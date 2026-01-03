Tesla mất ngôi số 1 thế giới về sản xuất xe điện vào tay BYD

Trong bối cảnh doanh số xe điện toàn cầu tăng khoảng 28% trong năm qua, BYD đã vượt Tesla về lượng xe bán ra so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ sự tăng trưởng mạnh tại châu Âu, thị trường mà nhà sản xuất Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng thị phần, thu hẹp và dần nới rộng khoảng cách so với các đối thủ đến từ Mỹ.

Tesla ghi nhận doanh số giảm khoảng 8,6% trong năm 2025, làm dấy lên những lo ngại về triển vọng phục hồi mảng kinh doanh ô tô cốt lõi. Điều này diễn ra trong bối cảnh Giám đốc điều hành Elon Musk, đang tập trung nhiều hơn vào các dự án dài hạn như taxi tự lái và robot hình người, thay vì chỉ mở rộng sản lượng xe điện truyền thống. Cổ phiếu Tesla đã giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch buổi chiều 2/1, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các số liệu kinh doanh mới.

Áp lực đối với Tesla càng gia tăng sau khi chương trình tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 USD cho xe điện tại Mỹ bị bãi bỏ từ tháng 9 theo quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trước đó, doanh số quý III của Tesla từng được hỗ trợ bởi làn sóng người tiêu dùng đổ xô mua xe để kịp hưởng ưu đãi thuế.

Xe Tesla Model Y tại trung tâm giao xe Xiedao của Tesla ở Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 27-2-2025 Ảnh: AFP

Theo dữ liệu của JD Power, xe điện chỉ chiếm 6,2% tổng doanh số bán lẻ ô tô tại Mỹ trong quý IV, giảm 3,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá giao dịch trung bình tăng gần 6.000 USD, lên 53.300 USD. Tesla cho biết đã giao 418.227 xe trong quý IV, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn dự báo của các nhà phân tích.

Tính chung cả năm 2025, hãng giao tổng cộng 1,64 triệu xe, giảm so với mức 1,79 triệu xe của năm trước đó. Theo các chuyên gia, mức sụt giảm này phần nào đã được thị trường dự báo trước, do nhu cầu yếu đi sau khi các ưu đãi thuế kết thúc.

Trong khi đó, Tesla đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các hãng xe Trung Quốc và châu Âu như BYD, Volkswagen và BMW. Dù đã tung ra các phiên bản Model Y và Model 3 giá rẻ hơn, nhằm giữ chân khách hàng song động thái này vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm doanh số.

Ở chiều ngược lại, BYD cho biết doanh số bán xe ngoài Trung Quốc đạt mức kỷ lục 1 triệu chiếc trong năm 2025 và đặt mục tiêu tăng mạnh trong năm tới, cho thấy sự dịch chuyển rõ nét của cán cân cạnh tranh trên thị trường xe điện toàn cầu.