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Siêu xe mạnh 788 mã lực McLaren 788HS ra mắt, chỉ sản xuất 200 chiếc

Thứ Ba, 06:00, 14/07/2026
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VOV.VN - McLaren chính thức trình làng 788HS - phiên bản mạnh mẽ và cực đoan nhất của dòng siêu xe bắt nguồn từ 720S. Sở hữu động cơ V8 tăng áp kép 788 mã lực, khí động học nâng cấp và số lượng giới hạn chỉ 200 xe trên toàn cầu.

McLaren 788HS - Phiên bản cuối cùng và mạnh nhất của dòng 720S

Sau gần một thập kỷ kể từ khi 720S ra mắt, McLaren đã chính thức giới thiệu 788HS, mẫu xe được xem là chương cuối của dòng siêu xe này. Đây cũng là phiên bản hiệu năng cao nhất từng được phát triển từ nền tảng 720S, sau các biến thể nổi tiếng như 765LT và 750S.

McLaren 788HS được phát triển dựa trên 750S nhưng sở hữu hàng loạt nâng cấp về khí động học, hiệu suất và trọng lượng. Mẫu xe có phần đầu hoàn toàn mới với cản trước, hốc gió và bộ chia gió cỡ lớn bằng sợi carbon. Nắp ca-pô tích hợp khe hút gió trung tâm, trong khi phía sau nổi bật với cánh gió chủ động kích thước lớn, bộ khuếch tán lấy cảm hứng từ xe đua F1 cùng hệ thống.

sieu xe manh 788 ma luc mclaren 788hs ra mat, chi san xuat 200 chiec hinh anh 1

Lần đầu tiên trên dòng siêu xe này, McLaren trang bị bộ mâm khóa tâm (center-lock wheels), kết hợp lốp hiệu suất cao nhằm tối ưu khả năng vận hành trên đường đua. Toàn bộ gói khí động học mới giúp 788HS tạo ra lực ép xuống mặt đường cao hơn khoảng 10% so với cả 765LT, mang lại độ ổn định vượt trội khi chạy ở tốc độ cao.

Động cơ V8 788 mã lực, tỷ lệ công suất trên trọng lượng cao nhất dòng xe

Trái tim của McLaren 788HS là động cơ V8 4.0L tăng áp kép được nâng cấp để sản sinh 788 PS (tương đương 777 mã lực) và mô-men xoắn 800 Nm. Xe có trọng lượng khô chỉ 1.265 kg, đạt tỷ lệ công suất trên trọng lượng khoảng 615 mã lực mỗi tấn, cao nhất trong toàn bộ thế hệ siêu xe này. 

sieu xe manh 788 ma luc mclaren 788hs ra mat, chi san xuat 200 chiec hinh anh 2

Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h được giữ ở mức 2,8 giây như 750S, tuy nhiên thời gian tăng tốc từ 0-200 km/h chỉ còn 7 giây, nhanh hơn 0,2 giây. McLaren cũng tinh chỉnh chân máy, hệ thống hút gió và ống xả titan để mang lại cảm giác phản hồi chân ga nhanh và âm thanh phấn khích hơn.

Do tập trung tối đa cho lực ép khí động học, tốc độ tối đa của 788HS đạt 330 km/h, thấp hơn khoảng 2 km/h so với 750S nhưng đổi lại khả năng bám đường và hiệu suất trên đường đua được cải thiện đáng kể. 

Chỉ sản xuất 200 chiếc trên toàn cầu

McLaren cho biết chỉ có 200 chiếc 788HS được sản xuất, chia đều cho hai phiên bản Coupe và Spider, mỗi biến thể giới hạn 100 xe. Điều này khiến 788HS trở thành một trong những mẫu McLaren hiếm nhất từng được sản xuất và hứa hẹn sẽ nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhà sưu tập.

Khoang nội thất tiếp tục theo đuổi triết lý tối giản với hàng loạt chi tiết bằng sợi carbon, ghế đua siêu nhẹ cùng các dấu ấn riêng của dòng HS. Khách hàng cũng có thể lựa chọn gói ngoại thất bằng carbon trần để tăng thêm tính độc quyền.

sieu xe manh 788 ma luc mclaren 788hs ra mat, chi san xuat 200 chiec hinh anh 3
sieu xe manh 788 ma luc mclaren 788hs ra mat, chi san xuat 200 chiec hinh anh 4

Sự xuất hiện của 788HS không chỉ đánh dấu phiên bản mạnh mẽ nhất của gia đình 720S mà còn khép lại một trong những dòng siêu xe thành công nhất của McLaren, trước khi hãng giới thiệu thế hệ kế nhiệm trong tương lai. 

 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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