Top 7 chiếc xe F1 đắt nhất từng được bán đấu giá

Về bản chất, xe Công thức 1 (F1) có giá rất cao trong các cuộc đấu giá. Nhưng có sự khác biệt lớn giữa một chiếc ô tô do một tân binh lái trong một buổi thử nghiệm với những chiếc xe thể thao hoàng gia giành chức vô địch. Đó là lý do chúng ta có danh sách những chiếc xe F1 đắt nhất được bán đấu giá. Trong đó, có rất nhiều chiếc Ferrari do Michael Schumacher lái cùng với những chiếc xe của McLaren và Mercedes.

7. McLaren MP4/8A 1993 – 4,6 triệu USD (khoảng 111 tỷ đồng)

Chiếc McLaren này mang số khung MP4/8-6 và là chiếc xe do Ayrton Senna lái để giành chiến thắng kỷ lục Monaco Grand Prix lần thứ 6 trong mùa giải F1 năm 1993. Chiếc xe được Bonhams mô tả vào thời điểm bán năm 2018 là "chiếc xe Công thức 1 quan trọng nhất trong lịch sử từng được McLaren đưa ra đấu giá."

Chiếc xe cũng được mô tả là "được bảo quản tốt một cách đáng kinh ngạc" và có đầy đủ chức năng, với các con số trùng khớp trên khung gầm, động cơ và hộp số. Tất cả đều là những chức năng thực tế được Senna sử dụng trong chiến thắng cuối cùng ở Monaco. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra với những chiếc xe F1 được đem ra bán đấu giá, vì cùng một khung gầm có thể sử dụng nhiều động cơ và hộp số trong mỗi mùa giải.

Bị Senna đâm khi đang luyện tập cho giải Monaco GP 1993 và được sửa chữa kịp thời cho cuộc đua, chiếc xe được mua trực tiếp từ người sáng lập McLaren Ron Dennis vào năm 2006, khi không có mẫu xe đua MP4 nào khác thuộc sở hữu tư nhân bên ngoài đội Anh.

6. McLaren MP4-25A 2010 – 6 triệu USD (khoảng 144,8 tỷ đồng)

Được bán vào năm 2021 là chiếc McLaren được Lewis Hamilton lái khi giành chiến thắng trong cuộc đua đầu tiên của mình. Hamilton cùng với chiếc xe đã về đích đầu tiên trong cuộc đua Grand Prix Thổ Nhĩ Kỳ 2010 và đấu sát nút với tay đua Michael Schumacher của Mercedes tại Grand Prix Trung Quốc năm đó.

Chiếc xe được RM Sotheby's mô tả là "món đồ kỷ vật vĩ đại nhất của Lewis Hamilton từng được rao bán." Cũng được lái bởi nhà vô địch thế giới Jenson Button trong mùa giải 2010, chiếc xe với số khung 25A-01 là chiếc MP4-25A đầu tiên do đội McLaren-Mercedes chế tạo và đã tham gia chín cuộc đua trong năm đó.

McLaren giữ lại nguyên hiện trạng của chiếc xe trước khi nó được McLaren Racing Heritage khôi phục vào năm 2019. Quá trình này bao gồm việc tháo rời hoàn toàn các bộ phận, chụp X-quang, kiểm tra và thay thế khi cần thiết. Sau đó, nó đã được thử nghiệm trên đường đua trước khi được tháo rời và kiểm tra lại trong năm 2020 và 2021, và cuối cùng là được đưa ra bán đấu giá trong tình trạng tốt hơn.

Cuộc đấu giá diễn ra vào cuối tuần của Grand Prix Anh 2021 và thay vì được trưng bày, chiếc xe F1 đã được trình diễn trên đường đua trước hơn 100.000 người hâm mộ cuộc đua.

5. Ferrari F300 1998 – 6,46 triệu USD (khoảng 155,9 tỷ đồng)

Không nằm ngoài kỳ vọng của mọi người, danh sách những chiếc xe F1 đắt nhất này bị thống trị bởi những chiếc Ferrari. Ở vị trí thứ 5 là chiếc F300 từ năm 1998, được bán lại vào mùa hè năm 2022. Vào thời điểm bán, nhà đấu giá RM Sotheby's đã mô tả chiếc xe này là "chiếc xe Ferrari Công thức 1 bất bại và thành công nhất trong mọi thời đại. "

Lý do là vì nó đã được điều khiển bởi Michael Schumacher và chiến thắng bốn cuộc đua liên tiếp trong suốt mùa hè năm 1998, bao gồm Grand Prix của Canada, Pháp, Anh và Ý.

Chiếc xe được chủ cũ mua trực tiếp từ Ferrari vào năm 1999, kèm theo một gói phụ tùng nhỏ. Nó đã được giữ nguyên tình trạng từ các cuộc đua cho đến thời điểm bán đấu giá vào năm 2022. Chiếc xe đã không được người mua sử dụng hay trưng bày trước công chúng trong suốt 23 năm sở hữu.

4. Ferrari F2002 2002 – 6,73 triệu USD (khoảng 162,1 tỷ đồng)

Một chiếc Ferrari khác của Schumacher được RM Sotheby's bán đấu giá là chiếc xe từ mùa giải 2002, dành chiến thắng tại Grand Prix San Marino, Áo và Pháp và góp phần giúp tay đua người Đức giành chức vô địch Thế giới F1 lần thứ năm.

Khác với mẫu xe trước đó không được sử dụng sau khi bán, chiếc Ferrari F2002 đã được bán đấu giá sau khi được Ferrari Classiche chứng nhận và chuẩn bị cho cuộc đua tại các sự kiện Corse Clienti. Đây là nơi chủ sở hữu của những chiếc xe như vậy có thể đua chúng với sự hỗ trợ đầy đủ từ hãng xe. Trước khi bán, chiếc xe đã được người bán làm lại động cơ và hộp số với một khoản chi phí lớn.

Khung gầm của chiếc Ferrari này đã giành chiến thắng trong ba cuộc đua, nhưng bản thân mẫu khung thậm chí còn đạt được thành tích ấn tượng hơn. Tất cả các khung xe của Ferrari được sử dụng cho mùa giải F1 2002 đã chiến thắng 15 chặng đua, giành được 11 vị trí cực và hoàn thành 15 vòng đua nhanh nhất trong suốt chiến dịch 19 chặng đua. Những chỉ số đó khiến Ferrari F2002 trở thành một trong những chiếc xe F1 thành công nhất từ trước đến nay.

RM Sotheby's cho biết một chiếc Ferrari F2002 khác cũng thi đấu trong cùng mùa giải có số khung 219 đã được mua lại bởi một nhà sưu tập Nhật Bản, người cũng đã mua lại khung số 220. Nó được bán trong một cuộc đấu giá tại Yas Marina Circuit vào cuối tuần của Abu Dhabi Grand Pix 2022. Một phần số tiền thu được đã được trao cho Quỹ Keep Fighting, do gia đình Schumacher thành lập vào năm 2016 để hỗ trợ các dự án từ thiện.

3. Ferrari F2001 2001 – 7,5 triệu USD (khoảng 180,6 tỷ đồng)

Chiếc xe Công thức 1 đắt thứ ba thế giới lại là một chiếc Ferrari cũ của Schumacher. Đó là chiếc F2001 từ mùa giải 2001, được bán vào năm 2017 với giá 7,5 triệu USD (khoảng 180,6 tỷ đồng), phá vỡ ước tính đấu giá của RM Sotheby's là từ 4 triệu đến 5,5 triệu USD (từ 96,4 tỷ đồng đến 132,5 tỷ đồng).

Được trang bị động cơ V10 công suất 900 mã lực và tốc độ quay gần 19.000 vòng/phút, F2001 đến từ kỷ nguyên vàng của Công thức Một. Chiếc khung gầm 211 đã chứng kiến Michael Schumacher giành chức vô địch Monaco Grand Prix năm 2001.

Ngoài ra, nócũng đã đưa Schumacher đến với chiến thắng tại giải Grand Prix Hungary cùng năm. Nhờ đó, tay đua người Đức đã giành chức vô địch Thế giới Công thức Một lần thứ tư, đồng thời anh cũng mang về cho Ferrari chức Nhà xây dựng vô địch. Chiếc xe cũng đã tham gia các buổi khởi động và thi đấu vòng loại tại các cuộc đua Grand Prix Tây Ban Nha, Canada, Châu Âu, Pháp, Bỉ và Ý.

RM Sotheby's mô tả chiếc Ferrari đặc biệt này là "một chiếc xe có tầm quan trọng lịch sử to lớn đối với người lái, những người đam mê, đường đua lớn và thực sự xứng danh thương hiệu Ngựa chồm màu đen của Maranello."

2. Ferrari F2003 2003 – 14,6 triệu USD (khoảng 351,6 tỷ đồng)

Đây lại là một chiếc Ferrari cũ của Schumacher, được bán với giá gần 15 triệu USD (khoảng 361 tỷ đồng), vượt xa ước tính ban đầu là khoảng 11 triệu USD (khoảng 265 tỷ đồng).

Chiếc F2003-GA này đã được Ferrari vận động trong mùa giải Công thức 1 năm 2003 và chính là chiếc xe giúp Schumacher giành được chức vô địch Thế giới lần thứ sáu. Mẫu xe đặc biệt này, với khung gầm 229, là mẫu xe thành công nhất trong số sáu chiếc F2003-GA được sản xuất cho mùa giải 2003 và là một trong bốn chiếc Ferrari của Schumacher giành chiến thắng năm cuộc đua trở lên trong một mùa giải, theo nhà đấu giá RM Sotheby's cho biết.

Chiếc xe đã được đại tu tại trụ sở Ferrari ở Maranello, Ý, vào năm 2022, chỉ mới đi được 400 km từ thời điểm đó cho đến khi bán đấu giá vào cuối năm. Sotheby's cho biết trước cuộc đấu giá, tất cả các bộ phận chính, bao gồm hộp số, ly hợp và hệ thống thủy lực, "chỉ mới chiếm một tỷ lệ nhỏ trong vòng đời hiện tại của chúng".

1. Mercedes W196R 1954 – 29,65 triệu USD (khoảng 714,1 tỷ đồng)

Không phải một chiếc Ferrari, McLaren, Williams hay Mercedes do Lewis Hamilton lái, mà danh hiệu chiếc xe Công thức 1 đắt nhất từng được bán lại thuộc về Mercedes-Benz W196R từ năm 1954, được lái bởi Juan Manuel Fangio.

Bonhams đã bán đấu giá chiếc xe một chỗ ngồi ở mức 29,65 triệu USD (khoảng 714,1 tỷ đồng) tại Lễ hội Tốc độ Goodwood 2013. Vào thời điểm đó, mức giá đó tương đương với gần 39 triệu USD (khoảng 939 tỷ đồng) hiện nay và giúp nó trở thành chiếc xe đắt nhất từng được bán đấu giá, gần gấp đôi kỷ lục trước đó.

Được trang bị động cơ 2,5 lít, 8 xi-lanh thẳng hàng, chiếc xe đã đưa Fangio về vị trí đứng nhất lần thứ hai trong tổng số năm danh hiệu vô địch thế giới của mình. Số khung 00006/54 đã được sử dụng để dành chiến thắng trong các cuộc đua Grand Prix Đức và Thụy Sĩ năm 1954.

Nhà đấu giá Bonhams cho biết chiếc xe này đã được Mercedes tặng cho Bảo tàng Ô tô Quốc gia Vương quốc Anh ở Beaulieu vào năm 1973. Với sự cho phép của Mercedes, bảo tàng sau đó đã bán chiếc xe này vào năm 1987 cho Sir Anthony Bamford, chủ tịch công ty máy xúc JCB và nhà sưu tập ô tô nổi tiếng. Sau đó nó đã được chuyển giao giữa một số nhà sưu tập châu Âu trước khi lập kỷ lục đấu giá F1 tại Goodwood vào năm 2013.