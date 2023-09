Toyota Vios 2023 đạt chuẩn an toàn 5 sao Asean NCAP

ASEAN NCAP (Asean New Car Assessment Program) là một chương trình đánh giá các tính năng an toàn xe của Đông Nam Á, được thành lập bởi Viện Nghiên cứu An toàn Đường bộ Malaysia (MIROS) và Chương trình đánh giá xe mới toàn cầu (Global NCAP). Mới đây, cơ quan này đã đánh giá mức độ an toàn của dòng xe Toyota Vios 2023 ở mức tối đa 5 sao.

Báo cáo của ASEAN NCAP cho biết, biến thể được thử nghiệm là bản G, được sản xuất tại Malaysia cho thị trường Malaysia. Đánh giá này cũng áp dụng cho các biến thể khác của Vios sản xuất tại Thái Lan cho Brunei, Indonesia, Lào và Campuchia.

Cụ thể, ở tiêu chí bảo vệ người lớn (AOP), Vios đạt 35,25 điểm trong tổng số 40 điểm trong hạng mục, trong khi ở tiêu chí bảo vệ trẻ em (COP), mẫu sedan phân khúc B đạt 16,64 điểm trong tổng số 20 điểm có thể có trong hạng mục.

Ngoài ra, sự sẵn có của phanh khẩn cấp tự động (AEB) cũng như các hệ thống hỗ trợ an toàn tiên tiến khác giúp Vios 2023 đạt 16,08/20 điểm ở hạng mục hỗ trợ an toàn (SA), trong khi mẫu xe này đạt 10,73 điểm ở phần dành cho người đi xe máy hạng mục an toàn (MS).

Qua điều chỉnh trọng số, tổng điểm của Toyota Vios 2023 có tổng cộng 78,70 điểm, đủ điều kiện để được xếp hạng 5 sao ASEAN NCAP. ASEAN NCAP cũng chia sẻ một trong những yếu tố cho thấy mức độ an toàn đáng tin cậy của Toyota Vios chính là nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã cam kết đảm bảo an toàn cho cả người ngồi trong xe và những người tham gia giao thông khác bằng cách trang bị cho mẫu sedan này nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn khác nhau nhằm bảo vệ họ khỏi những sự cố không lường trước khi lái xe trên đường.