Top 10 chiếc xe bạn không thể mua ở Mỹ

Ô tô nhập khẩu hiện là mặt hàng chủ lực trên đường cao tốc của Mỹ và hầu hết các nhà sản xuất hiện nay đều chế tạo nhiều mẫu xe tại các nhà máy ở quốc gia này. Tuy nhiên, trong suốt nửa sau của thế kỷ 20 (và thậm chí cả ngày nay), một số mẫu tốt nhất chỉ được giữ lại để tiêu dùng nội địa. Đôi khi là do những chiếc xe này không phù hợp với đường cao tốc và thói quen lái xe của Mỹ. Đôi khi, các quy định của liên bang quá nặng nề và tốn kém đối với những chiếc xe có số lượng nhỏ, đặc biệt là các mẫu xe thể thao.

1. Porsche 959

Những chiếc Porsche cuối cùng của thập niên 1980 được sản xuất vào thời điểm việc tích hợp thiết bị điện tử vào ô tô ngày càng tăng. Đi đầu trong cuộc cách mạng công nghệ này là Porsche, nhà sản xuất mẫu xe thể thao 911 mang tính biểu tượng. Được lên kế hoạch trở thành một chiếc xe hợp pháp trên đường bộ và cũng sẽ được chế tạo nhằm đáp ứng các quy định để có thể cạnh tranh trong các giải đua Nhóm B, Porsche 959 đã có bước đột phá về nhiều mặt cả về kỹ thuật lẫn hiệu suất.

Động cơ 6 xi-lanh phẳng, tăng áp, dung tích 2.8 lít của nó tạo ra công suất gần 450 mã lực qua cả bốn bánh trong khung gầm hoàn toàn bằng hợp kim như titan và magie để tiết kiệm trọng lượng. Hơn nữa, nó còn sử dụng thiết bị điện tử để điều khiển hệ thống AWD cũng như hệ thống treo, lần đầu tiên dành cho ô tô đường trường. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên có hệ thống giám sát áp suất lốp, tất cả đều nhờ vào thiết bị điện tử tiên tiến.

Khi mới ra mắt vào năm 1987, Porsche 959 không được nhập khẩu hợp pháp vào Mỹ do Porsche đã không thực hiện các cuộc kiểm tra rộng rãi cần thiết, không đáp ứng yêu cầu nhập khẩu của quốc gia này. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản những người như Jerry Seinfeld hay Bill Gates sở hữu một trong những mẫu xe Porsche tuyệt đỉnh này, họ chỉ không thể lái chúng một cách hợp pháp.

Sau đó, thông qua những nỗ lực vận động hành lang tích cực và nhiều cuộc tranh cãi gay gắt, họ đã thuyết phục được Bill Clinton ký luật cho phép ô tô được nhập khẩu theo quy tắc "Show or Display". Điều này có nghĩa là một số ô tô sản xuất giới hạn có giá trị và sự quan tâm đặc biệt có thể được nhập khẩu miễn là chúng không vượt quá 4.000 km trên đường công cộng mỗi năm. Quy tắc này cũng được thiết kế để giới hạn việc nhập khẩu ở mức 500 chiếc cho mỗi mẫu xe.

2. Nissan Skyline GT-R

Mẫu xe Skyline được Nissan sản xuất từ năm 1957, nhưng không được giới thiệu là mẫu xe hiệu suất cao. Ban đầu, chiếc xe được mệnh danh là "Prince Skyline", nó được cung cấp dưới dạng sedan cao cấp cho thị trường nội địa. Tuy nhiên, vào năm 1969, Nissan đã bổ sung tùy chọn trang trí GT-R cho phiên bản coupe, bao gồm động cơ 6 xi-lanh 2.0 lít cam kép trên cao.

Công suất của GT-R là 160 mã lực, rất tốt so với thời điểm đó cũng như phù hợp với kích thước của chiếc xe. Chiếc xe tiếp tục là một lựa chọn phổ biến, mặc dù chỉ ở Nhật Bản. Khi GT-R thế hệ thứ năm từ 1999 đến 2002 được xuất hiện trong một số bộ phim thuộc loạt phim "Fast and Furious", mức độ phổ biến của nó đã tăng vọt. Điều này càng được củng cố khi chiếc xe được đưa vào nhiều trò chơi điện tử vào thời điểm đó, đặc biệt là "Gran Turismo".

Kiểu dáng của chiếc GT-R sắc nét và nhẹ nhàng, đồng thời công suất ban đầu là 276 mã lực cũng khiến chiếc xe có hiệu suất tốt. Skyline GT-R trở thành đối tượng được săn đón, tuy nhiên, hiện tại chiếc xe chưa được đưa vào thị trường Mỹ.

3. Jensen FF

Jensen FF là một sản phẩm hiếm đối với ô tô Anh vì nó được trang bị động cơ Chrysler 440 V8 với hộp số tự động Torqueflite. Thiết lập này phổ biến đối với những chiếc ô tô của Mỹ như Charger, nhưng gần như chưa từng thấy trên những con đường ở châu Âu. Jensen đã sử dụng động cơ V8 tiết kiệm xăng và chịu thuế nặng của châu Âu trong nhiều năm, tạo ra một số xe GT rất nhanh nhưng vẫn thanh lịch. Nhiều người thậm chí đã cho rằng, trước khi Audi xây dựng hệ thống Quattro cực kỳ thành công của mình, các kỹ sư đã tháo rời chiếc Jensen FF để nghiên cứu cơ khí trước khi bắt tay vào thiết kế hệ thống của riêng họ.

Bất chấp sự sang trọng, tinh tế và đổi mới của chiếc xe này, nó không đạt được nhiều thành công về mặt thương mại. Doanh số bán hàng kém phần lớn có thể là do vị trí của bộ vi sai phía trước gây bất tiện khi ghế lái nằm bên trái, và sự hạn chế doanh số bán hàng chỉ dành cho khách hàng tại Anh.

4. Citroën SM

Dựa trên mẫu DS đột phá được giới thiệu vào những năm 50, Citroën SM đã sử dụng tất cả các bộ phận tốt nhất của DS, đổi động cơ bằng động cơ Maserati mạnh mẽ hơn và sau đó bổ sung thêm sự sang trọng. Mặc dù nó được xây dựng vào thời điểm cực kỳ hỗn loạn đối với công ty, nhưng kết quả cuối cùng vẫn vượt trội và thực sự tuyệt vời.

Cũng giống như DS trước đó, SM được chế tạo không giống bất kỳ chiếc ô tô nào khác, với hệ thống treo là loại khí nén thủy lực Citroën nổi tiếng hiện nay, hoạt động tốt đến mức được dùng chung với các xe Bentley hiện đại và áp suất thủy lực cung cấp năng lượng cho hệ thống treo cũng cung cấp năng lượng cho hệ thống lái, phanh và ly hợp. Động cơ Maserati được lắp hoàn toàn phía sau trục xe, tạo nên động cơ đặt giữa, cung cấp công suất 181 mã lực.

Tuy nhiên, đèn pha quay theo tay lái là một trong những lý do khiến chiếc xe không bao giờ được xuất khẩu sang Mỹ. Các quy định nghiêm ngặt và cổ xưa về đèn pha thời đó đã ngăn cản kiệt tác Gallic này đến bờ biển của quốc gia này.

5. Alfa Romeo GTV

GTV sở hữu kiểu dáng khác thường và trông rất giống một trung tâm mua sắm vào khoảng năm 1997. Chiếc xe góc cạnh và bóng bẩy với một đường cắt bao quanh phía sau, cùng đèn pha hình tròn nhỏ xíu và phần đuôi xe kiểu Kammback. GTV được trang bị động cơ Twin Spark 16V 2,0 lít với công suất khiêm tốn 152 mã lực, nhưng chiếc xe này không được chế tạo để giành chiến thắng trong các cuộc đua mà là để tận hưởng niềm vui khi vượt qua những khúc cua và trông đẹp mắt trong hành trình đó. Nội thất của GTV cao cấp và hấp dẫn, mang đến sự thay thế đầy phong cách cho BMW Z3, mặc dù Alfa cũng có hàng ghế sau.

6. Toyota 2000GT

Ra mắt vào năm 1967, Toyota 2000GT sở hữu động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 2.0 lít cùng trang bị đầu cam kép trên cao do Yamaha thiết kế. Chiếc xe được chế tạo thủ công bởi đội ngũ kỹ sư và nhà thiết kế giỏi nhất của Toyota, đây có thể được coi là sản phẩm kỹ thuật tốt nhất từng ra đời ở Nhật Bản. Chiếc xe có ngoại hình tuyệt đẹp, hoạt động tốt và có khả năng xử lý tuyệt vời.

Nhưng trên hết, nó trông giống như chưa từng có sản phẩm nào mà Toyota từng sản xuất trước đây và khiến giới báo chí ô tô thời đó phải kinh ngạc. Chiếc xe thậm chí còn nhận được sự quảng bá rộng rãi khi được đưa vào bộ phim "You Only Live Twice" của James Bond, lấy bối cảnh ở Nhật Bản. Chỉ có 351 bản được sản xuất dành riêng cho thị trường Nhật Bản.

7. Pagani Zonda

Pagani Zonda thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, với thân xe sở hữu những đường nét điêu khắc kết hợp những gì tốt nhất của một chiếc xe đua chuyên dụng và một chiếc tàu tuần dương thanh lịch hợp pháp trên đường. Ngay cả bên trong xe, từng chi tiết và chất lượng được thể hiện rõ ràng trên mọi bề mặt và mọi kẽ hở.

Những mẫu xe đầu tiên được trang bị động cơ Mercedes-Benz AMG V12, công suất khoảng 400 mã lực. Với khung gầm nhẹ của Zonda, sức mạnh tích hợp giúp nó đạt tốc độ cực kỳ nhanh. Tuy nhiên, các bản nâng cấp tiếp theo đã nâng công suất lên hơn 800 mã lực, khiến chúng nhanh đến mức lố bịch.

Giá của những chiếc Zonda đầu tiên bắt đầu vào khoảng 350.000 USD (tương đương 8,5 tỷ đồng), nhưng những chiếc xe đặt làm riêng đã sớm vượt ngưỡng 1 triệu USD (tương đương 24,4 tỷ đồng) khi Pagani xây dựng thương hiệu của mình. Hơn nữa, Pagani chỉ sản xuất một số ít xe mỗi năm và chưa bao giờ được chứng nhận để sử dụng trên đường phố Mỹ, khiến chúng chỉ được nhập khẩu theo quy định "Show or Display".

8. Ferrari 365 GT4 BB

365 GT4 BB sử dụng thiết lập động cơ đã được kiểm chứng cho đường đua, loại 12 phẳng, được gắn ở phía sau khung xe. Sự lựa chọn động cơ này đã giúp giảm trọng lượng và vị trí của nó trong xe dồn phần lớn trọng lượng vào giữa các bánh xe. Với kết cấu hoàn toàn bằng nhôm và trục cam kép trên cao, chiếc xe có công suất 339 mã lực.

Lần đầu tiên dành cho Ferrari, chiếc BB được chế tạo với khung gầm bán liền khối có các khung phụ bằng thép hình ống gắn vào khoang hành khách nguyên khối. Kết quả của thiết lập này đã khiến BB trở thành một trong những chiếc xe có khả năng xử lý tốt nhất thời đó. Bên trong, người lái sẽ được chiêm ngưỡng vẻ sang trọng điển hình của Ferrari với da dày dặn, đồng hồ đo và hộp số thời trang nhưng vẫn đầy đủ chức năng.

BB, hay Berlinetta Boxer, là một bước ngoặt của Ferrari và báo hiệu làn sóng siêu xe Ferrari động cơ đặt giữa và đặt sau. Tuy nhiên, nó được xây dựng vào thời điểm cuộc khủng hoảng năng lượng đang bùng phát và các nhà lập pháp ở Mỹ đã thông qua các quy định nhằm giảm mức tiêu thụ. Vì điều này, Enzo Ferrari đã từ chối đưa chiếc xe đến một quốc gia có tốc độ giới hạn tốc độ chỉ là 88,5 km/giờ.

9. Mazda Cosmo Sport 110S

Mục đích của Cosmo không phải là tạo ra và xây dựng một dòng xe mang lại lợi nhuận mà là thứ gì đó có giá trị trước công chúng và thu hút sự chú ý của báo chí, khi Mazda lựa chọn mẫu xe này để thử nghiệm công nghệ động cơ quay Wankel mới. Chiếc xe chỉ được cung cấp ở phiên bản tay lái bên phải của Nhật Bản. Kiểu dáng thời đại, bóng bẩy và tròn trịa đã khiến chiếc Mazda nhỏ bé trông giống như sự kết hợp giữa tên lửa và tàu vũ trụ. Là một chiếc xe được chế tạo thủ công trong khoảng từ năm 1967 đến năm 1972, tổng cộng chỉ có 1.176 chiếc được sản xuất thành hai dòng, khiến chúng trở nên hiếm và có giá trị cho đến ngày nay.

Tên Cosmo được hồi sinh vào năm 1975 và được sử dụng trên những mẫu xe kế tiếp thuộc loại thông thường hơn. Tuy nhiên, cái tên này xuất hiện lần cuối là vào năm 1990 cho một chiếc xe GT siêu cao cấp được trang bị động cơ ba cánh quạt duy nhất từng được sản xuất hàng loạt. Những chiếc xe này cũng được tăng áp và trang bị nội thất sang trọng, đại diện cho những gì tốt nhất mà thương hiệu này mang lại trong những năm 90, mặc dù chỉ dành riêng cho thị trường Nhật Bản.

10. Ford RS200

RS200 có động cơ tăng áp thẳng hàng Cosworth 2,1 lít, tạo ra công suất 600 mã lực tới cả bốn bánh. Với trọng lượng chỉ khoảng 1.180 kg và động cơ được đặt phía sau ghế, khả năng xử lý rất tuyệt vời. Tuy nhiên, nội thất của mẫu xe này vẫn còn hơi thưa thớt và chất lượng không được như mong muốn, đặc biệt là khi chúng được bán với giá 50.000 GBP (khoảng 1,5 tỷ đồng) vào năm 1986, cao hơn cả một chiếc Ferrari 328 vào thời điểm đó.