VinFast Hải Phòng xuất xưởng ô tô thứ 200.000 năm 2025

Thứ Hai, 06:00, 05/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 31/12 vừa qua, VinFast thông báo Nhà máy Sản xuất ô tô của hãng tại Hải Phòng đã chính thức xuất xưởng chiếc ô tô điện thứ 200.000 trong năm 2025.

Theo thông báo của VinFast, tổng sản lượng 200.000 xe ô tô điện được sản xuất tại nhà máy VinFast Hải Phòng trong năm 2025 phục vụ cho cả thị trường Việt Nam và xuất khẩu ra các thị trường quốc tế.

Chiếc xe đánh dấu mốc xuất xưởng trong năm 2025 là Limo Green, mẫu MPV 7 chỗ thuần điện đạt doanh số 9.642 xe bán ra trong tháng 11/2025. Đây là mẫu xe có lượng tiêu thụ theo tháng cao nhất được VinFast ghi nhận, đóng góp vào các kết quả kinh doanh của hãng trong năm 2025.

vinfast hai phong xuat xuong o to thu 200.000 nam 2025 hinh anh 1

Trong tháng cuối năm, công suất nhà máy VinFast Hải Phòng được nâng lên mức tối đa với sản lượng xuất xưởng đạt gần 26.000 xe. Công suất cao nhất được ghi nhận vào ngày 14/12/2025 với 1.062 xe xuất xưởng trong một ngày, tương đương trung bình gần 43 xe mỗi giờ.

Hiện tại, nhà máy này đang vận hành với hơn 1.200 robot ABB, hơn 18.000 nhân sự làm việc theo ba ca linh hoạt và mức độ tự động hóa đạt khoảng 90%. Bên cạnh tổ hợp Hải Phòng, trong năm 2025 VinFast cũng đã đưa vào vận hành thêm ba nhà máy khác tại Hà Tĩnh (Việt Nam), Tamil Nadu (Ấn Độ) và Tây Java (Indonesia), mở rộng mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Theo ông Trịnh Văn Ngân - Phó Tổng giám đốc Sản xuất VinFast toàn cầu, đây là một cột mốc quan trọng cho thấy năng lực và trí tuệ của một nhà máy ô tô tại Việt Nam, đồng thời hứa hẹn tương lai đầy tươi sáng: “ Với việc mở rộng mạng lưới sản xuất sang các thị trường trọng điểm là Ấn Độ và Indonesia, tôi tin tưởng rằng VinFast trong năm 2026 và các năm tiếp theo sẽ có những bước phát triển đột phá, nhanh hơn, mạnh hơn so với năm nay.”

vinfast hai phong xuat xuong o to thu 200.000 nam 2025 hinh anh 2

Ngoài ô tô điện, tổ hợp nhà máy VinFast Hải Phòng cũng ghi nhận sản lượng cao trong năm 2025 đối với xe máy điện và xe buýt điện. Tính đến hết tháng 11/2025, VinFast đã bán ra 147.450 xe ô tô điện các loại. Với sản lượng xuất xưởng cao trong tháng 12, VinFast dự kiến khép lại năm 2025 với kết quả sản xuất và kinh doanh theo đúng kế hoạch đã đề ra.

atp01660.jpg

VinFast giới thiệu toàn bộ hệ sinh thái giao thông xanh

VOV.VN - Trong khuôn khổ triển Triển lãm Phương tiện di chuyển, VinFast đã mang đến trưng bày toàn bộ các phương tiện giao thông xanh cùng với các giải pháp sạc, đổi pin mới nhất; đồng thời mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm trực tiếp hàng loạt sản phẩm.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
