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Thị trường ô tô Việt Nam tháng 6/2026: Xe hybrid tăng trưởng mạnh

Chủ Nhật, 07:00, 12/07/2026
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VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam đã ghi nhận tín hiệu tích cực với doanh số tăng trưởng so với tháng trước với điểm sáng tiếp tục là xe hybrid.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 6/2026 đạt 31.104 xe, tăng trưởng 4% so với tháng 5/2026 nhưng vẫn thấp hơn 2,7% nếu so sánh với cùng kỳ năm 2025.

Đóng góp lớn nhất vào đà tăng trưởng chung của tháng 6 vẫn là phân khúc ô tô du lịch với doanh số 21.007 xe, tăng 10% so với tháng trước, xe thương mại bán ra 9.526 xe, tương ứng với mức giảm 7%, trong khi xe chuyên dụng đạt 571 xe, tăng tới 23% so với tháng 5/2026.

Báo cáo của VAMA cho thấy doanh số xe lắp ráp trong nước (CKD) trong tháng vừa qua chỉ đạt 12.541 xe, sụt giảm 4% so với tháng liền trước. Trái ngược với đó, xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) ghi nhận mức tiêu thụ lên tới 18.563 xe, tăng trưởng 10%.

thi truong o to viet nam thang 6 2026 xe hybrid tang truong manh hinh anh 1

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số bán ra của các thành viên VAMA đạt 187.833 xe, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ô tô du lịch đạt 124.809 xe, tăng 9% và xe thương mại đạt 59.796 xe, tăng 28%, và xe chuyên dụng đạt 3.228 xe, tăng trưởng tới 119%. Ngoài ra, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 82.492 xe, tăng 7%, trong khi xe nhập khẩu đạt 105.341 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân khúc xe hybrid (xăng lai điện) có doanh số đạt 2.347 xe trong tháng 6, tăng trưởng 41% so với tháng trước và tăng tới 97% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, tổng doanh số ô tô hybrid đạt 10.865 xe, tăng trưởng tới 83% so với cùng kỳ năm ngoái, điều này minh chứng cho xu hướng chuyển dịch tiêu dùng xanh đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam. 

thi truong o to viet nam thang 6 2026 xe hybrid tang truong manh hinh anh 2

Dẫn đầu trong số các thương hiệu ô tô tiếp tục là Toyota với 6.494 xe bán ra trong tháng vừa qua, tăng trưởng 16% so với tháng trước và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross là mẫu xe dẫn đầu trong VAMA với doanh số 8.123 xe trong tháng 6/2026. 

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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