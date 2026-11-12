Thị trường ô tô tháng 10/2026: Doanh số lao dốc mạnh trước thềm cuối năm

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô trong nước tháng 10/2026 đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về mặt doanh số. Cụ thể, số lượng ô tô bán ra trong tháng vừa qua chỉ đạt 28.957 xe, giảm 17% so với tháng 9/2026 và giảm tới 24% so với tháng 10/2025.

Thị trường ô tô tháng 10/2026 giảm sâu trước thềm Tết

Trong đó, các dòng xe ô tô du lịch chiếm số lượng lớn nhất nhưng cũng chỉ đạt 20.715 xe, tương đương mức giảm 16% so với tháng liền kề trước đó. Xe thương mại ghi nhận mức bán ra 9.698 xe, sụt giảm mạnh tới 22% so với tháng 9/2026, trong khi xe chuyên dụng có doanh số chỉ đạt 544 xe, giảm 14% so với tháng trước.

Xét về nguồn gốc xuất xứ, cả xe lắp ráp trong nước lẫn xe nhập khẩu nguyên chiếc đều chịu ảnh hưởng trong nhịp giảm chung của thị trường. Trong tháng 10/2026, doanh số bán của các dòng xe lắp ráp trong nước đạt 12.753 xe, giảm 7% so với tháng trước, mảng xe nhập khẩu nguyên chiếc chịu mức sụt giảm nặng với doanh số 16.204 xe, lao dốc 24% so với tháng 9/2026.

Doanh số toàn thị trường xe tháng 10/2026 và 10/2025

Trong bối cảnh toàn thị trường sụt giảm, một điểm sáng đã xuất hiện dòng xe thuần điện (BEV) của VAMA bán ra 7 xe, đánh dấu mức tăng trưởng 133% so với tháng trước, trong khi xe Hybrid ghi nhận doanh số 1.891 xe, sụt giảm 13% so với tháng 9 nhưng vẫn tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 10/2026 đạt 310.986 xe, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, ô tô du lịch đạt 212.107 xe và duy trì mức tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm 2025, xe thương mại bán được 93.447 xe, tăng 12% và xe chuyên dụng ghi nhận 5.432 xe với mức tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số thị trường năm 2025 và 2026.

Trong khi đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước chỉ ở mức 134.618 xe, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xe nhập khẩu ghi nhận 176.368 xe, tăng 16%. Trong 10 tháng đầu năm, lượng xe điện bán ra đạt 89 xe, tăng 324% trong khi xe Hybrid đạt 17.948 xe, tăng 61% cùng kỳ năm 2025.

Về thương hiệu, Toyota vẫn dẫn đầu trong VAMA với 6.132 xe bán ra trong tháng 10 vừa qua, giảm 12% so với tháng trước và giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm đến nay, thương hiệu Nhật Bản đã bán được 60.110 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Kia tăng trưởng mạnh nhất với mức 32% và doanh số đạt 26.546 xe.

Nhìn chung, doanh số tháng 10/2026 đang có sự điều chỉnh mạnh trước thềm dịp cuối năm đầy sôi động của thị trường ô tô. Do đó, nền tảng tăng trưởng lũy kế ổn định vẫn mở ra nhiều kỳ vọng cho sự phục hồi bứt phá của thị trường trong vài tháng tới.