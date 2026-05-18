中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Toyota Corolla ra mắt bản đặc biệt thể thao kỷ niệm 60 năm

Thứ Hai, 06:00, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Toyota vừa giới thiệu phiên bản kỷ niệm 60 năm dành cho dòng Corolla tại Nhật Bản với nhiều chi tiết thể thao độc quyền, hệ thống treo tinh chỉnh và loạt nâng cấp mới. Đây được xem là màn chia tay đáng chú ý của thế hệ Corolla thứ 12 trước khi mẫu xe hoàn toàn mới dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Toyota Corolla 60th Anniversary chính thức ra mắt tại Nhật Bản

Toyota Corolla vừa được Toyota trình làng tại Nhật Bản nhằm đánh dấu cột mốc 60 năm kể từ khi mẫu xe này xuất hiện lần đầu vào năm 1966. Phiên bản đặc biệt mới được phát triển dựa trên biến thể Active Sport và áp dụng cho cả bản sedan Corolla Active Sport lẫn wagon Corolla Touring Active Sport. 

toyota corolla ra mat ban dac biet the thao ky niem 60 nam hinh anh 1

Khác với phong cách mang hơi hướng hoài cổ tại thị trường Đài Loan trước đó, phiên bản dành cho Nhật Bản tập trung nhiều hơn vào chất thể thao hiện đại. Xe được trang bị logo “60th Anniversary” đặt tại chắn bùn trước, trong khi bảng táp-lô bọc da tổng hợp có thêm chi tiết khắc laser kỷ niệm 60 năm. 

toyota corolla ra mat ban dac biet the thao ky niem 60 nam hinh anh 2

Toyota cũng tinh chỉnh thiết kế ngoại thất theo hai phong cách khác nhau. Bản sedan sở hữu cản trước và ốp sườn đồng màu thân xe nhằm tạo cảm giác sang trọng, trong khi biến thể Touring wagon dùng tông màu Neutral Black để tăng vẻ khỏe khoắn. Cả hai đều sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch sơn đen mới. 

Bên trong cabin, Corolla Active Sport 60th Anniversary sử dụng ghế thể thao phối màu Mid-gray/Black, còn bản Touring có phối màu Black/Dark Gray riêng biệt. 

toyota corolla ra mat ban dac biet the thao ky niem 60 nam hinh anh 3
toyota corolla ra mat ban dac biet the thao ky niem 60 nam hinh anh 4

Động cơ hybrid 1.8L, nâng cấp hệ thống treo thể thao

Toyota tiếp tục trang bị cho phiên bản đặc biệt khối động cơ hybrid 1.8L quen thuộc, cho công suất kết hợp khoảng 138 mã lực. Xe đi kèm hộp số CVT và có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc AWD. 

Điểm đáng chú ý nằm ở các phiên bản dẫn động cầu trước khi được Toyota tinh chỉnh lại hệ thống treo và hệ thống lái nhằm mang đến cảm giác vận hành thể thao hơn. Đây là nâng cấp hiếm hoi về khả năng vận hành trên dòng Corolla ở giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm. 

Tại Nhật Bản, Corolla Active Sport 60th Anniversary có giá khởi điểm từ 3.231.800 yên (khoảng 20.500 USD, xấp xỉ 540 triệu đồng), trong khi bản Corolla Touring Active Sport 60th Anniversary được niêm yết từ 3.282.400 yên (khoảng 20.800 USD, tuơng đương 548 triệu đồng). 

Toyota chuẩn bị khai tử Corolla thế hệ hiện tại?

Bên cạnh việc giới thiệu phiên bản kỷ niệm, Toyota cũng xác nhận sẽ tiếp tục tung ra các biến thể 60th Anniversary cho Corolla Sport hatchback và Corolla Cross trong thời gian tới tại Nhật Bản. 

toyota corolla ra mat ban dac biet the thao ky niem 60 nam hinh anh 5

Song song đó, hãng xe Nhật cũng nâng cấp nhẹ cho dòng Corolla tiêu chuẩn, bổ sung gói Smart Entry và Navigation-Ready Package trên bản X entry-level. Đặc biệt, Toyota còn ra mắt một biến thể Corolla chuyên dụng dành cho trường dạy lái với bộ bàn đạp phụ dành cho ghế hành khách phía trước. 

Thế hệ Corolla hiện tại đã ra mắt từ năm 2018 và được facelift vào năm 2022. Theo nhiều nguồn tin, mẫu Corolla thế hệ thứ 13 có thể sẽ xuất hiện vào năm 2027 với thiết kế và công nghệ hoàn toàn mới.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Toyota Corolla Toyota xe hybrid sedan Nhật Bản Corolla 2026 Toyota Corolla 60th Anniversary Corolla Touring xe Nhật tin xe hơi ô tô Toyota giá Toyota Corolla Toyota Corolla phiên bản đặc biệt đánh giá Toyota Corolla
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số
Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Cuộc chiến giữ ngôi vương ngày càng khốc liệt, khiến Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá
Cuộc chiến giữ ngôi vương ngày càng khốc liệt, khiến Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam những tháng đầu năm 2026 đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt, mẫu Mazda CX-5 lại một lần nữa khiến các đối thủ phải “nóng ruột” khi tiếp tục điều chỉnh giảm giá sâu.

Cuộc chiến giữ ngôi vương ngày càng khốc liệt, khiến Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá

Cuộc chiến giữ ngôi vương ngày càng khốc liệt, khiến Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam những tháng đầu năm 2026 đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt, mẫu Mazda CX-5 lại một lần nữa khiến các đối thủ phải “nóng ruột” khi tiếp tục điều chỉnh giảm giá sâu.

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng
10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng

VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi “ ứng viên” từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng

VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi “ ứng viên” từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

Triển lãm ô tô Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn
Triển lãm ô tô Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn

VOV.VN - Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) chính thức thông báo Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) sẽ không được tổ chức vào năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh sự đồng thuận của các thành viên VAMA.

Triển lãm ô tô Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn

Triển lãm ô tô Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn

VOV.VN - Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) chính thức thông báo Triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) sẽ không được tổ chức vào năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh sự đồng thuận của các thành viên VAMA.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn