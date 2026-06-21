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Suzuki SV-7 GX ra mắt tại KLIMS 2026 hứa hẹn khuấy động thị trường

Chủ Nhật, 06:00, 21/06/2026
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VOV.VN - Suzuki Malaysia đã thu hút sự chú ý của giới đam mê xe hai bánh khi giới thiệu mẫu sport-touring hoàn toàn mới Suzuki SV-7 GX tại triển lãm KLIMS 2026, sở hữu động cơ V-Twin 645cc quen thuộc nhưng được nâng cấp mạnh về công nghệ và khả năng vận hành đường dài.

Suzuki SV-7 GX lần đầu xuất hiện tại KLIMS 2026

Gian hàng Suzuki tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS 2026) đã thu hút sự chú ý khi trưng bày mẫu SV-7 GX, dòng sport-touring mới được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài trên đường nhựa. Theo Suzuki Malaysia, mẫu xe này dự kiến được phân phối chính thức tại nước này vào năm 2027.

suzuki sv-7 gx ra mat tai klims 2026 hua hen khuay dong thi truong hinh anh 1
Suzuki SV-7 GX

SV-7 GX sở hữu kiểu dáng chịu ảnh hưởng từ mẫu GSX-S1000GX, với phần đầu xe cao, kính chắn gió lớn và tư thế lái thiên về sự thoải mái. Khác với dòng V-Strom mang phong cách adventure, SV-7 GX tập trung vào khả năng touring đường trường với thiết kế hướng đến những hành trình dài.

Động cơ V-Twin 645cc cho công suất 73 PS

Mẫu touring mới sử dụng động cơ V-Twin 90 độ, dung tích 645cc, làm mát bằng dung dịch và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5+. Đây là khối động cơ quen thuộc đang xuất hiện trên Suzuki V-Strom 650.

suzuki sv-7 gx ra mat tai klims 2026 hua hen khuay dong thi truong hinh anh 2
Khối động cơ Suzuki SV-7 GX sản sinh công suất tối đa 73 PS.

Động cơ sản sinh công suất tối đa 73 PS tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 64 Nm tại 6.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số 6 cấp kết hợp bộ sang số nhanh hai chiều (bi-directional quickshifter).

Suzuki trang bị cho SV-7 GX ba chế độ lái gồm A, B và C. Trong đó, chế độ C được thiết kế cho điều kiện đường trơn trượt, giảm công suất động cơ xuống khoảng 60 PS nhằm tăng độ an toàn. Xe cũng được tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo với ba mức can thiệp khác nhau và cho phép tắt hoàn toàn.

Nhiều trang bị phục vụ nhu cầu touring đường dài

Suzuki SV-7 GX sử dụng phuộc trước dạng ống lồng đường kính 41 mm với hành trình 125 mm. Phía sau là giảm xóc monoshock có thể điều chỉnh tải trước. Xe sở hữu khoảng sáng gầm 135 mm và bộ mâm 17 inch ở cả hai bánh.

suzuki sv-7 gx ra mat tai klims 2026 hua hen khuay dong thi truong hinh anh 3

Hệ thống phanh gồm kẹp phanh Tokico bốn piston phía trước kết hợp đĩa phanh đơn, trong khi bánh sau cũng sử dụng phanh đĩa đơn. ABS hai kênh được trang bị tiêu chuẩn. Khoang lái nổi bật với màn hình TFT màu 4,2 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth. Xe còn được trang bị cổng sạc USB-C, kính chắn gió điều chỉnh thủ công ba vị trí, bảo vệ tay lái và hệ thống đèn LED toàn bộ với đèn pha projector.

suzuki sv-7 gx ra mat tai klims 2026 hua hen khuay dong thi truong hinh anh 4
suzuki sv-7 gx ra mat tai klims 2026 hua hen khuay dong thi truong hinh anh 5

Theo công bố của Suzuki, SV-7 GX có trọng lượng 211 kg, chiều cao yên 795 mm và bình nhiên liệu dung tích 17,4 lít. Những thông số này cho thấy mẫu xe được thiết kế nhằm mang lại sự thoải mái cho các chuyến đi dài ngày.

Dù chưa công bố giá bán chính thức, Suzuki Malaysia xác nhận SV-7 GX đang được xem xét để đưa ra thị trường trong năm 2027, trở thành lựa chọn mới trong phân khúc mô tô touring tầm trung tại Malaysia.

suzuki sv-7 gx ra mat tai klims 2026 hua hen khuay dong thi truong hinh anh 6
CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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