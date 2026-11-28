Xe máy điện vượt mốc 1 triệu xe bán ra tại Việt Nam

Thị trường xe máy trong nước đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ dần về cuối năm 2026. Theo số liệu cập nhật của chuyên trang thống kê MotorcyclesData, lũy kế 10 tháng của năm 2026, toàn thị trường xe máy trong nước đạt tổng doanh số 3.382.799 xe, tăng trưởng tới 24,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, động lực lớn nhất đến từ phân khúc thuần điện khi số lượng tiêu thụ xe máy điện đã chạm mốc 1.078.723 xe, tăng tới 77,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức tăng thêm khoảng 472.000 xe, các phương tiện hai bánh xanh hóa đã đóng góp gần hai phần ba tổng lượng tăng trưởng mới của toàn thị trường.

Lũy kế 10 tháng của năm 2026, toàn thị trường xe máy trong nước đạt tổng doanh số 3.382.799 xe

Thị phần xe máy điện theo đó cũng vọt từ mức ước tính 22,3% trong 10 tháng của năm 2025 lên 31,9% ở cùng kỳ năm nay – đồng nghĩa cứ 3 xe máy bán ra thì có gần 1 chiếc là xe điện.

Dù toàn phân khúc mở rộng nhanh, danh sách top 5 thương hiệu xe máy điện lại cho thấy sự phân hóa rõ rệt, với VinFast tiếp tục giữ vững ngôi đầu mảng điện đồng thời vươn lên vị trí thứ hai toàn thị trường với mức tăng trưởng 123,5%, cao nhất trong Top 15 hãng xe tại Việt Nam. Xếp kế tiếp ở mảng điện là Yadea với mức tăng 53,8% (đứng thứ tư toàn ngành) và Dibao tăng 18,3%.

Đáng chú ý, Honda – dù vẫn dẫn đầu toàn thị trường với mức tăng chung khiêm tốn 8% – lại ghi nhận tốc độ bứt phá nhanh nhất riêng về xe điện (với 481,7%), qua đó leo lên vị trí thứ 5 về doanh số. Ở chiều ngược lại, Pega đứng thứ tư nhưng sụt giảm 19,9%, phản ánh sức ép cạnh tranh ngày càng khốc liệt ngay cả trong một phân khúc đang tăng trưởng nóng.

Honda đang cố gia tăng thị phần xe máy điện tại Việt Nam

Cùng với đà tăng trưởng tích cực của các tên tuổi chuyên biệt và nhóm hãng bám đuổi như DK Bike (+43,4%), Selex Motors (+25,3%) hay TAILG (+23,1%), cục diện cạnh tranh cuối năm 2026 trở nên ngày càng sôi động.

Hàng loạt sản phẩm xe máy điện ra mắt

Nhằm chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm cuối năm, các hãng xe liên tục tung sản phẩm mới nhằm phủ kín mọi tầm giá và nhóm khách hàng. Trong tháng 11/2026, tâm điểm phân khúc tay ga điện cao cấp chính là bộ đôi VinFast Sadie và Rasad, nổi bật với hệ thống phanh đĩa tích hợp ABS cùng cụm đèn LED tạo hình kim cương.

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam ngày càng đa dạng mẫu mã

Ở phân khúc trung cấp, Dat Bike củng cố lợi thế thực dụng với bộ đôi Era E1 và E2 sở hữu cốp rộng 50 lít và tầm vận hành 200 km. Trong khi đó, nhóm thương hiệu Nhật Bản cũng gia tăng hiện diện rõ nét ở nhóm xe đô thị tầm giá 20–30 triệu đồng với Honda ICON e:, CUV e: hay Yamaha NMAX E...

Song song với cuộc đua sản phẩm là làn sóng rót vốn mở rộng sản xuất trong nước, nhiều thương hiệu mới đang mở rộng chuỗi cung ứng nội địa. Nổi bật trong số này là Aves với dự án xây dựng nhà máy lắp ráp và sản xuất xe máy điện quy mô lớn tại Hưng Yên, công suất thiết kế lên tới 300.000 xe/năm. Với vị trí đặt nhà máy ở tỉnh Hưng Yên, Aves sẽ được hỗ trợ tốt bởi nền tảng công nghiệp phụ trợ và kết nối logistics thuận lợi, điều này cho thấy tham vọng tối ưu giá thành để cạnh tranh trực diện ngay từ đầu.

Nhiều mẫu xe máy điện được giới thiệu với thiết kế bắt mắt

Trước đó, vào tháng 3/2026, Yadea cũng công bố mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam bằng việc khánh thành nhà máy sản xuất thông minh tại Khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 100 triệu USD trên diện tích hơn 232.000 m2, và dự kiến mở rộng nâng công suất lên 2 triệu xe/năm ở giai đoạn 2.

Bài toán chi phí chuyển đổi xe máy xăng sang điện

Việc tiêu thụ hơn một triệu xe máy điện chỉ trong 10 tháng mở ra triển vọng vượt xa kỷ lục cũ khi khép lại năm 2026, nhưng đồng thời cũng nâng cao yêu cầu đối với hạ tầng và chính sách quản lý. Theo đó, khi xe điện đã chiếm gần một phần ba doanh số cả nước, thước đo hiệu quả chuyển đổi không thể chỉ dừng lại ở các mục tiêu tỷ lệ trên giấy hay giá bán niêm yết ban đầu.

Với nhóm khách hàng sử dụng xe với cường độ cao để đi làm hằng ngày và đội ngũ tài xế giao hàng, quyết định gắn bó lâu dài với xe máy điện phụ thuộc trực tiếp vào tổng chi phí sở hữu và sự thuận tiện trong vận hành.

Không chỉ đơn thuần thúc đẩy bởi nhu cầu cơ bản của người tiêu dùng, các hãng xe máy điện cũng đang đẩy mạnh những chương trình hỗ trợ chuyển đổi xanh từ xe máy xăng sang điện.

Trong đó, các yếu tố như chi phí tài chính, vấn đề tuổi thọ và chi phí pin điện, sự thuận tiện cho sạc pin và thời gian chờ sửa chữa, bảo dưỡng tại từng địa phương sẽ quyết định tính khả thi của quá trình điện hóa tại thị trường Việt Nam.

Với đà tăng trưởng nhanh của thị trường hiện nay, nhiều chuyên gia dự báo doanh số xe máy điện tại Việt Nam hoàn toàn có thể chạm mốc 1,5 triệu xe khi kết thúc năm 2026 và hướng tới quy mô 2 triệu xe/năm vào 2027. Điều này có nghĩa thị phần xe máy điện sẽ sớm chiếm khoảng một nửa toàn doanh số xe hai bánh tại Việt Nam.

Không chỉ đơn thuần thúc đẩy bởi nhu cầu cơ bản của người tiêu dùng, các hãng xe máy điện cũng đang đẩy mạnh những chương trình hỗ trợ chuyển đổi xanh từ xe máy xăng sang điện. Đồng thời, một số thành phố lớn cũng đang dần siết chặt hơn quy định về vùng phát thải thấp khiến xe máy xăng cũ đang dần được thay thế bởi xe máy điện xanh và sạch hơn.