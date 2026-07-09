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Thủ tướng Nhật Bản thay xe công vụ bằng Toyota Century SUV siêu sang

Thứ Năm, 06:00, 09/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa chính thức chuyển từ mẫu Toyota Century sedan sang Toyota Century SUV làm xe công vụ. Mẫu SUV siêu sang sở hữu nhiều nâng cấp về không gian, khả năng bảo vệ và hệ truyền động hybrid, tiếp tục giữ vai trò là phương tiện chuyên chở nguyên thủ của xứ sở mặt trời mọc.

SUV Toyota Century trở thành xe công mới của Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Sanae Takaichi vừa đổi chiếc sedan Century của mình lấy một chiếc SUV Century mới, tiếp tục duy trì truyền thống của biểu tượng phượng hoàng. Đoàn xe của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa xuất hiện trên đường phố Tokyo (Nhật Bản) với tâm điểm là chiếc Toyota Century SUV màu đen hoàn toàn, thay thế cho mẫu Century sedan thế hệ thứ ba đã phục vụ từ tháng 4/2020.

Theo truyền thông Nhật Bản, chiếc SUV mới được sử dụng để đưa Thủ tướng di chuyển từ dinh thự chính thức đến Tòa nhà Quốc hội và sân bay Haneda. Các xe hộ tống cùng vẫn là những chiếc Lexus LS thế hệ trước đảm bảo nhiệm vụ an ninh.

thu tuong nhat ban thay xe cong vu bang toyota century suv sieu sang hinh anh 1

Khác với phiên bản thương mại thường có ngoại trừ hai tông màu, chiếc SUV của Thủ tướng Nhật Bản sử dụng toàn bộ màu đen mà thường thấy ở xe lãnh đạo. Xe còn được trang bị hệ thống đèn nhận diện màu xanh và đèn chớp ưu tiên được bố trí ở phía sau lưới tản nhiệt màu đen. Và nhiều khả năng xe được trang bị kính chống đạn cùng lớp giáp bảo vệ đặc biệt. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật cụ thể không thể được công bố vì lý do an ninh quốc gia.

Vì sao Toyota Century sedan được thay thế bằng SUV?

Truyền thông Nhật Bản, trích dẫn hồ sơ chính phủ, đưa tin rằng chiếc xe trước đó đã đạt đến giới hạn số km quy định và cần được thay thế. Mẫu SUV này sẽ thay thế cho dòng sedan Century thế hệ thứ ba, được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2020, khi cố Thủ tướng Shinzo Abe còn đương chức. 

Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cho biết, việc thay thế xe được thực hiện dựa trên tình trạng sử dụng thực tế.

Ông Minoru Kihar chia sẻ: "Chúng tôi đã thay thế các phương tiện dựa trên tình trạng và các yếu tố khác của chúng”, song từ chối tiết lộ chi phí mua sắm cũng như các trang bị đặc biệt của xe vì liên quan đến an ninh.

thu tuong nhat ban thay xe cong vu bang toyota century suv sieu sang hinh anh 2

Việc chuyển sang SUV cũng được đánh giá là hợp lý hơn đối với người đứng đầu chính phủ. Thiết kế cao giúp việc lên xuống xe dễ dàng, khoảng nội thất rộng rãi hơn, khoảng không trần lớn hơn và mang lại sự thoải mái trong quá trình làm việc khi chuyển đổi.

SUV siêu sang giá từ khoảng 167.000 USD

Toyota Century SUV hiện là mẫu SUV sang hạng nhất của Toyota tại thị trường Nhật Bản. Phiên bản thương mại có giá khởi động khoảng 27 triệu yên, tương đương 167.100 USD, theo tỷ giá hiện tại khoảng 4,4 tỷ đồng.

Xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ V6 3.5L với mô-tơ điện, hướng tới khả năng Mẫu hành động nữ ái, mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Hệ dẫn động bốn bánh được truyền đến cả bốn bánh thông qua hộp số e-CVT và hệ thống dẫn động bốn bánh E-Four của Toyota, và pin 21,3 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường lên đến 69 km (43 dặm) mà không phát thải giữa các lần sạc. Century SUV cũng được Toyota định vị là "văn phòng di động", phục vụ nhóm khách hàng doanh nghiệp và quan chức cấp cao. 

Việc Thủ tướng Nhật Bản lựa chọn Century SUV tiếp tục khẳng định vị trí đặc biệt của dòng xe này trong hệ thống xe công vụ của quốc gia, đồng thời phản ánh xu hướng chuyển dịch từ sedan truyền thống sang SUV ngay cả ở phân khúc siêu sang.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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