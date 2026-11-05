Skoda hỗ trợ 100% trước bạ, lãi suất 0% cho khách mua Kushaq và Slavia

Tâm điểm của chương trình ưu đãi tháng 11/2026 là bộ đôi Skoda Kushaq và Skoda Slavia, hai mẫu xe được sản xuất tại Việt Nam. Theo công bố từ hãng, khách hàng mua hai dòng xe này được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, quy đổi bằng 10% giá trị xe.

Không dừng lại ở khoản hỗ trợ chi phí lăn bánh, Skoda còn áp dụng ưu đãi nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng, được trừ trực tiếp vào giá bán đối với một số phiên bản.

Skoda Việt Nam tung ưu đãi lớn tháng 11/2026 - hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Kushaq và Slavia, lãi suất 0% kèm cơ hội trúng quà Garmin giá trị.

Với nhóm khách hàng lựa chọn mua xe trả góp, Skoda Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng PGBank và VPBank triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu. Đây được xem là một trong những chính sách đáng chú ý khi người mua có thể giảm áp lực trả lãi trong năm đầu sở hữu xe, đồng thời chủ động hơn trong việc phân bổ tài chính.

Bên cạnh bài toán chi phí ban đầu, Skoda cũng hướng đến việc giảm gánh nặng sử dụng xe dài hạn thông qua các chính sách hậu mãi. Khách hàng được miễn phí bảo dưỡng lần đầu hoặc tại mốc 7.500 km, đồng thời có cơ hội hưởng gói bảo dưỡng miễn phí lên đến 5 năm hoặc 60.000 km.

Đối với một số phiên bản, gói bảo dưỡng này có thể quy đổi thành khoản tiền mặt trị giá 25 triệu đồng. Thời gian bảo hành cũng được gia hạn lên đến 8 năm, góp phần tạo thêm sự an tâm cho khách hàng khi lựa chọn thương hiệu ô tô châu Âu.

Skoda Kushaq là một trong hai mẫu xe lắp ráp trong nước được áp dụng ưu đãi tháng 11/2026.

Không chỉ tập trung vào các chính sách tài chính, Skoda Việt Nam còn triển khai chương trình quay số "Mua Škoda, rinh ngay quà khủng", dành cho khách hàng mua xe từ ngày 1/11 đến hết 31/12/2026.

Khác với nhóm ưu đãi dành riêng cho Kushaq và Slavia, chương trình quay số áp dụng cho cả bốn mẫu xe đang được phân phối chính hãng gồm Kushaq, Slavia, Karoq và Kodiaq tại 15 đại lý ủy quyền trên toàn quốc.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 149,058 triệu đồng, gồm hai giải Đặc biệt là đồng hồ Garmin Forerunner 970, trị giá 19,629 triệu đồng mỗi giải, cùng 20 giải Nhất là vòng đeo tay thông minh Garmin CIRQA, trị giá 5,49 triệu đồng mỗi giải.

Trong đó, Garmin Forerunner 970 thuộc phân khúc đồng hồ thể thao cao cấp, hướng đến người dùng yêu thích chạy bộ và ba môn phối hợp. Thiết bị tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ tập luyện và theo dõi sức khỏe.

Ở giải nhất, Garmin CIRQA là dòng vòng đeo tay thông minh không màn hình, ra mắt tại Việt Nam vào tháng 7/2026. Sản phẩm có khả năng theo dõi các chỉ số sức khỏe liên tục 24/7 với thời lượng pin tối đa 10 ngày.

Khách hàng mua xe Skoda từ ngày 1/11 đến 31/12/2026 có cơ hội tham gia quay số trúng đồng hồ Garmin.

Chương trình chia thành hai đợt quay số. Đợt đầu tiên diễn ra ngày 12/12/2026 dành cho các hóa đơn phát hành trong tháng 11, trong khi đợt thứ hai tổ chức ngày 12/01/2027 dành cho khách hàng mua xe và được xuất hóa đơn trong tháng 12.

Để đủ điều kiện nhận giải, khách hàng cần hoàn tất thanh toán và thủ tục nhận xe trước ngày 31/12/2026 đối với đợt 1 hoặc ngày 30/01/2027 đối với đợt 2. Các buổi quay số được thực hiện công khai bằng phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên và phát trực tiếp từ showroom Skoda tại số 2 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội. Danh sách trúng thưởng sẽ được thông báo trong vòng 5 ngày sau mỗi đợt thông qua các kênh chính thức của hãng.

Đối với khách hàng có kế hoạch mua ô tô trước Tết, các chương trình này mở ra thêm lựa chọn về tài chính và quyền lợi sử dụng xe. Tuy nhiên, mức hỗ trợ thực tế vẫn phụ thuộc vào phiên bản, điều kiện áp dụng và chính sách tại từng thời điểm.