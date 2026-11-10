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Suzuki GSX-10R 2027 gây chú ý 15 công nghệ điện tử, động cơ 999cc

Thứ Ba, 06:00, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Suzuki GSX-10R 2027 chính thức trình làng tại triển lãm EICMA 2026 với động cơ 4 xi-lanh dung tích 999cc, hệ thống điện tử tiên tiến cùng thiết kế thể thao lấy cảm hứng từ dòng GSX-R. Mẫu siêu mô tô mới dự kiến bán ra tại một số thị trường từ mùa hè năm 2027.

Suzuki GSX-10R 2027 trình làng với động cơ 999cc kế thừa DNA GSX-R

Tại triển lãm mô tô quốc tế EICMA 2026 diễn ra ở Milan, (Italia), Suzuki chính thức giới thiệu GSX-10R 2027. Đây là mẫu mô tô thể thao hoàn toàn mới thuộc dòng GSX, được phát triển theo triết lý “FUN. UNLIMITED.”, hướng đến khả năng vận hành linh hoạt từ di chuyển hằng ngày, touring cuối tuần đến chạy trên đường đua.

suzuki gsx-10r 2027 gay chu y 15 cong nghe dien tu, dong co 999cc hinh anh 1
Suzuki GSX-10R 2027 thiết kế thể thao

Suzuki GSX-10R 2027 sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 999cc. Khối động cơ kế thừa nền tảng K5 của dòng GSX-R, đồng thời được tinh chỉnh nhằm cải thiện độ êm ái, giảm tiếng ồn cơ khí và nâng cao độ tin cậy. Hệ thống đường dẫn dầu cũng được điều chỉnh nhằm tăng độ bền trong quá trình vận hành.

Theo thông số được một số nhà phân phối Suzuki tại châu Âu công bố, động cơ có công suất tối đa 152 PS tại 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 106 Nm tại 9.250 vòng/phút. Tuy nhiên, Suzuki chưa công bố chính thức thông số công suất và mô-men xoắn trong thông cáo ra mắt toàn cầu.

Động cơ được đặt trong bộ khung nhôm twin-spar nhỏ gọn, kết hợp hệ thống treo có khả năng điều chỉnh để phù hợp với nhiều điều kiện vận hành. Tư thế lái của GSX-10R 2027 được thiết kế theo hướng chồm về phía trước với ghi-đông clip-on, mang đến cảm giác thể thao tương tự GSX-R1000R.

Hệ thống treo trước sử dụng phuộc hành trình ngược KYB đường kính 43 mm, trong khi phía sau là giảm xóc monoshock mới. Hệ thống phanh trước trang bị cùm phanh Brembo, đĩa phanh kép đường kính 310 mm và cùm phanh chính dạng radial.

Suzuki GSX-10R 2027 sử dụng bộ mâm nhôm đúc 17 inch, kết hợp lốp Bridgestone Battlax Hypersport S23 với kích thước 120/70ZR17 ở phía trước và 190/55ZR17 ở phía sau. Theo Suzuki, mẫu xe có khả năng nghiêng tối đa 53 độ, cao hơn mức 48 độ của GSX-S1000.

Về thiết kế, GSX-10R 2027 mang phong cách thể thao mạnh mẽ với dàn áo khí động học, các đường nét góc cạnh và cánh gió trước lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua hiện đại. Phần đầu xe được trang bị đèn LED nhỏ gọn, trong khi thân xe tạo hình thấp và sắc nét nhằm nhấn mạnh DNA của dòng GSX-R.

Mẫu mô tô mới có 3 tùy chọn màu sắc gồm xanh Pearl Vigor Blue kết hợp bạc Metallic Mystic Silver, đỏ Pearl Pulse Red kết hợp xám Solid Iron Gray và xám Metallic Galaxy Gray kết hợp đen Glass Sparkle Black.

suzuki gsx-10r 2027 gay chu y 15 cong nghe dien tu, dong co 999cc hinh anh 2
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suzuki gsx-10r 2027 gay chu y 15 cong nghe dien tu, dong co 999cc hinh anh 4

Suzuki GSX-10R 2027 sở hữu 15 công nghệ điện tử, lần đầu có kiểm soát trượt bánh

Một trong những điểm nổi bật nhất trên Suzuki GSX-10R 2027 là hệ thống Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) với tổng cộng 15 chức năng điều khiển điện tử. Đây là gói công nghệ hỗ trợ lái toàn diện nhất mà Suzuki từng trang bị trên một mẫu mô tô tính đến thời điểm ngày 3/11/2026.

Hệ thống được hỗ trợ bởi cảm biến đo lường quán tính IMU 6 trục, cho phép theo dõi chuyển động của xe và điều chỉnh các hệ thống hỗ trợ dựa trên điều kiện vận hành thực tế.

GSX-10R 2027 được trang bị 3 chế độ lái, hệ thống kiểm soát lực kéo 10 cấp độ, kiểm soát chống bốc đầu, kiểm soát mô-men xoắn khi nghiêng và hệ thống kiểm soát trượt bánh. Đáng chú ý, Slide Control System lần đầu xuất hiện trên một mẫu mô tô Suzuki, có khả năng phát hiện và kiểm soát hiện tượng trượt ngang bánh sau khi vào cua, hỗ trợ người lái duy trì sự ổn định.

suzuki gsx-10r 2027 gay chu y 15 cong nghe dien tu, dong co 999cc hinh anh 5

Các công nghệ hỗ trợ vận hành khác bao gồm Launch Control giúp tối ưu khả năng tăng tốc khi xuất phát, Engine Brake Control với 3 chế độ điều chỉnh lực phanh động cơ, Cornering ABS hỗ trợ phanh khi vào cua và hệ thống sang số nhanh hai chiều Bi-Directional Quick Shift System cho phép lên hoặc xuống số mà không cần bóp côn.

Mẫu xe còn sở hữu Smart Cruise Control hỗ trợ duy trì tốc độ khi di chuyển đường dài, Active Speed Limiter Control giúp giới hạn tốc độ theo cài đặt, Low RPM Assist hỗ trợ vận hành ở vòng tua thấp và Slope Dependent Control System hạn chế hiện tượng nhấc bánh sau khi phanh trên đường dốc.

suzuki gsx-10r 2027 gay chu y 15 cong nghe dien tu, dong co 999cc hinh anh 6

Đặc biệt, Suzuki GSX-10R 2027 là mẫu mô tô đầu tiên của hãng được trang bị Brake Hold Control. Hệ thống có khả năng duy trì áp lực phanh sau trong khoảng 30 giây khi xe dừng trên đường bằng hoặc đường dốc, giúp người lái thuận tiện hơn trong những tình huống dừng xe.

Các trang bị tiện nghi khác gồm màn hình TFT màu đa chức năng hỗ trợ kết nối Suzuki Ride Connect+, cổng sạc USB Type-C và hệ thống đèn LED toàn xe. Suzuki Ground Beacon System (SGBS) cũng lần đầu xuất hiện trên một mẫu mô tô của hãng, giúp tăng khả năng nhận diện tín hiệu chuyển hướng đối với người đi bộ và các phương tiện xung quanh.

Thông số kỹ thuật và thời điểm bán Suzuki GSX-10R 2027

Theo thông số kỹ thuật dành cho thị trường châu Âu, Suzuki GSX-10R 2027 có chiều dài 2.130 mm, chiều rộng 740 mm và chiều cao 1.175 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.455 mm, khoảng sáng gầm 145 mm và chiều cao yên 810 mm.

Mẫu siêu mô tô có trọng lượng 214 kg, dung tích bình xăng 18 lít. Mức tiêu thụ nhiên liệu được Suzuki công bố đạt 15,8 km/lít theo chu trình thử nghiệm WMTC, tương đương khoảng 6,3 lít/100 km. Lượng khí thải CO2 đạt 146 g/km.

suzuki gsx-10r 2027 gay chu y 15 cong nghe dien tu, dong co 999cc hinh anh 7

Suzuki GSX-10R 2027 dự kiến được phân phối tại một số thị trường từ mùa hè năm 2027. Hiện hãng chưa công bố giá bán chính thức cũng như kế hoạch phân phối tại từng quốc gia.

Với động cơ 999cc kế thừa DNA GSX-R, khung gầm thể thao và gói công nghệ điện tử tiên tiến, Suzuki GSX-10R 2027 được kỳ vọng trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc mô tô thể thao dung tích lớn. Mẫu xe hướng đến sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành trên đường đua và tính linh hoạt khi sử dụng trên đường phố.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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