Suzuki SV-7S 2027 lộ diện - Naked bike tầm trung trang bị động cơ 645cc

Suzuki SV-7S 2027 kế nhiệm SV650 với động cơ V-Twin 645 cc

Tại triển lãm mô tô quốc tế EICMA 2026 diễn ra ở Milan, Italia, Suzuki chính thức giới thiệu SV-7S 2027. Đây là mẫu naked bike thể thao tầm trung được phát triển nhằm kế thừa những đặc trưng nổi bật của dòng SV650, đồng thời bổ sung các trang bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Suzuki SV-7S 2027 là mẫu naked bike có thiết kế truyền thống

Suzuki SV-7S 2027 được phát triển theo triết lý “Easy to Ride, Hard to Forget”, hướng đến khả năng vận hành dễ dàng, linh hoạt trong đô thị và thoải mái khi di chuyển đường dài. Mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ V-Twin vốn đã tạo nên dấu ấn của dòng SV650 kể từ năm 1999.

Cụ thể, xe trang bị động cơ V-Twin góc nghiêng 90 độ, DOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 645cc. Khối động cơ này được nâng cấp với hệ thống điều khiển bướm ga điện tử Ride-by-Wire, hệ thống phun nhiên liệu tối ưu và hộp gió cải tiến nhằm nâng cao khả năng đáp ứng chân ga, hiệu suất đốt cháy cũng như đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+. Theo thông số kỹ thuật do Suzuki công bố, động cơ sản sinh công suất tối đa 54 kW, tương đương khoảng 73 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 64 Nm tại 6.800 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 6 cấp.

Về thiết kế, Suzuki SV-7S 2027 vẫn duy trì phong cách naked bike truyền thống với cụm đèn pha LED hình tròn, bình xăng tạo hình cơ bắp, khung sườn dạng ống thép và thân xe thanh mảnh. Tuy nhiên, các chi tiết được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và thể thao hơn.

Mẫu xe sử dụng ghi-đông nhôm dạng tapered rộng, kết hợp yên ngồi thiết kế công thái học nhằm mang lại tư thế lái thẳng, thoải mái. Cách bố trí này giúp người điều khiển dễ dàng xoay trở trong đô thị, đồng thời hạn chế mệt mỏi khi di chuyển trên những hành trình dài.

Suzuki SV-7S 2027 được cung cấp 3 tùy chọn màu sắc gồm xanh Pearl Suzuki Deep Blue No.4, đen Glass Sparkle Black và bạc Matte Sword Silver kết hợp đen Glass Sparkle Black.

Suzuki SV-7S 2027 bổ sung ga điện tử, 3 chế độ lái và sang số nhanh

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên Suzuki SV-7S 2027 là hệ thống Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), mang đến loạt công nghệ hỗ trợ vận hành hiện đại hơn so với SV650 thế hệ trước.

Nhờ hệ thống ga điện tử Ride-by-Wire, xe được trang bị Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) với 3 chế độ lái, cho phép điều chỉnh đặc tính công suất động cơ theo điều kiện đường sá và phong cách vận hành của người lái.

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát lực kéo Suzuki Traction Control System có 3 chế độ hoạt động và khả năng tắt hoàn toàn. Công nghệ này giúp hạn chế tình trạng bánh sau mất độ bám khi tăng tốc trên những bề mặt đường trơn trượt hoặc trong điều kiện vận hành thiếu ổn định.

Đáng chú ý, Suzuki SV-7S 2027 được trang bị hệ thống sang số nhanh hai chiều Bi-directional Quick Shift System. Công nghệ cho phép người lái lên hoặc xuống số mà không cần sử dụng tay côn, góp phần mang lại trải nghiệm vận hành liền mạch và giảm mệt mỏi khi di chuyển.

Các trang bị hỗ trợ khác bao gồm Suzuki Easy Start System giúp khởi động động cơ chỉ bằng một lần nhấn nút và Low RPM Assist hỗ trợ duy trì vòng tua động cơ khi khởi hành hoặc di chuyển ở tốc độ thấp, hạn chế tình trạng chết máy.

Mẫu naked bike mới còn được trang bị màn hình TFT màu 4,2 inch, hiển thị các thông tin vận hành như tốc độ, vòng tua động cơ, cấp số, mức tiêu thụ nhiên liệu và trạng thái hệ thống điện tử. Màn hình hỗ trợ kết nối Suzuki Ride Connect+, cho phép tích hợp các tính năng kết nối điện thoại thông minh.

Thông số kỹ thuật và thời điểm bán Suzuki SV-7S 2027

Suzuki SV-7S 2027 sử dụng khung sườn dạng ống thép kế thừa từ SV650, kết hợp hệ thống treo trước dạng phuộc ống lồng và giảm xóc sau liên kết có khả năng điều chỉnh tải trọng lò xo. Xe được trang bị phanh đĩa kép phía trước, phanh đĩa đơn phía sau và bộ mâm 17 inch. Lốp trước có kích thước 120/70ZR17, trong khi lốp sau là 160/60ZR17.

Về kích thước, Suzuki SV-7S 2027 có chiều dài 2.115 mm, chiều rộng 785 mm và chiều cao 1.090 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.445 mm, khoảng sáng gầm 135 mm và chiều cao yên 785 mm.

Mẫu xe có trọng lượng 200 kg khi vận hành, dung tích bình nhiên liệu 14 lít. Theo chu trình thử nghiệm WMTC, mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 24,4 km/lít, tương đương khoảng 4,1 lít/100 km.

Suzuki SV-7S 2027 dự kiến được phân phối tại các thị trường từ mùa xuân năm 2027. Hiện hãng chưa công bố giá bán chính thức cũng như kế hoạch phân phối tại Việt Nam.

Với động cơ V-Twin 645cc quen thuộc, thiết kế naked bike cổ điển kết hợp công nghệ điện tử hiện đại, Suzuki SV-7S 2027 được kỳ vọng tiếp tục duy trì sức hút của dòng SV650 trong phân khúc mô tô thể thao tầm trung. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc mô tô có khả năng vận hành linh hoạt, dễ sử dụng và phù hợp cho cả di chuyển hằng ngày lẫn touring.