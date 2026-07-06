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Toyota bắt tay Joby tăng tốc sản xuất taxi bay điện

Thứ Hai, 07:00, 06/07/2026
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VOV.VN - Toyota và Joby Aviation vừa chính thức khởi động giai đoạn đầu của liên minh sản xuất chiến lược nhằm đưa taxi bay điện vào sản xuất quy mô lớn.

Toyota mang kinh nghiệm sản xuất ô tô vào lĩnh vực taxi bay điện

Sau gần một thập kỷ hợp tác, Toyota và Joby Aviation đã chính thức thành lập liên doanh trong khuôn khổ liên minh sản xuất chiến lược. Mục tiêu trước mắt là xây dựng nền tảng cho hoạt động sản xuất thương mại, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng và tối ưu chi phí khi chuẩn bị mở rộng quy mô chế tạo taxi bay điện. Toyota đã đầu tư hàng trăm triệu đô la vào Joby Aviation kể từ năm 2020. Liên doanh này sẽ đặt trụ sở tại California và Toyota sẽ sở hữu 51% cổ phần chi phối trong công ty mới. 

Toyota sẽ đóng góp thế mạnh về Hệ thống Sản xuất Toyota (Toyota Production System) cùng kinh nghiệm quản lý vận hành, trong khi Joby tiếp tục đảm nhiệm phát triển công nghệ máy bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL). Hai bên kỳ vọng sự kết hợp này sẽ giúp rút ngắn thời gian đưa phương tiện vào khai thác thương mại sau khi hoàn tất các thủ tục chứng nhận cần thiết.  

Chủ tịch Toyota, Akio Toyoda, nhận xét: “Kể từ khi thành lập, chúng tôi luôn được dẫn dắt bởi triết lý cung cấp phương tiện di chuyển cho tất cả mọi người. Chúng tôi coi vận tải hàng không là sự mở rộng tự nhiên của triết lý đó từ mặt đất lên bầu trời và là cách để mang lại giá trị mới cho cuộc sống của con người và cho xã hội. Việc cùng Joby, một đối tác cùng chung tầm nhìn, đón nhận thử thách này thực sự có ý nghĩa đối với chúng tôi. Chúng tôi tin rằng mối quan hệ được củng cố này là một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa xã hội di động tương lai".

toyota bat tay joby tang toc san xuat taxi bay dien hinh anh 1

Taxi bay điện hướng đến sản xuất quy mô lớn

Liên minh mới sẽ hỗ trợ Joby mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai cũng như phục vụ quá trình chứng nhận mẫu máy bay. Dòng eVTOL của Joby được thiết kế để vận hành hoàn toàn bằng điện, có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, hoạt động êm hơn trực thăng truyền thống và hướng tới dịch vụ vận chuyển hành khách trong đô thị.

Ông JoeBen Bevirt, nhà sáng lập kiêm CEO Joby Aviation, cho biết Toyota đã đồng hành cùng công ty trong nhiều năm, đóng góp đáng kể vào việc xây dựng nền tảng sản xuất. Trong khi đó, Chủ tịch Toyota Akio Toyoda nhấn mạnh hãng xem giao thông hàng không là bước mở rộng tự nhiên của triết lý “Mobility for All”, mang đến nhiều giá trị hơn cho xã hội và cuộc sống của con người.  Joby tập trung vào việc tạo ra dịch vụ taxi hàng không và hướng đến việc cung cấp "trải nghiệm liền mạch, trọn vẹn, kết nối vận tải đường bộ và đường hàng không trong một hành trình duy nhất" nhờ vào sự hợp tác với các công ty như Delta và Uber .

Máy bay sáu cánh quạt của họ có thể chở bốn hành khách và một phi công, đạt tốc độ lên tới 200 dặm/giờ (322 km/giờ). Mẫu máy bay này cũng có bốn pin, cánh quạt quay và nhiều hệ thống dự phòng để tăng cường an toàn.

toyota bat tay joby tang toc san xuat taxi bay dien hinh anh 2

Bước tiến mới trong chiến lược mở rộng của Toyota

Việc thành lập liên doanh là bước tiếp theo sau khoản đầu tư bổ sung 500 triệu USD mà Toyota công bố trước đó để hỗ trợ Joby hoàn thiện chứng nhận và sản xuất thương mại taxi bay điện. Tổng vốn đầu tư của Toyota vào Joby hiện đã lên tới gần 900 triệu USD, cho thấy hãng xe Nhật Bản đang đặt cược lớn vào lĩnh vực di chuyển trên không trong tương lai.  

Nếu quá trình chứng nhận diễn ra thuận lợi, liên minh giữa Toyota và Joby được kỳ vọng sẽ góp phần đưa taxi bay điện từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất quy mô lớn, mở đường cho một hình thức giao thông đô thị hoàn toàn mới trong những năm tới.  

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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