Toyota Corolla ra mắt bản đặc biệt thể thao kỷ niệm 60 năm

Toyota Corolla 60th Anniversary chính thức ra mắt tại Nhật Bản

Toyota Corolla vừa được Toyota trình làng tại Nhật Bản nhằm đánh dấu cột mốc 60 năm kể từ khi mẫu xe này xuất hiện lần đầu vào năm 1966. Phiên bản đặc biệt mới được phát triển dựa trên biến thể Active Sport và áp dụng cho cả bản sedan Corolla Active Sport lẫn wagon Corolla Touring Active Sport.

Khác với phong cách mang hơi hướng hoài cổ tại thị trường Đài Loan trước đó, phiên bản dành cho Nhật Bản tập trung nhiều hơn vào chất thể thao hiện đại. Xe được trang bị logo “60th Anniversary” đặt tại chắn bùn trước, trong khi bảng táp-lô bọc da tổng hợp có thêm chi tiết khắc laser kỷ niệm 60 năm.

Toyota cũng tinh chỉnh thiết kế ngoại thất theo hai phong cách khác nhau. Bản sedan sở hữu cản trước và ốp sườn đồng màu thân xe nhằm tạo cảm giác sang trọng, trong khi biến thể Touring wagon dùng tông màu Neutral Black để tăng vẻ khỏe khoắn. Cả hai đều sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch sơn đen mới.

Bên trong cabin, Corolla Active Sport 60th Anniversary sử dụng ghế thể thao phối màu Mid-gray/Black, còn bản Touring có phối màu Black/Dark Gray riêng biệt.

Động cơ hybrid 1.8L, nâng cấp hệ thống treo thể thao

Toyota tiếp tục trang bị cho phiên bản đặc biệt khối động cơ hybrid 1.8L quen thuộc, cho công suất kết hợp khoảng 138 mã lực. Xe đi kèm hộp số CVT và có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc AWD.

Điểm đáng chú ý nằm ở các phiên bản dẫn động cầu trước khi được Toyota tinh chỉnh lại hệ thống treo và hệ thống lái nhằm mang đến cảm giác vận hành thể thao hơn. Đây là nâng cấp hiếm hoi về khả năng vận hành trên dòng Corolla ở giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm.

Tại Nhật Bản, Corolla Active Sport 60th Anniversary có giá khởi điểm từ 3.231.800 yên (khoảng 20.500 USD, xấp xỉ 540 triệu đồng), trong khi bản Corolla Touring Active Sport 60th Anniversary được niêm yết từ 3.282.400 yên (khoảng 20.800 USD, tuơng đương 548 triệu đồng).

Toyota chuẩn bị khai tử Corolla thế hệ hiện tại?

Bên cạnh việc giới thiệu phiên bản kỷ niệm, Toyota cũng xác nhận sẽ tiếp tục tung ra các biến thể 60th Anniversary cho Corolla Sport hatchback và Corolla Cross trong thời gian tới tại Nhật Bản.

Song song đó, hãng xe Nhật cũng nâng cấp nhẹ cho dòng Corolla tiêu chuẩn, bổ sung gói Smart Entry và Navigation-Ready Package trên bản X entry-level. Đặc biệt, Toyota còn ra mắt một biến thể Corolla chuyên dụng dành cho trường dạy lái với bộ bàn đạp phụ dành cho ghế hành khách phía trước.

Thế hệ Corolla hiện tại đã ra mắt từ năm 2018 và được facelift vào năm 2022. Theo nhiều nguồn tin, mẫu Corolla thế hệ thứ 13 có thể sẽ xuất hiện vào năm 2027 với thiết kế và công nghệ hoàn toàn mới.