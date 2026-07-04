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Quá hạn bằng lái xe ô tô dưới 1 tháng có phải thi lại hay được miễn sát hạch?

Thứ Bảy, 07:00, 04/07/2026
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VOV.VN - Người có bằng lái xe ô tô quá hạn dưới 1 tháng có phải thi lại hay không và trường hợp bất khả kháng nào sẽ được cơ quan chức năng đặc cách miễn sát hạch lý thuyết theo quy định mới nhất?

Quá hạn bằng lái xe ô tô dưới 1 tháng có phải thi lại hay không?

Theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an: Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế thì việc phải sát hạch lại hay không phụ thuộc vào thời gian quá hạn của giấy phép lái xe cũng như nguyên nhân dẫn đến việc chậm cấp đổi.

Theo đó, người có bằng lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 1 tháng nhưng không thể thực hiện được thủ tục đổi bằng lái xe do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thì người đó không phải sát hạch lý thuyết để cấp bằng lái xe. Trong trường hợp này, cơ quan CSGT sẽ tiếp nhận hồ sơ, xác minh thông tin và thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe theo quy định.

Trước đây, giấy phép lái xe ô tô chỉ cần hết hạn một ngày là người sở hữu phải thực hiện sát hạch lại lý thuyết. Tuy nhiên, với quy định mới, người dân có lý do chính đáng trong thời gian quá hạn dưới một tháng sẽ được xem xét miễn sát hạch. Đây là một quy định được người dân đánh giá là mang tính hợp lý, hợp tình, không bị dập khuôn, cứng nhắc

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Người có bằng lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 1 tháng nhưng không thể thực hiện được thủ tục đổi bằng lái xe do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thì người đó không phải sát hạch lý thuyết để cấp bằng lái xe. (Ảnh min họa: KT)

Việc miễn sát hạch lý thuyết cho người gặp sự kiện bất khả kháng đã tiếp cận gần hơn với nguyên tắc chung của pháp luật dân sự và hành chính, đó là không buộc công dân phải gánh chịu hậu quả bất lợi khi họ không thể thực hiện nghĩa vụ do nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn.

Đơn cử, một người bị bệnh phải điều trị nội trú trong nhiều tuần, hoặc người dân sống trong khu vực bị lũ quét, sạt lở, phong tỏa vì dịch bệnh, rõ ràng không thể chủ động đi làm thủ tục đổi giấy phép lái xe đúng thời hạn quy định. Nếu vẫn buộc họ phải thi lại lý thuyết sẽ thiếu tính công bằng.

Nếu bằng lái quá hạn dưới 1 năm thì phải làm sao?

Đối với giấy phép lái xe hết hạn từ trên 1 tháng đến dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn, người dân bắt buộc phải tham gia sát hạch lại phần lý thuyết trước khi được cấp giấy phép lái xe mới. Quy định này áp dụng cho các trường hợp không thuộc diện được miễn sát hạch theo quy định nêu trên.

Trường hợp giấy phép lái xe đã hết hạn từ một năm trở lên, người dân sẽ phải tham gia đầy đủ các nội dung sát hạch gồm lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Ví dụ, bằng lái ô tô hạng B hết hạn ngày 1/7/2025, đến 1/3/2026 mới đi làm thủ tục (quá hạn khoảng 8 tháng) thì phải đăng ký sát hạch lại lý thuyết để được cấp lại bằng. Sau khi hoàn thành và đạt yêu cầu tất cả các phần thi theo quy định, người dân mới được cấp lại giấy phép lái xe.

Để thi lại sát hạch, người dân cần phải làm gì?

Theo quy định, nếu khi tham gia sát hạch nhưng chưa đạt kết quả, người dân có thể đăng ký với Phòng CSGT để được bố trí thi sát hạch lại theo quy định. Cơ quan CSGT sẽ không tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với các trường hợp đang có vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhưng chưa hoàn thành các nghĩa vụ hoặc quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

qua han bang lai xe o to duoi 1 thang co phai thi lai hay duoc mien sat hach hinh anh 2
Đối với giấy phép lái xe hết hạn từ trên 1 tháng đến dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn, người dân bắt buộc phải tham gia sát hạch lại phần lý thuyết trước khi được cấp giấy phép lái xe mới. (Ảnh minh họa: KT)

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị khi bằng lái quá hạn dưới 1 năm gồm có: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe; Giấy phép lái xe cũ (nếu còn); Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị; Giấy khám sức khỏe (đối với các hạng phải khám sức khỏe);

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, người dân có thể nộp hồ sơ tại phòng Cảnh sát giao thông cấp tỉnh/thành phố, hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe do Công an địa phương công bố.

Bước 3: Tham gia sát hạch

Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan công an sẽ kiểm tra hồ sơ, xác minh tình trạng giấy phép lái xe và thông báo lịch sát hạch. Nếu giấy phép lái xe quá hạn dưới 1 năm, người dân chỉ phải thi phần lý thuyết;

Nếu giấy phép lái xe quá hạn từ 1 năm trở lên, phải thi lại lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường.

Bước 4: Nhận giấy phép lái xe

Sau khi đạt kết quả sát hạch, Cục Cảnh sát giao thông sẽ cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 7 ngày làm việc; giấy phép lái xe điện tử được cập nhật lên hệ thống dữ liệu trong thời gian ngắn hơn.

Đối với giấy phép lái xe điện tử, thông tin sẽ được cập nhật lên hệ thống dữ liệu điện tử và tài khoản định danh điện tử VNeID trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Trong thời gian chờ nhận bằng vật lý, thông tin giấy phép lái xe vẫn được cập nhật trên ứng dụng VNeID và hệ thống dữ liệu giấy phép lái xe điện tử.

Do đó, khi tham gia giao thông, người dân hoàn toàn có thể xuất trình giấy phép lái xe điện tử trên VNeID hoặc dữ liệu giấy phép lái xe được cập nhật trên hệ thống.

Bảo Linh/VOV.VN
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