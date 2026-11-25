Xe năng lượng mới chiếm hơn 73% thị trường ô tô Trung Quốc

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), trong giai đoạn từ ngày 1–15/11/2026, doanh số bán lẻ xe du lịch tại Trung Quốc đạt 611.000 chiếc, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xe năng lượng mới (NEV), bao gồm xe thuần điện (BEV), xe Hybrid cắm sạc (PHEV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), đạt doanh số bán lẻ 447.000 chiếc, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Dù doanh số tuyệt đối đi xuống, tỷ lệ thâm nhập của xe NEV vẫn tăng lên 73,2%, mức cao nhất từ đầu năm 2026. Điều này đồng nghĩa cứ 10 ô tô du lịch mới được bán ra tại Trung Quốc thì có hơn 7 chiếc sử dụng hệ truyền động năng lượng mới.

Theo nhận định của CPCA, thị trường ô tô Trung Quốc vẫn có thể được hỗ trợ trong ngắn hạn nhờ các mẫu xe mới ra mắt tại Triển lãm ô tô Quảng Châu 2026

Ở kênh bán buôn, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc ghi nhận 722.000 xe du lịch trong nửa đầu tháng 11, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng xe NEV đạt 592.000 chiếc, tăng 3%, tương ứng tỷ lệ thâm nhập 82%. Những con số này cho thấy xe điện và xe Hybrid cắm sạc đang ngày càng chiếm ưu thế trong cơ cấu sản phẩm của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.

Ngành ô tô Trung Quốc bước vào giai đoạn đào thải

Theo ông Cui Dongshu, Tổng thư ký CPCA, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đang bước vào giai đoạn "sống còn", khi những mẫu xe có sức cạnh tranh thực sự mới có thể duy trì sức hút với người tiêu dùng.

Một trong những nguyên nhân thúc đẩy quá trình chuyển dịch là giá nhiên liệu vẫn duy trì ở mức cao, khiến người mua có xu hướng cân nhắc xe điện và xe Hybrid thay vì các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Trong khi đó, sức mua toàn thị trường đang chịu nhiều áp lực. Theo Hiệp hội Đại lý Ô tô Trung Quốc (CADA), lượng khách hàng đến showroom trong nửa đầu tháng 11 giảm 14,5% so với tháng trước. Số lượng đơn đặt hàng mới cũng giảm tới 36,6%, bất chấp các chương trình khuyến mại nhân dịp lễ mua sắm Double 11.

Tình trạng cạnh tranh bằng giá cũng khiến thị trường trở nên phức tạp hơn. Người tiêu dùng có tâm lý chờ đợi các đợt giảm giá tiếp theo, kéo dài thời gian cân nhắc trước khi quyết định mua xe. Trong bối cảnh đó, các hãng xe không còn có thể chỉ dựa vào việc giảm giá để thu hút khách hàng. Khả năng cạnh tranh về công nghệ, hệ thống hỗ trợ lái, trải nghiệm sử dụng và giá trị sản phẩm ngày càng trở nên quan trọng.

Với thị phần NEV đã vượt 73%, Trung Quốc đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu ngành ô tô.

Năm 2027 được dự báo tiếp tục là giai đoạn khó khăn

Theo nhận định của CPCA, thị trường ô tô Trung Quốc vẫn có thể được hỗ trợ trong ngắn hạn nhờ các mẫu xe mới ra mắt tại Triển lãm ô tô Quảng Châu 2026, diễn ra từ ngày 27/11, cùng những chính sách kích cầu và hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới trước khi một số chương trình ưu đãi kết thúc vào cuối năm.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn còn nhiều thách thức. Từ năm 2027, Trung Quốc dự kiến giảm mức hoàn thuế VAT xuất khẩu ô tô từ 13% xuống 9%, tạo thêm áp lực lên lợi nhuận của các nhà sản xuất xe xuất khẩu.

CPCA cũng đề xuất triển khai những chính sách dài hạn nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng, bao gồm giảm thuế thu nhập cá nhân cho người mua ô tô, thúc đẩy xe năng lượng mới tại khu vực nông thôn và tăng cường ưu đãi thuế mua xe điện.

Với thị phần NEV đã vượt 73%, Trung Quốc đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu ngành ô tô. Tuy nhiên, tỷ lệ xe điện tăng cao không đồng nghĩa toàn thị trường đang tăng trưởng. Ngược lại, sức mua suy yếu, áp lực tồn kho và cạnh tranh về giá đang buộc các nhà sản xuất phải chứng minh năng lực thực sự nếu muốn tiếp tục tồn tại.