiều năm.

Để đạt được doanh số xe ấn tượng như vậy, thị trường ô tô Việt Nam cũng cần sự góp sức của nhiều thương hiệu khác nhau, tất cả đã cùng cố gắng sáng tạo, tìm ra những cách thức mới mẻ và phù hợp để đem lại lợi ích cho khách hàng, nhằm bứt phá để vượt qua khó khăn đồng thời tạo nên một năm 2022 thành công.

Trong đó, dễ dàng nhận thấy Toyota là hãng xe bán được nhiều nhất trong thị trường xe du lịch Việt Nam, với tổng doanh số bao gồm cả Lexus lên tới 92.625 xe trong năm 2022, đạt thị phần tới 22.4%. Đồng thời, hãng cũng cho thấy mức độ tăng trưởng doanh số rất tốt, tăng 34% so với năm 2021 và tiếp tục dẫn đầu thị trường xe du lịch.

Doanh số các xe Toyota năm 2022

Trong năm 2022, Toyota thể hiện sự tăng trưởng ổn định nhờ vào chiến lược đầu tư và phát triển đồng đều theo nhiều hướng khác nhau nhằm gia tăng những gì đã có trước đây đồng thời mang thêm những lợi ích mới đến cho khách hàng.

Thành công của hãng xe Nhật cũng đến từ những cải tiến vượt bậc về ngôn ngữ thiết kế, công nghệ an toàn tiên tiến cho đến những tiện nghi trên xe. So với những năm trước đó, không thể phủ nhận xe Toyota ngày càng trẻ hóa và năng động hơn với Định hướng thiết kế toàn cầu mới - Toyota New Global Architecture (TNGA) và Hệ thống an toàn chủ động Toyota - Toyota Safety Sense (TSS).

Bên cạnh đó, Toyota xây dựng lối đi riêng cho thị trường xe xanh Việt Nam với công nghệ hybrid (xăng lai điện). Hiện hãng đang sở hữu nhiều mẫu xe hybrid nhất Việt Nam gồm Corolla Cross hybrid, Camry hybrid và Corolla Altis hybrid. Tính đến hết năm 2022, xe hybrid chiếm gần 11% tổng doanh số các xe Corolla Cross, Camry và Corolla Altis, cho thấy người tiêu dùng đã quen thuộc hơn với mẫu xe này. Đây được xem là giải pháp xanh hóa hợp lý tại Việt Nam trong bối cảnh cơ sở hạ tầng cho phát triển xe điện cần thời gian kiện toàn.

Sản xuất, lắp ráp trong nước Veloz Cross và Avanza Premio góp phần gia tăng tỷ lệ nội địa hóa ngành ô tô Việt Nam

Hơn thế nữa, để đảm bảo nguồn cung cho thị trường và đồng hành Chính phủ trong mục tiêu phát triển thị trường ô tô Việt Nam, từ tháng 12/2022, Toyota Việt Nam chính thức sản xuất và lắp ráp Veloz Cross và Avanza Premio, nâng tổng số xe nội địa hóa của hãng này lên con số 5.

Thị trường ô tô Việt Nam đang dần phát triển không chỉ về doanh số mà còn nằm ở mặt công nghệ, trang bị và thiết kế, các mẫu xe đang dần được cập nhật với xu hướng trên toàn cầu. Một trong những hãng xe tích cực nhất là Toyota, điều đó đã mang lại thành công với minh chứng tốt nhất chính là lượng xe bán ra đứng đầu thị trường Việt Nam; đồng thời, hãng đã vượt qua một năm 2022 đầy khó khăn với tinh thần “sáng tạo”, “bứt phá” và “thành công”./.