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Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thứ Tư, 16:24, 11/11/2026
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VOV.VN - Mẫu Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid hoàn toàn mới chính thức được giới thiệu, đánh dấu mốc lớn trong quá trình điện hóa của thương hiệu xe Nhật Bản tại thị trường Việt Nam, mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn duy trì đặc tính vận hành địa hình đặc trưng.

Ngày 11/11, Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid ra mắt chính thức tại Việt Nam, trở thành mẫu xe thứ hai sở hữu hệ thống Hybrid tự sạc của hãng trên thị trường. Mẫu xe này vẫn duy trì những công nghệ và trang bị độc đáo trước đây, kết hợp với hệ thống điện hóa mới để mang đến sự thuận tiện cho nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như những chuyến đi dài.

subaru forester 2.5 e-boxer hybrid chinh thuc ra mat tai viet nam hinh anh 1
Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid

Tâm điểm của Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid nằm ở hệ truyền động Strong Hybrid kiểu nối tiếp - song song thế hệ mới. Trong đó, khối động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh 2.5 lít được kết hợp với hai mô-tơ điện tích hợp cùng với cụm hộp số Lineartronic. Hệ thống điều khiển thông minh tự động lựa chọn sử dụng độc lập mô-tơ điện ở dải tốc độ thấp trong đô thị, hoặc chạy bằng động cơ xăng trên cao tốc, và kết hợp cả hai nguồn lực khi cần tăng tốc đột ngột hay leo dốc.

Khác biệt hoàn toàn so với các dòng hybrid trên thị trường, Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid vẫn bảo toàn kết nối cơ khí trực tiếp từ động cơ đến cả 4 bánh thông qua trục các-đăng. Nhờ đó, xe khai thác tối đa sức mạnh của hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng (SAWD) kết hợp trọng tâm thấp của động cơ Boxer, đem lại khả năng bám đường và sự ổn định ưu việt trên mọi địa hình. 

subaru forester 2.5 e-boxer hybrid chinh thuc ra mat tai viet nam hinh anh 2

Đặc biệt, Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid được trang bị khối pin tự sạc được bố trí dưới sàn khoang hành lý để giúp tăng độ ổn định và cân bằng, đồng thời xe vẫn duy trì bình nhiên liệu 63 lít, cho phép phạm vi di chuyển vượt trội lên tới hơn 1.200 km/lần đổ đầy.

Về thiết kế, Subaru Forester Hybrid mới nổi bật với mặt ca-lăng tái thiết kế, cụm đèn trước LED hình chữ C sắc sảo và vòm bánh xe cơ bắp bao trọn bộ mâm hợp kim 19 inch. Xe sử dụng Hệ Khung gầm Toàn cầu Subaru cải tiến (tăng 10% độ cứng), giữ nguyên khoảng sáng gầm 220 mm lý tưởng cùng hệ thống hỗ trợ địa hình X-MODE hai chế độ.

Tiến vào bên trong, mẫu SUV Nhật Bản gây ấn tượng mạnh nhờ nâng cấp dàn âm thanh 10 loa Harman Kardon kết hợp loa siêu trầm và màn hình giải trí Full HD 11,6 inch, cùng với hàng ghế bọc da thiết kế công thái học (với ghế lái chỉnh điện 10 hướng), đi cùng loạt tiện ích như cốp sau chỉnh điện đá chân, sạc không dây 15W và khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

subaru forester 2.5 e-boxer hybrid chinh thuc ra mat tai viet nam hinh anh 3

Tiếp tục với khả năng bảo đảm an toàn cốt lõi, mẫu xe Hybrid này cũng sở hữu gia cố khung gầm bảo vệ khoang pin cao áp và trang bị 8 túi khí quanh xe, cùng với hệ thống được bổ sung camera đơn góc rộng nhằm tăng cường khả năng nhận diện người đi bộ/xe đạp, đi kèm 9 tính năng phòng ngừa va chạm thông minh.

Với gói công nghệ an toàn chủ động EyeSight 4.0 phiên bản mới nhất, xe cũng được bổ sung các tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến nhất hiện nay như: Hỗ trợ dừng xe khẩn cấp (EDSS), Hệ thống giám sát sự tập trung của người lái (DMS) qua camera nhận diện khuôn mặt, và hệ thống đèn chiếu góc cua LED hỗ trợ đỗ xe ban đêm. Tại trường quốc tế, mẫu xe này đã xuất sắc giành nhiều chứng nhận danh giá như: 5 sao JNCAP, Euro NCAP và TOP SAFETY PICK+ từ IIHS Hoa Kỳ.

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Thị trường ô tô cuối năm: Nhiều mẫu xe ưu đãi hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào những tháng cuối của năm 2026, vì vậy để gia tăng doanh số bán được hết các phiên bản sản xuất trong năm, nhiều hãng, đại lý đã tung ra hàng loạt ưu đãi cho khách hàng mua xe. Nhiều mẫu được hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá hoặc tặng quà với tổng giá trị hàng trăm triệu.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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