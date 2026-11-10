Thị trường ô tô cuối năm: Nhiều mẫu xe ưu đãi hàng trăm triệu đồng

Nhằm kích cầu mua sắm cho thị trường ô tô cuối năm, các hãng xe và đại lý liên tiếp đưa ra chương trình khuyến mãi cho khách hàng mua xe trong tháng 11/2026. Có mẫu xe được giảm giá lên tới hơn 300 triệu đồng từ nhiều tháng nay.

Bên cạnh giảm giá trực tiếp, hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm, nhiên liệu và ưu đãi lãi suất được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, mức ưu đãi được công bố không phải lúc nào cũng tương đương số tiền giảm trực tiếp vào giá xe. Một số chương trình tính cả giá trị bảo hiểm, quà tặng hoặc lợi ích từ khoản vay.

Subaru Crosstrek vẫn giữ kỷ lục giảm cao nhất tới 329 triệu đồng

Subaru tiếp tục áp dụng chương trình giảm giá lớn cho mẫu SUV Crosstrek, chủ yếu tập trung vào các xe có số VIN năm 2024 và 2025. Đây là chương trình được đưa ra cho mẫu xe này trong nhiều tháng nay để xả hàng tồn kho VIN cũ.

Trong đó, Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid VIN 2024 được ưu đãi 329 triệu đồng, đưa giá xe từ 1,268 tỷ đồng xuống còn 939 triệu đồng. Phiên bản 2.0 i-S EyeSight cùng đời được giảm 289 triệu đồng, còn 809 triệu đồng.

Đối với xe VIN 2025, bản máy xăng được ưu đãi 209 triệu đồng, đưa giá xuống 889 triệu đồng. Bản hybrid giảm 269 triệu đồng, còn 999 triệu đồng.

Thị trường ô tô cuối năm tiếp tục chứng kiến những đợt giảm giá sâu của nhiều mẫu xe

Như vậy, mức ưu đãi cao nhất của Crosstrek tương đương khoảng 26% giá niêm yết. Tuy nhiên, chương trình tập trung vào xe sản xuất từ những năm trước, người mua cần lưu ý năm sản xuất và tình trạng tồn kho khi lựa chọn.

Crosstrek VIN 2024 và 2025 đều được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời và hệ thống điều hòa tự động hai vùng.

Về an toàn, cả hai phiên bản có hệ thống EyeSight 4.0 với camera góc rộng, hỗ trợ phanh tự động tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khi lùi, cảnh báo phương tiện phía sau và 8 túi khí.

Cả hai phiên bản có chiều dài 4.480 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.600 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm và khoảng sáng gầm 220 mm. Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch, hệ dẫn động bốn bánh đối xứng Symmetrical AWD và hệ thống hỗ trợ vận hành X-Mode hai chế độ.

Skoda giảm 150 triệu đồng

Trong tháng 11/2026, Skoda Việt Nam triển khai chương trình “Đại tiệc ưu đãi tháng 11”, tập trung mạnh vào bộ đôi xe lắp ráp trong nước là Skoda Kushaq và Skoda Slavia với các chính sách như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 10% giá trị xe (trị giá khoảng từ 47 – 65 triệu đồng tùy mẫu và phiên bản); Tặng 20 triệu đồng chi phí xăng (trừ trực tiếp vào giá bán).

Ngoài ra hãng còn áp dụng chính sách bảo dưỡng & Bảo hành, miễn phí bảo dưỡng lần đầu hoặc 7.500 km đầu tiên. Gói miễn phí bảo dưỡng 5 năm hoặc 60.000 km (có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 25 triệu đồng). Đồng thời còn gia hạn bảo hành lên đến 8 năm đối với một số mẫu.

Trong tháng 11/2026, khách hàng mua Skoda Kushaq và Skoda Slavia được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 10% giá trị xe

Theo đó, Skoda tham gia đợt giảm giá cuối năm với tổng ưu đãi từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng.

Trong đó, SUV Kodiaq sản xuất năm 2026 có mức ưu đãi từ 145-150 triệu đồng, áp dụng cho hai phiên bản Premium và Sportline, có giá niêm yết lần lượt 1,450 tỷ đồng và 1,480 tỷ đồng.

Các xe Kodiaq đời 2025 được ưu đãi 100-140 triệu đồng. Mẫu Octavia VRS đời 2025 giảm 145 triệu đồng so với giá niêm yết 1,608 tỷ đồng.

Ở phân khúc thấp hơn, Karoq Premium và Sportline đời 2025 cùng được ưu đãi 90 triệu đồng. Hai mẫu Kushaq và Slavia có mức hỗ trợ lần lượt 67-95 triệu đồng và 57-80 triệu đồng, tùy phiên bản.

Skoda nổi tiếng với sự thực dụng, khung gầm đầm chắc kiểu châu Âu và sở hữu nhiều giải pháp thông minh độc quyền mang tên “Simply Clever”. Dù các mẫu xe lắp ráp chỉ trang bị động cơ 1.0L, nhưng nhờ công nghệ tăng áp TSI cuộn kép độc quyền từ tập đoàn mẹ Volkswagen, xe cho khả năng tăng tốc mượt mà, khung gầm chắc chắn ổn định ở dải tốc độ cao (120 km/h) tốt hơn phần lớn các đối thủ cùng phân khúc.

Honda BR-V và HR-V ưu đãi tới 142 triệu đồng

Trong tháng 11/2026, Honda Việt Nam phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại lớn mang tên “Lướt nhịp thu vàng – Nhận ngàn ưu đãi” áp dụng cho dòng xe Honda BR-V và Honda HR-V kết hợp ưu đãi lệ phí trước bạ, bảo hiểm và hỗ trợ lãi suất vay. Chương trình được bắt đầu từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11/2026

Honda BR-V bản L có tổng giá trị ưu đãi cao nhất, lên tới 142 triệu đồng, trong khi bản G được hỗ trợ tương đương 115 triệu đồng. Giá niêm yết của hai phiên bản lần lượt là 705 triệu đồng và 629 triệu đồng.

Đối với HR-V, phiên bản G được ưu đãi tương đương 113 triệu đồng. Bản L nhận ưu đãi 59 triệu đồng, còn HR-V e:HEV RS hybrid có mức hỗ trợ 42 triệu đồng.

Đáng chú ý, khách hàng mua BR-V và HR-V G đủ điều kiện vay vốn qua VPBank có thể được áp dụng lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu. Tuy nhiên, tổng giá trị ưu đãi mà hãng công bố đã bao gồm lợi ích tài chính từ gói vay, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền được giảm trực tiếp vào giá bán xe.

Honda BR-V và Honda HR-V đều là hai mẫu xe gầm cao nhưng thuộc hai phân khúc hoàn toàn khác nhau từ nhà Honda. Trong khi BR-V là mẫu MPV 7 chỗ thực dụng hướng đến gia đình đông thành viên hơn, thì HR-V lại là mẫu SUV 5 chỗ đô thị mang phong cách thể thao, năng động và thời thượng.

Mitsubishi giảm giá và tặng phiếu nhiên liệu

Mitsubishi tiếp tục duy trì ưu đãi trên phần lớn danh mục sản phẩm, gồm Destinator, Xpander, Xpander Cross, Xforce, Attrage và Triton.

Mẫu MPV Xpander AT sản xuất năm 2026 có tổng mức hỗ trợ tương đương 95 triệu đồng, gồm ưu đãi lệ phí trước bạ và phiếu nhiên liệu. Xpander MT được hỗ trợ 67 triệu đồng, trong khi Xpander AT Premium và Xpander Cross lần lượt có mức ưu đãi 66 triệu đồng và 70 triệu đồng.

Với SUV Destinator, phiên bản Premium được hỗ trợ tương đương 78 triệu đồng, còn bản Ultimate nhận tổng ưu đãi 68 triệu đồng, gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ và phiếu nhiên liệu.

Dòng Xforce có các mức hỗ trợ từ 60-72 triệu đồng tùy phiên bản. Trong khi đó, Attrage được ưu đãi từ 37-48,5 triệu đồng và bán tải Triton nhận hỗ trợ 49-58 triệu đồng.

Phần lớn chương trình của Mitsubishi được thực hiện dưới hình thức hỗ trợ chi phí lăn bánh và tặng phiếu nhiên liệu, thay vì giảm trực tiếp toàn bộ giá bán.

Mazda CX-5 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Mazda áp dụng nhiều chương trình hỗ trợ chi phí mua xe trong tháng 11, trong đó CX-5 và Mazda2 được ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ, tùy phiên bản và thị trường.

Mẫu SUV 7 chỗ CX-8 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đưa giá bán khởi điểm sau ưu đãi xuống còn 889 triệu đồng. Mazda3 và CX-30 được giảm tối đa 50 triệu đồng, trong khi Mazda2 Sedan có giá sau ưu đãi từ 394 triệu đồng.

Mazda CX-5 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11

Đối với Mazda CX-5, giá niêm yết khởi điểm từ 699 triệu đồng. Việc hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ giúp người mua tiết kiệm đáng kể chi phí lăn bánh.

Ngoài ra, trong tháng 11/2026, Mazda Việt Nam áp dụng chương trình điều chỉnh giá bán đặc biệt cho dòng SUV đô thị Mazda CX-3, đưa mẫu xe này về mức giá tốt nhất từ trước đến nay với mức khởi điểm chỉ từ 499 triệu đồng. Các chương trình cụ thể có thể khác nhau tùy mẫu xe, phiên bản và khu vực.

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio giảm tới 75 triệu đồng

Toyota tiếp tục duy trì chương trình khuyến mại cho nhiều mẫu xe chủ lực trong tháng 11, gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross.

Khi mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong tháng 11/2026, khách hàng sẽ nhận được đồng thời bộ ba đặc quyền ưu đãi bao gồm: Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ hãng; Tặng miễn phí 01 năm bảo hiểm vật chất xe chính hãng Toyota; Ưu đãi gói lãi suất vay từ Công ty Tài chính Toyota (TFSVN) với mức cố định 0%/năm trong 12 tháng đầu tiên và 7,99%/năm cố định trong 12 tháng tiếp theo.

Trong tháng 11/2026, Toyota Veloz Cross bản CVT TOP nhận tổng ưu đãi tương đương 75 triệu đồng​​

Trong nhóm MPV, Toyota Veloz Cross bản CVT TOP nhận tổng ưu đãi tương đương 75 triệu đồng, trong khi bản CVT được hỗ trợ 73 triệu đồng. Avanza Premio có mức hỗ trợ từ 65-70 triệu đồng tùy phiên bản.

Đối với dòng sedan Vios, phiên bản G CVT được ưu đãi tương đương 54 triệu đồng, bản E CVT là 49 triệu đồng và bản E MT là 46 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross HEV nhận tổng ưu đãi 74 triệu đồng, còn bản máy xăng được hỗ trợ 50 triệu đồng. Innova Cross có mức ưu đãi từ 45-60 triệu đồng, trong khi Corolla Cross được hỗ trợ từ 41-43,5 triệu đồng.

Các ưu đãi gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo hiểm vật chất hoặc chính sách vay mua xe, tùy dòng sản phẩm. Khách hàng phải đáp ứng điều kiện thanh toán và xuất hóa đơn trong thời gian chương trình để được hưởng khuyến mại.

Suzuki XL7 Hybrid và Fronx ưu đãi tới 90 triệu đồng

Suzuki triển khai ưu đãi đối với các dòng xe XL7, Fronx và Jimny, tập trung vào hỗ trợ lệ phí trước bạ, nhiên liệu và bảo dưỡng.

Trong đó, Suzuki XL7 Hybrid sản xuất năm 2026 có tổng giá trị ưu đãi 90 triệu đồng, gồm hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng. Khách hàng còn được tặng bảo hiểm vật chất một năm theo điều kiện chương trình.

Mẫu New XL7 được hỗ trợ tương đương 25 triệu đồng chi phí nhiên liệu.

Ở nhóm SUV đô thị, Suzuki Fronx GLX Plus đời 2026 được ưu đãi 65 triệu đồng, trong khi Fronx GLX sản xuất năm 2025 có mức hỗ trợ 90 triệu đồng.

Suzuki Jimny đời 2024 được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ và tặng gói bảo dưỡng. Giá niêm yết của mẫu SUV này là 789 triệu đồng.

Omoda & Jaecoo ưu đãi lệ phí trước bạ, lãi suất 0%

Omoda & Jaecoo áp dụng chương trình ưu đãi cho nhiều mẫu xe nhân dịp kỷ niệm hai năm có mặt tại Việt Nam.

Trong đó, Jaecoo J7 SHS-P Flagship được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 90 triệu đồng, cùng các ưu đãi tài chính hoặc quà tặng theo chương trình. Phiên bản J7 Flagship nhận hỗ trợ tương đương 70 triệu đồng.

Với dòng Jaecoo J5, phiên bản Premium được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 76 triệu đồng. J5 SHS-H có mức hỗ trợ 40-50 triệu đồng tùy phiên bản.

Đáng chú ý, Jaecoo J5 EV Flagship có giá niêm yết 749 triệu đồng, đi kèm chính sách sạc miễn phí trong 20 năm và hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu theo điều kiện áp dụng.

Mẫu Omoda C5 SHS-H được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 50-80 triệu đồng, kết hợp ưu đãi lãi suất 0% trong năm đầu. Phiên bản C5 Luxury nhận hỗ trợ tương đương 69,9 triệu đồng.