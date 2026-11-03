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Toyota bán hơn 6.300 xe tại Việt Nam trong tháng 10/2026

Thứ Ba, 20:15, 03/11/2026
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VOV.VN - Trong tháng 10/2026, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) ghi nhận doanh số đạt 6.357 xe (tính cả thương hiệu Lexus). Đáng chú ý, các dòng xe Hybrid Electric tiếp tục là điểm sáng khi tăng trưởng gấp đôi, khẳng định xu hướng tiêu dùng xanh đang được khách hàng Việt ưa chuộng.

Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 6.132 xe, bao gồm 1.179 xe lắp ráp trong nước và 4.953 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Từ đó nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 lên hơn 62.100 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đóng góp vào tổng doanh số đó, các xe Hybrid Electric của TMV trong tháng 10/2026 cũng ghi nhận mức doanh số 1.478 xe, nâng tổng doanh số các mẫu xe Toyota Hybrid Electric trong 10 tháng đầu của năm 2026 lên hơn 12.659 xe, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

toyota ban hon 6.300 xe tai viet nam trong thang 10 2026 hinh anh 1
Yaris Cross tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu doanh số các mẫu xe của TMV với 1.327 xe bán ra trong tháng 10/2026.

Kết quả này cho thấy sự quan tâm của khách hàng Việt Nam đối với các dòng xe Hybrid Electric ngày càng tăng nhờ những lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu hay sự thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng. 

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục bán ra 225 xe trong tháng 10, nâng tổng doanh số 10 tháng của năm 2026 lên 2.009 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng hơn 18.000 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

toyota ban hon 6.300 xe tai viet nam trong thang 10 2026 hinh anh 2
Doanh số chi tiết các dòng xe Toyota tại Việt Nam trong tháng 10/2026

Trong tháng 10/2026, mẫu xe chủ chốt Yaris Cross tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu doanh số các mẫu xe của TMV với 1.327 xe bán ra. Xếp thứ hai là Innova Cross với 1.078 xe. Tiếp theo là Hilux với 941 xe. Đáng chú ý, đã có 99 xe Land Cruiser FJ được giao tới tay khách hàng trong tháng 10/2026, cho thấy sức hút của mẫu SUV địa hình với thiết kế mạnh mẽ, khả năng vận hành linh hoạt và tinh thần phiêu lưu đặc trưng của dòng Land Cruiser.

Để gia tăng thêm sức cạnh tranh với đối thủ, trong tháng 11/2026, TMV tiếp tục áp dụng ưu đãi cho nhiều mẫu xe theo phương thức ưu đãi lãi suất, hỗ trợ lãi suất hay quà tặng.

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Toyota đưa Trung tâm Kỹ thuật Shimoyama vào vận hành toàn diện

VOV.VN - Tập đoàn Toyota đã chính thức đưa Trung tâm Kỹ thuật Toyota Shimoyama vào vận hành toàn diện. Với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ Yen, cơ sở này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ với cam kết tạo ra những chiếc xe ngày càng tốt hơn.

Bảo Linh/VOV.VN
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