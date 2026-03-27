Thị trường xe bán tải “nóng” sau thông tin bị hạn chế vào nội đô

Theo Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội (hiệu lực từ 15/1), các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ từ hai tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau, tùy theo tuyến đường và phạm vi áp dụng cụ thể.

Đáng chú ý là những dòng xe bán tải thông dụng ở Việt Nam như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Nissan Navara, Isuzu D-Max đều thuộc nhóm này vì theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành (nay là Bộ Xây dựng), các mẫu xe bán tải cabin kép có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông trên 2 tấn được phân loại vào nhóm ô tô tải.

Điều này đã nhanh chóng tác động lên thị trường ô tô Việt trong phân khúc xe bán tải ở cả mảng xe mới và đã qua sử dụng (xe cũ).

Theo anh Nguyễn Thế Hùng – chủ showroom ô tô Thăng Long (Nguyễn Xiển, Hà Nội) cho biết, sau khi những thông tin về Quyết định 01/2026 của UBNS TP Hà Nội thì bên anh đã tạm dừng không nhập các dòng xe bán tải vì thuộc diện chịu tác động.

“Hiện bên tôi đã tạm không mua các dòng xe bán tải cũ để nghe ngóng thêm thông tin và chờ mọi thứ được rõ rang hơn. Nêu bây giờ nhập vào thì rất có khả nẳng sẽ bị bán lỗ sau này do chịu ảnh hưởng của những chính sách mới. Ngoài ra thì mức độ rủi rõ, tồn kho cũng sẽ cao hơn. Do đó, chúng tôi sẽ chờ đợi” – anh Hùng chia sẻ.

Theo anh Hùng, hiện nếu bên cửa hàng nào có xe bán tải khả năng cao sẽ phải cắt lỗ để đẩy hàng nhanh. Vì nếu để lâu sẽ có nguy cơ lỗ nhiều hơn hoặc khó thanh khoản.

Trong khi đó, anh Đoàn Dũng – chủ showroom xe Big Car (Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội) chia sẻ, thị trường bán tải cũ hiện tại, bên mình đang chia theo 2 nhóm chính: Nhóm xe tầm giá 500 – 600 triệu đồng và nhóm xe đời cao khoảng giá 700 - 800 triệu đồng.

Với các mẫu xe bán tải cũ tầm giá 500 – 600 triệu đồng thì việc hạn chế xe vào nội đô ở Hà Nội không bị quá nhiều ảnh hưởng vì nhóm xe này chủ yếu là khách mua về đi tỉnh như Tây Bắc, Đông Bắc, Nghệ An, Hà Tĩnh… và họ mua để phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế nên không quá quan tâm biến động thị trường. Giá chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, nhưng không đến mức “giá sắt vụn” như nhiều thông tin. Tuy nhiên, những showroom nào mua cách đây 1–2 tháng có thể sẽ phải chấp nhận giảm giá một chút khi bán lại do khách có tâm lý mặc cả trước các thông tin mới.

Còn nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc hạn chế xe bán tải vào nội đô và chỉ được đi theo giờ là các dòng xe đời cao, lướt tầm giá từ 700 – 800 triệu đồng hoặc cao hơn. Vì nhóm khách hàng của các mẫu xe này chủ yếu là người có điều kiện, mua xe bán tải không hẳn là chỉ chờ hàng, phục vụ nhu cầu kinh doanh mà còn dùng làm xe đi lại hàng ngày, chở người, đi chơi… Do đó khi có các thông tin “bất lợi” thì họ sẽ có tâm lý chờ đợi, thay đổi quyết định.

“Tôi ví dụ như một chiếc Ford Wildtrak 2025 đã qua sử dụng, trước đây cửa hàng mua vào khoảng 830–850 triệu đồng, nhưng hiện tại có thể chỉ dám mua quanh 800 triệu, tức là giảm khoảng 5 - 7% so với trước để phòng rủi ro. Ngoài ra, hiện tượng chung là - người mua thì chờ giá xuống và người bán thì bắt đầu xả hàng nhiều. Hiện nguồn cung đang tăng cao, trước đây mỗi ngày tôi chỉ nhận thông tin có 1–2 xe bán, nhưng gần đây có ngày bên em nhận tới 15–20 xe đủ các đời từ 2017–2018 đến nay” – anh Đoàn Dũng chia sẻ.

Xe mới bỏ cọc, khách hàng lo lắng

Không chỉ thị trường xe bán tải cũ chịu ảnh hưởng sau khi những quy định hạn chế được đưa ra mà thị trường xe mới cũng đang có những biến động.

Chị Nguyễn Anh Thư (nhân viên kinh doanh của một đại lý xe Ford ở Hà Nội) chia sẻ, sau khi có những thông tin về việc hạn chế xe tải vào nội độ trong đó có nhiều mẫu xe bán tải thuộc diện này thì nhiều đơn hàng đã bị khách hủy cọc, hoàn cọc hay nhiều khách đang có nhu cầu đã tạm dừng và chuyển hướng.

“Có những ngày có tới 2 – 3 khách gọi tới đại lý xin được hoàn cọc do những quy định mới về việc hạn chế xe bán tải vào nội đô; nhiều khách trước tới xem xe và đang trong quá trình cân nhắc thì nay cũng đã báo dừng mua xe” – chị Thư cho biết.

Ford Ranger là mẫu chiếm hơn 70% thị phần xe bán tải tại Việt Nam trong những năm gần đây. Ranger cũng là mẫu xe bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam nhiều năm; là sản phẩm chủ lực, chiếm 40% tổng doanh số bán xe Ford tại Việt Nam những năm gần đây.

Bên cạnh đó cũng có nhiều khách bày tỏ sự lo lắng khi đã mua bán xong và chờ nhận xe. Không biết sau khi lấy xe có được sử dụng như kỳ vọng lúc mua xe. Vì nhiều người mua xe bán tải không phải chỉ dùng đi lại mà còn là xe để kinh doanh, vận chuyển hàng hóa… mà giờ bị hạn chế thì không biết xoay sở như nào vì xe đã mua giờ chỉ đợi lấy.

Hay các đại lý kinh doanh xe mới cũng đang rất băn khoăn, lo lắng và chưa biết phải chuyển đổi như nào, vì các kế hoạch kinh doanh đều đã được lên từ nhiều tháng trước, nếu xe về không bán được thì rất dễ tồn kho và kéo theo nhiều chi phí khác.

Theo đại diện một đại lý xe Ford (Hà Nội), hiện đa phần khách hàng có ý định mua xe bán tải đều đã dừng trước những quy định mới về việc hạn chế xe vào nội đô. Do đó, kết quả kinh doanh thời gian tới chắc chắn ảnh hưởng và đi xuống. Xấu hơn là phải chấp nhận tồn kho, vì có giảm giá thì cũng khó bán do tâm lý khách hàng sẽ chờ đợi xem như thế nào.

Hiện tại, Ford Việt Nam là hãng xe nắm thị phần bán tải lớn nhất tại Việt Nam. Đại diện Ford Việt chia sẻ với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến Quyết định số 1 của thành phố Hà Nội, đồng thời tích cực đại diện cho lợi ích của khách hàng và hệ thống đại lý trong việc kiến nghị không đưa dòng xe bán tải vào phạm vi áp dụng.

Đồng thời, chúng tôi kết hợp cùng Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đang chủ động làm việc với các cơ quan chức năng nhằm làm rõ các nội dung liên quan và đảm bảo quan điểm của Ford và VAMA được xem xét một cách đầy đủ. Ford hướng tới việc đồng hành cùng các cơ quan quản lý để tìm ra giải pháp cân bằng giữa mục tiêu quản lý giao thông đô thị và nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng, đảm bảo lợi ích hài hòa cho tất cả các bên liên quan”.

Doanh số xe bán tải tại Việt Nam năm 2023 là 20.122 xe, năm 2023 đạt 23.163 xe và năm 2025 tăng lên 27.093 xe (trong đó, riêng Ford Ranger chiếm tới 18.692 xe, tương đương gần 70% thị phần phân khúc xe bán tải tại Việt Nam). Hiện ở Việt Nam, xe bán tải có niên hạn sử dụng 25 năm, phí trước bạ áp mức bằng 60% xe con, tức 6 - 7,2% tùy theo địa phương. Đồng thời, từ 1/1/2026, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của dòng xe bán tải cabin kép chạy xăng, dầu tăng 3% mỗi năm. Hiện mức thuế TTĐB áp từ 15 - 25% (xe bán tải chở hàng) đến 35 - 150% (xe bán tải chở người), tùy dung tích động cơ; còn ô tô tải không bị áp thuế TTĐB.