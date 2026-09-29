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Thị trường ô tô Việt Nam 2026: VinFast dẫn đầu, nhóm xe Nhật Hàn bám đuổi

Thứ Ba, 07:00, 29/09/2026
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VOV.VN - Sau 8 tháng năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự phân hóa mạnh giữa các thương hiệu. VinFast dẫn đầu với hơn 154.000 xe được bán ra thị trường, bỏ xa Toyota ở vị trí thứ hai, trong khi cuộc cạnh tranh phía sau giữa Hyundai, Mitsubishi và Ford ngày càng tạo khoảng cách.

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho thấy thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục duy trì quy mô tiêu thụ lớn trong 8 tháng của năm 2026.

Riêng các thành viên VAMA đạt tổng doanh số 246.935 xe ô tô sau 8 tháng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, VinFast công bố đã bàn giao 154.073 ô tô điện tại Việt Nam kể từ đầu năm; Hyundai Thành Công ghi nhận 31.540 xe.

VinFast tạo khoảng cách lớn

Đứng đầu bảng xếp hạng là VinFast với 154.073 xe được bàn giao trong 8 tháng đầu năm 2026. Riêng tháng 8, hãng xe Việt giao 20.161 ô tô điện tới khách hàng.

Khoảng cách giữa VinFast và các thương hiệu còn lại hiện rất lớn. Doanh số của VinFast tương đương khoảng 35,6% trên tổng số 432.548 xe được thống kê từ VAMA, Hyundai Thành Công và VinFast.

thi truong o to viet nam 2026 vinfast dan dau, nhom xe nhat han bam duoi hinh anh 1
Sau 8 tháng của năm 2026, doanh số của Limo Green đạt 34.991 xe và VinFast cũng là hãng xe bán nhiều nhất thị trường ô tô Việt sau 8 tháng của năm 2026.

Hiện trong bảng xếp hạng, VinFast đang bỏ khá xa các đối thủ. Nếu không tính VinFast, cuộc đua doanh số giữa các thương hiệu còn lại vẫn có sự phân hóa khá rõ. Chỉ riêng 5 thương hiệu đứng sau gồm Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Ford và Kia cộng lại đạt khoảng 153.843 xe, vẫn thấp hơn một chút so với 154.073 xe của VinFast.

Sự bứt phá trong doanh số của hãng đến từ nhiều dòng xe ở các phân khúc phổ thông. Sau 8 tháng của năm 2026, VF 3 đạt 35.798 xe; Limo Green đạt 34.991 xe; VF 5, bao gồm Herio Green, đạt 27.948 xe; VF 6 đạt 15.943 xe.

Những con số này cho thấy một thay đổi đáng chú ý của thị trường, ô tô điện không còn là nhóm sản phẩm có quy mô nhỏ, mà đã trở thành một cấu phần đáng kể trong doanh số xe mới tại Việt Nam.

Toyota dẫn đầu nhóm thương hiệu đến từ nước ngoài

Xếp sau hãng xe Việt VinFast là Toyota với 47.043 xe. Hai sản phẩm đóng góp đáng kể cho Toyota là Yaris Cross và Innova Cross (Yaris Cross đạt 10.847 xe, Innova Cross đạt 8.847 xe). Riêng tháng 8, hai mẫu xe này lần lượt bán 920 xe và 829 xe, cùng góp mặt trong nhóm 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng.

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Mẫu ô tô Yaris Cross đạt 10.847 xe sau 8 tháng của năm 2026

Riêng đầu năm 2026, hãng xe Nhật có khởi đầu không quá thuận lợi khi từng bị Hyundai vượt qua, thậm chí có thời điểm đứng sau Mitsubishi. Tuy nhiên, với sự góp sức của con át chủ bài là mẫu Yaris Cross, sau đó là Innova Cross, Veloz và sự xuất hiện của Hilux mới đã dần cải thiện con số của hãng.

Toyota cũng đang đẩy mạnh các phiên bản hybrid. Riêng tháng 8, Toyota Việt Nam ghi nhận 1.046 xe Hybrid Electric được bán ra, phản ánh xu hướng đa dạng hóa hệ truyền động bên cạnh các mẫu xe xăng truyền thống.

Hyundai giữ vị trí thứ ba, gia tăng áp lực

Doanh số của Hyundai đạt 31.540 xe tính luỹ kế 8 tháng năm 2026, đứng thứ ba nếu xét toàn bộ các thương hiệu trong bảng thống kê.

Theo Hyundai Thành Công, riêng tháng 8/2026 hãng bán 2.928 xe, trong đó xe thương mại đóng góp 995 chiếc. Lũy kế xe thương mại đạt 9.549 xe.

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Hyundai Santa Fe đạt 1.282 xe sau 8 tháng của năm 2026

Ở nhóm xe du lịch, Creta đang là sản phẩm có doanh số cộng dồn cao nhất của Hyundai với 6.000 xe, tiếp đến là Tucson với 5.712 xe.

Đáng chú ý, doanh số Hyundai sau 8 tháng gần như không thay đổi và có chiều hướng đi ngang so với cùng kỳ năm trước, chỉ tăng 36 xe. Nếu chỉ tính các mẫu xe con, Hyundai đạt 21.949 xe, giảm gần 6% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, một số đối thủ Nhật Bản tăng trưởng nhanh hơn, khiến khoảng cách ở nhóm giữa bảng xếp hạng bị thu hẹp.

Mitsubishi tăng tốc, bám sát Hyundai

Một trong những thương hiệu cũng đáng được chú ý sau 8 tháng của năm 2026 là Mitsubishi với 28.042 xe, đứng thứ tư toàn thị trường. Khoảng cách giữa Mitsubishi và Hyundai hiện chỉ còn 3.498 xe.

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Destinator đạt 674 xe trong tháng 8/2026

Mitsubishi sở hữu một dải sản phẩm có doanh số tương đối tập trung. Xpander đạt 9.542 xe, Xforce 8.133 xe, Destinator 6.588 xe và Triton 2.826 xe sau 8 tháng. Bốn mẫu xe này cộng lại đạt 27.089 xe, chiếm phần lớn doanh số của hãng.

Riêng tháng 8/2026, Triton tạo bất ngờ khi đạt 1.145 xe, trong khi Destinator đạt 674 xe, Xpander 668 xe và Xforce 664 xe. Destinator mới gia nhập thị trường hơn nửa năm nhưng đã nhanh chóng góp mặt trong nhóm xe bán chạy. Xpander và Xforce tiếp tục duy trì doanh số dù cùng giảm so với tháng trước.

Điều này cho thấy sức bán của Mitsubishi hiện không chỉ phụ thuộc vào Xpander như những năm trước, mà đã được phân bổ sang SUV đô thị, SUV 7 chỗ và bán tải.

Ford đứng thứ năm với 26.603 xe

Ford đạt 26.603 xe sau 8 tháng, đuổi sát ngay sau Mitsubishi. Hai trụ cột của hãng tiếp tục là Ranger và Everest. Theo số liệu trong tài liệu tổng hợp, Ranger đạt 8.688 xe còn Everest đạt 7.640 xe tính từ đầu năm.

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Theo số liệu trong tài liệu tổng hợp, Ranger đạt 8.688 xe sau 8 tháng của năm 2026

Khác với nhiều hãng Nhật và Hàn trải sản phẩm trên nhiều phân khúc sedan, MPV và SUV đô thị, Ford tập trung khá rõ vào xe bán tải và SUV. Chiến lược này giúp hãng duy trì lượng khách hàng ổn định ở những phân khúc mà Ranger và Everest đang có nhận diện thương hiệu cao.

Tuy nhiên, xét theo cùng kỳ năm 2025, Ford là một trong những thương hiệu có doanh số suy giảm. Số liệu tổng hợp cho thấy lượng xe bán ra sau 8 tháng giảm khoảng 9,5% so với năm trước.

Kia và Mazda bám sát nhau

Kia đạt 20.615 xe và đứng ở vị trí thứ 6. Mazda đứng ngay sau với 19.910 xe, khoảng cách chênh lệch chỉ 705 xe giữa hai thương hiệu.

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Sau 8 tháng năm 2026, Mazda đạt doanh số 19.910 xe

Trong danh mục Kia, Seltos là một trong những sản phẩm đóng góp đáng kể với 5.957 xe sau 8 tháng.

Doanh số của Mazda hiện đạt mức tăng trưởng khoảng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Khoảng cách chưa tới 1.000 xe đồng nghĩa thứ tự giữa Kia và Mazda vẫn có khả năng thay đổi trong những tháng cuối năm nếu một trong hai hãng có các chương trình kích cầu hoặc sản phẩm mới tạo được sức bật và thu hút khách hàng hơn.

Doanh số của Honda giảm, Isuzu và Suzuki vẫn tăng trưởng mặc dù chưa cao

Xếp thứ tám là Honda với 14.435 xe, giảm khoảng 10,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 8/2026, Honda đạt 1.001 xe.

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Doanh số Honda sau 8 tháng của năm 2026 đạt 14.435 xe

Isuzu đứng thứ chín với 7.203 xe, tăng khoảng 7,1% so với cùng kỳ. Thương hiệu Nhật Bản vốn có tỷ trọng lớn ở nhóm xe bán tải và xe thương mại, do đó quy mô và cơ cấu khách hàng có sự khác biệt đáng kể so với các hãng xe con phổ thông.

Khép lại nhóm 10 thương hiệu là Suzuki với 4.749 xe. Dù lượng bán tuyệt đối còn khá thấp, doanh số cộng dồn của Suzuki vẫn tăng khoảng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Top 10 thương hiệu ô tô theo doanh số lũy kế 8 tháng của năm 2026:

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Nguồn tổng hợp: VAMA, VinFast, Hyundai Thành Công và công bố của các hãng

Nhìn từ bảng doanh số 8 tháng, có thể thấy thị trường đang phân hoá thành hai xu hướng đáng chú ý.

Thứ nhất là khoảng cách rất lớn giữa VinFast và phần còn lại. Với 154.073 xe, thương hiệu Việt bán lượng xe hơn ba lần Toyota và thậm chí nhỉnh hơn tổng doanh số của 5 thương hiệu Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Ford và Kia cộng lại.

Thứ hai là cuộc đua gay cấn và ở sát nút của các nhóm phía sau lại ngày càng chặt chẽ. Hyundai chỉ còn nhỉnh hơn Mitsubishi 3.498 xe; Mitsubishi hơn Ford 1.439 xe; trong khi Kia và Mazda chỉ cách nhau 705 xe.

Cùng với đó, cơ cấu sản phẩm tạo doanh số cũng đang thay đổi. SUV đô thị, MPV, bán tải và xe điện đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường và giữ vai trò ngày càng lớn. Trong khi đó, sedan truyền thống không còn chi phối bảng xếp hạng như trước.

Một chi tiết khác cần lưu ý là dù doanh số tháng 8/2026 giảm mạnh do rơi vào tháng 7 Âm lịch (rơi vào tháng 8/2026), xu hướng của thị trường vẫn chưa đảo chiều. Theo số liệu thống kê của VAMA, doanh số tháng 8 đạt 25.395 xe, giảm 25% so với tháng trước; nhưng lũy kế 8 tháng của các thành viên VAMA vẫn tăng 12% so với cùng kỳ.

Bốn tháng cuối năm 2026 sẽ không chỉ còn là cuộc đua về doanh số, mà còn cho thấy rõ hơn khả năng thích ứng và thay đổi của từng hãng xe trước sự chuyển dịch về công nghệ, hệ truyền động và thị hiếu tiêu dùng ô tô của người Việt Nam.

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Điểm danh loạt ô tô mới sắp ra nhập thị trường Việt

VOV.VN - Hàng loạt mẫu ô tô mới như BYD Sealion 5 DM-i, Subaru Forester Hybrid cùng những mẫu xe điện hạng sang như Lexus ES thế hệ mới, Mercedes-Benz CLA 200 Electric và bộ đôi Volvo ES90, EX90 sắp đổ bộ vào thị trường Việt Nam, báo hiệu những tháng cuối năm sôi động.

Bảo Linh/VOV.VN
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