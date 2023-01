VinFast bán ra hơn 4.000 xe điện trong tháng 12/2022

Trong tháng cuối năm 2022, sau khi đã ổn định chuỗi cung ứng và tối ưu hệ thống sản xuất, VinFast đã bàn giao ra thị trường số lượng ô tô điện nhiều gấp 7 lần so với tháng 11/2022, đáp ứng nhu cầu cho hơn 4.000 khách hàng đặt cọc trước các mẫu xe VF 8 và VF e34 tại Việt Nam. Cụ thể, VinFast đã bàn giao 2.730 xe VF 8 và 1.548 xe VF e34 trong tháng 12/2022.

Trong tháng 12/2022, VinFast đã bán 2.730 xe VF 8.

Hiện tại, VinFast dừng bán xe động cơ xăng và chỉ tập trung vào các sản phẩm xe điện. Ngoài VF 8 và VF e34, VinFast cũng đã lên kế hoạch bàn giao mẫu VF 9 và VF 5 Plus.

VinFast cũng đã chính thức nhận đặt cọc mẫu xe điện cỡ A - VF 5 Plus. Với mức giá 458 triệu đồng (không bao gồm pin) và 538 triệu đồng (bao gồm pin), VF 5 Plus đã gây ấn chú ý với khách hàng cả nước khi nhận được 3.293 đơn đặt hàng chỉ sau 9 giờ mở bán, trong đó gần 80% là đơn hàng cam kết chắc chắn sẽ lấy xe. Chương trình ưu đãi cho các khách hàng đặt cọc sớm VF 5 Plus sẽ kéo dài đến hết ngày 10/1/2023. Dự kiến VinFast sẽ bàn giao những chiếc VF 5 Plus đầu tiên cho khách hàng từ tháng 4/2023.

Trong thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục bàn giao mẫu xe VF 9 ra thị trường, đồng thời nhận đặt cọc hai mẫu xe VF 6 và VF 7 trên toàn cầu từ tháng 3/2023. Hiện lô xe 999 chiếc VF 8 xuất khẩu đầu tiên đã cập bến thị trường Mỹ và lần lượt được bàn giao cho các khách hàng đặt trước./.