Động cơ V-Twin 645 cc, công suất hơn 73 mã lực

Hãng xe Nhật Bản vừa ra mắt mẫu xe mô tô Suzuki SV-7GX 2027 tại Malaysia. Suzuki SV-7GX 2027 sử dụng động cơ V-Twin 90 độ, dung tích 645 cc, làm mát bằng dung dịch, DOHC, được phát triển từ nền tảng động cơ của SV650. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 73,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 64 Nm tại 6.800 vòng/phút.

Suzuki SV-7GX 2027 vừa ra mắt tại Malaysia

Động cơ được đặt trong bộ khung thép dạng ống mắt cáo trọng lượng nhẹ, kết hợp hệ thống treo hành trình dài nhằm cân bằng giữa khả năng vận hành thể thao và sự thoải mái khi di chuyển đường dài.

Hệ thống phanh sử dụng hai đĩa phanh trước đường kính 290 mm, cùm phanh 4 piston và ABS. Xe trang bị bộ vành đúc 17 inch, phù hợp với định hướng crossover thiên về đường nhựa.

Trang bị công nghệ điện tử và màn hình TFT 4,2 inch

Một trong những điểm đáng chú ý trên Suzuki SV-7GX 2027 là hệ thống Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ người lái.

Các trang bị gồm Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) với nhiều chế độ lái, hệ thống kiểm soát lực kéo Suzuki Traction Control System (STCS) ba chế độ và khả năng tắt hoàn toàn. Xe còn có hệ thống sang số nhanh hai chiều (Quickshifter), cho phép lên và xuống số mà không cần sử dụng côn.

Ngoài ra, Suzuki trang bị Easy Start System hỗ trợ khởi động và Low RPM Assist giúp kiểm soát vòng tua khi vận hành ở tốc độ thấp.

Bảng đồng hồ TFT màu 4,2 inch tích hợp kết nối điện thoại Suzuki Ride Connect+, hỗ trợ dẫn đường từng chặng, hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn, thông tin thời tiết và tình trạng giao thông. Cổng sạc USB Type-C cũng được bố trí để phục vụ nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử.

Thiết kế crossover hướng đến những chuyến đi dài

Suzuki SV-7GX 2027 sở hữu kính chắn gió có thể điều chỉnh ba cấp độ, yên xe được tăng độ dày đệm, bảo vệ tay lái tích hợp và bình xăng dung tích 17,4 lít. Phía sau xe có baga chở hành lý cùng tay dắt lớn dành cho người ngồi sau. Hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, nổi bật với cụm đèn pha projector hai chức năng.

Khách hàng có thể lựa chọn thêm các phụ kiện chính hãng như yên xe cao tăng sự thoải mái, kính chắn gió touring, thùng chứa đồ phía sau, túi hông mềm và tay nắm sưởi. Mẫu xe được phân phối với bốn tùy chọn màu sắc gồm trắng phối xanh Triton, xám nhám, đen ánh kim và trắng ngọc trai.

Tại Malaysia, Suzuki SV-7GX 2027 có giá bán khởi điểm trong chương trình ưu đãi mở bán là 37.900 RM (khoảng 237 triệu đồng). Đây là mẫu crossover tầm trung hướng đến nhóm khách hàng muốn kết hợp khả năng vận hành linh hoạt của sportbike với tư thế lái thoải mái và tiện nghi phục vụ những hành trình dài.