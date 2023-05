Trải nghiệm “có một không hai” cùng dàn xe Range Rover

Tổng cộng có 5 chiếc xe tham gia vào hành trình trải nghiệm lần này, bao gồm các mẫu Range Rover Evoque, Range Rover Velar và Range Rover Sport của thương hiệu Land Rover. Đặc điểm chung, đây đều là những mẫu SUV hạng sang sở hữu khả năng vượt đường offroad.

Tuy nhiên, vì giá trị cao nên chủ sở hữu xe cũng thường chỉ sử dụng để chạy trong đô thị hoặc đường trường on-road. Chứ hiếm khi thấy một chiếc Range Rover nào tại Việt Nam phải “chân lấm tay bùn” lội đường offroad cả. Do vậy gần như “đặc sản” vượt địa hình của những chiếc xe Anh Quốc tại Việt Nam cũng chỉ được thấy trên màn hình hoặc đọc trên giấy. Còn hành trình do Phú Thái Mobility tổ chức, lại hoàn toàn khác.

Xuất phát từ sân bay Phú Bài (TP Huế), đoàn xe không chọn cung đường ven biển chạy dọc quốc lộ 1A quen thuộc, mà len lỏi theo những triền núi để lên đỉnh Bạch Mã; rồi sau đó lại xuôi cao tốc La Sơn - Túy Loan để về bãi biển Nam Hội An.

Trên suốt cung đường núi, cả ba mẫu xe Evoque, Velar hay Sport của nhà Range Rover đều không một lần tỏ ra “hụt hơi”. Với sức mạnh đến từ những khối động cơ Igenium 2.0L và thậm chí là 3.0L có nạp tăng áp; cộng thêm với sự phân bổ động lực hợp lý đến từ hộp số tự động 8 cấp và hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian; năm chiếc xe trong toàn dư sức đổ đèo, leo dốc mà không gặp bất kỳ một khó khăn nào.

Cũng trong chặng đường này, cả ba mẫu xe kể trên đều thể hiện mình một cách vô cùng sắc sảo và lanh lẹ: thông qua mỗi cú đánh lái vô-lăng, người điều khiển có thể cảm nhận được một cách cực kỳ rõ ràng và chính xác tình trạng mặt đường cũng như quỹ đạo chuyển động của xe. Điều này vô hình chung khiến cho việc điều khiển xe trở nên an toàn hơn, khi tối ưu cảm giác lái, gia tăng sự tự tin cho người cầm vô-lăng.

Bên cạnh đó, gói công nghệ hỗ trợ vận hành an toàn có trên những chiếc Range Rover cũng tỏ ra vô cùng hữu dụng khi di chuyển trên cung đường cao tốc. Hàng loạt các tính năng như Adaptive Cruise Control có hỗ trợ Stop and Go, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và cảnh báo tài xế buồn ngủ… đều giúp đảm bảo mỗi hành khách trên xe có thể "đi đến nơi về đến chốn" một cách nhẹ nhàng, êm ái.

Sự khác biệt của chuyến đi “trải nghiệm độc quyền” lần này chỉ thực sự thăng hoa khi đoàn xe dừng lại ở bãi biển Nam Hội An, để thử thách khả năng vượt địa hình đường cát. Thế nên hành trình trải nghiệm này cũng là một cơ hội hiếm có để nhà phân phối có thể đưa những chiếc SUV hạng sang Anh Quốc trở về đúng với tinh thần khám phá, vượt khó vốn có của nó - một thứ đặc sản làm nên sự khác biệt của Range Rover, nhưng lại ít khi được phô trương.

Trên nền cát ven biển tự nhiên dọc bãi biển Tam Tiến, cung đường đặc biệt mang tên “Blue Beach Track” được thiết kế dài 1km; với cảnh sắc mê hồn của biển miền Trung và địa hình trơn trượt đầy thử thách.

Thử thách ở chỗ khi chạy trên cát, những người ít kinh nghiệm rất khó nắm bắt được địa hình dưới bánh xe: cát có chỗ mềm, có chỗ cứng; lại phải lên xuống dốc liên tục. Xe chạy trên cát thường không tuân theo một quỹ đạo cố định nào, mà thường người tài xế phải “nương theo” đường mà chạy; nếu không muốn sa lầy.

Điều đầu tiên cần đảm bảo, đó là giảm áp suất lốp để đổi lại diện tích tiếp xúc giữa xe và bề mặt địa hình được gia tăng. Theo các chuyên gia, không nên lái xe quá 50 km/h hoặc vào cua quá 30 km/h trên địa hình đường cát; để tránh tình trạng lốp xe bị bung ra khỏi vành vì áp suất quá “non”.

Chỉ với chế độ vận hành Auto, chiếc SUV cỡ nhỏ Range Rover Evoque cũng đã rất nhanh chóng làm quen với địa hình cát trơn trượt cấp độ nhẹ. Và khi chuyển sang chế độ lái trên cát, hệ thống Terrain Response 2 cung cấp khả năng phân chia đều lực kéo lên hai bánh xe một cách rất chuẩn mực.

Người lái có thể dễ dàng cảm nhận được chiếc xe đang tự chủ động quản lý lực kéo, để hạn chế tối đa những cú đạp ga quá đà của người lái có thể khiến chiếc xe sa lầy. Niềm vui, sự hứng khởi tăng lên mỗi khi xe trượt ngang một chút khỏi quỹ đạo chuyển động nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tài xế.

Nếu như đàn em Range Rover Evoque tỏ rõ sự linh hoạt nhờ kích thước thân xe nhỏ gọn và hai trục bánh trước - sau được nhà sản xuất cố tình bố trí vươn ra đầu - đuôi xe để cải thiện góc tới, góc thoát; thì mẫu xe đàn anh Velar lại thể hiện ưu điểm vượt trội với hệ thống khung gầm lì lợm vững chãi, hệ thống treo khí nén thích ứng có thể nâng - hạ độ cao gầm xe và dập tắt dao động sau mỗi cú lao vào hố mấp mô.

Hệ thống điện tử tự động trên chiếc Velar luôn có xu hướng đảm bảo sự êm ái và thoải mái cho hành khách ngồi trên xe, nên trải nghiệm của người người cầm lái cũng bớt đi đôi chút phấn khích. Thay vào đó, Range Rover Velar luôn giúp tài xế có thể vận hành vượt địa hình offroad một cách nhàn nhã và dễ dàng nhất.

Thậm chí khi kích hoạt tính năng All Terrain Progress Control (ATPC), người lái chỉ cần điều khiển vô-lăng và buông chân ga; chiếc xe sẽ tự quét địa hình dưới bánh xe và giữ tốc độ theo đúng cài đặt - một dạng Cruise control (nằm trong giới hạn từ 2 - 30 km/h) để “chuyên trị địa hình khó”; tránh người lái khỏi đạp thừa lực ga dễ khiến bánh xe đào sâu xuống cát gây sa lầy.

So với hai mẫu xe Evoque và Velar, Range Rover Sport có phần vượt trội hơn, nhờ được tích hợp đầy đủ tất cả các “vũ khí offroad tối tân” kể trên, như All Terrain Progress Control, Terrain Response 2 hay hệ thống treo khí nén thể thao Adaptive Dynamics với khả năng nâng hạ gầm lên tới 130mm (vo với Velar chỉ 50mm).

Hơn nữa, xe được trang bị động cơ Igenium 3.0L tăng áp với công suất lên tới 394 mã lực và 550 Nm mô-men xoắn vô cùng mạnh mẽ. Điều này khiến trải nghiệm offroad đường cát trở nên dễ dàng và cũng phấn khích hơn rất nhiều.

Người lái có thể dễ dàng nắm bắt được mọi thông số vận hành do hệ thống điều khiển tự động của xe xử lý, từ mức lực kéo trên từng bánh xe, độ cứng mềm của giảm xóc, độ cao của bóng hơi… tất cả đều thể hiện trực quan theo thời gian thực.

Chuyến “trải nghiệm độc quyền” lần này của nhà phân phối Land Rover tại Việt Nam thực sự vô cùng đặc sắc, với điểm nhấn là khả năng vượt địa hình cát ưu việt. Hiếm có khi nào những chiếc xe đặc biệt sang trọng của Anh Quốc với giá trị ngót nghét chục tỷ đồng lại được lăn lộn thử thách offroad gắt gao đến như vậy.

Nhưng cũng nhờ Blue Beach Track cực kỳ thử thách, người tham gia mới được trải nghiệm tận cùng cái hay, khả năng kiểm soát và chinh phục địa hình - thứ đặc sản ít khi được nếm - làm nên tên tuổi của Range Rover. Thử để biết những chiếc xe này đích thực là “hổ rừng” chứ không phải “mèo nhà”./.