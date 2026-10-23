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Toyota cùng các hãng xe Nhật Bản khẳng định vị thế công nghệ xe tự lái

Thứ Sáu, 18:27, 23/10/2026
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VOV.VN - Toyota cùng các hãng xe Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình thương mại hóa công nghệ xe tự lái, hướng tới mục tiêu không có người tử vong do tai nạn giao thông và bảo đảm quyền di chuyển cho mọi người.

Toyota: Công nghệ lái xe tự động Nhật Bản vẫn có sức cạnh tranh

Trong cuộc họp báo ngày 17/9/2026, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA) đã cập nhật tiến độ triển khai bảy nhiệm vụ ưu tiên của ngành công nghiệp ô tô nước này. Một trong những nội dung trọng tâm là xây dựng hệ thống giao thông tích hợp công nghệ lái xe tự động.

toyota cung cac hang xe nhat ban khang dinh vi the cong nghe xe tu lai hinh anh 1

Theo Toyota Times, công nghệ lái xe tự động được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên, quốc gia này thường bị đánh giá là chậm hơn một số thị trường khác trong quá trình phát triển và đưa công nghệ vào ứng dụng thực tế.

Trước những nhận định cho rằng Nhật Bản đang tụt hậu, Chủ tịch JAMA Koji Sato, đồng thời là lãnh đạo Toyota, khẳng định công nghệ của Nhật Bản vẫn có năng lực cạnh tranh. Ông cho rằng việc đánh giá sự phát triển của công nghệ không nên chỉ dựa trên các tính năng kỹ thuật, mà cần xem xét khả năng đáp ứng những mục tiêu xã hội mà quốc gia này hướng tới.

toyota cung cac hang xe nhat ban khang dinh vi the cong nghe xe tu lai hinh anh 2
Chủ tịch JAMA Koji Sato

Theo ông Sato, điều kiện giao thông tại Nhật Bản có những đặc điểm riêng, với mật độ phương tiện cao, người đi bộ thường xuyên di chuyển gần ô tô con và xe thương mại. Hệ thống giao thông cũng được xây dựng dựa trên sự phối hợp giữa phương tiện với cơ sở hạ tầng như đèn tín hiệu, thiết kế đường cao tốc và hệ thống thu phí điện tử ETC.

Vì vậy, định hướng của Nhật Bản là phát triển công nghệ lái xe tự động song hành với hạ tầng giao thông, tạo nên một hệ thống vận tải an toàn và hiệu quả.

Ông Sato cho biết thách thức hiện nay không chỉ nằm ở năng lực công nghệ mà còn ở việc đưa các giải pháp vào đời sống. Với sự hỗ trợ từ chính sách của Chính phủ, ngành ô tô Nhật Bản muốn đẩy nhanh quá trình triển khai thực tế, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về công nghệ lái xe tự động.

JAMA đặt mục tiêu không còn người tử vong do tai nạn giao thông

Theo JAMA, định hướng phát triển công nghệ lái xe tự động tại Nhật Bản xoay quanh hai mục tiêu lớn: Không có người tử vong do tai nạn giao thông và bảo đảm quyền tự do di chuyển cho mọi người. Về dài hạn, mục tiêu này hướng tới một xã hội không còn tai nạn giao thông.

Để hiện thực hóa tầm nhìn trên, Hiệp hội xác định ba nhóm nhiệm vụ cần có sự phối hợp giữa các hãng xe, chính quyền trung ương, chính quyền địa phương và những tổ chức liên quan.

toyota cung cac hang xe nhat ban khang dinh vi the cong nghe xe tu lai hinh anh 3

Thứ nhất là tăng cường kết nối giữa hạ tầng giao thông, mạng lưới liên lạc và hệ thống thông tin công cộng. Việc xây dựng nền tảng quản lý, điều phối dữ liệu từ nhiều nguồn, không chỉ giới hạn ở phương tiện, được kỳ vọng giúp nâng cao mức độ an toàn và hiệu quả của hệ thống giao thông.

Thứ hai là xây dựng niềm tin của xã hội đối với công nghệ lái xe tự động. Điều này đòi hỏi cơ chế quản lý và giám sát được duy trì ngay cả sau khi công nghệ được thương mại hóa, bao gồm điều tra tai nạn và sự cố, hỗ trợ nạn nhân, xác định nguyên nhân, cải tiến an toàn và công khai trách nhiệm. Các hệ thống cũng cần được cập nhật liên tục để đáp ứng những yêu cầu mới.

Thứ ba là thúc đẩy khả năng tiếp nhận công nghệ của thị trường. JAMA cho rằng cần tăng cường công bố kết quả kiểm chứng độc lập, xây dựng hệ thống đánh giá và xem xét các biện pháp khuyến khích mua sắm. Mục tiêu không chỉ là phổ biến xe tự lái mà còn tạo điều kiện để những người không còn khả năng tự lái vẫn có thể di chuyển thuận tiện.

toyota cung cac hang xe nhat ban khang dinh vi the cong nghe xe tu lai hinh anh 4

Trong khi đó, những cải tiến cốt lõi liên quan đến khả năng vận hành tự động, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và phương pháp xử lý đầu cuối (End-to-End, E2E), vẫn là lĩnh vực cạnh tranh giữa các nhà sản xuất. Những công nghệ này giúp phương tiện tự thực hiện các thao tác như chuyển hướng, nhận diện đèn tín hiệu và xử lý tình huống trong môi trường giao thông phức tạp có sự tham gia của ô tô, xe máy và xe đạp.

Để điều phối các hoạt động chung, JAMA đang thành lập nhóm dự án chuyên trách về lái xe tự động, chịu sự giám sát trực tiếp của hội đồng quản trị. Hiệp hội cũng lên kế hoạch phối hợp với các cơ quan chính phủ và tổ chức liên quan, trong đó có ITS Japan, tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực hệ thống giao thông thông minh.

JAMA cho biết ngành ô tô Nhật Bản đã thảo luận về định hướng phát triển xe tự lái từ khoảng năm 2018, dưới thời Chủ tịch Akio Toyoda. Theo Chủ tịch Koji Sato, giai đoạn tiếp theo cần tập trung tăng tốc triển khai công nghệ ngoài thực tế, đồng thời tận dụng thế mạnh riêng của từng doanh nghiệp và đẩy mạnh hợp tác trên phạm vi toàn ngành.

Phó chủ tịch JAMA Ivan Espinosa của Nissan cũng nhấn mạnh lợi thế từ sự phối hợp giữa các nhà sản xuất Nhật Bản, đặc biệt trong phát triển hạ tầng, công nghệ giao tiếp giữa các phương tiện và kết nối giữa xe với cơ sở hạ tầng đô thị.

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Phó Chủ tịch JAMA Ivan Espinosa

Trong khi đó, Phó chủ tịch Toshihiro Mibe của Honda cho rằng các hãng cần vượt qua khác biệt về phương pháp tiếp cận, chẳng hạn tần số liên lạc, để hướng tới những tiêu chuẩn quốc tế và hệ thống lái xe tự động có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Ông nhận định mục tiêu dài hạn là đưa các hệ thống này trở thành một phần của hạ tầng giao thông và xã hội, thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi ô tô.

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Phó Chủ tịch Toshihiro Mibe

Theo ông Mibe, dù công nghệ lái xe tự động đã đạt được những bước tiến tại Mỹ và Trung Quốc, việc ứng dụng rộng rãi trong xã hội và xây dựng mô hình kinh doanh khả thi vẫn là thách thức. Nhật Bản đặt mục tiêu đưa công nghệ này phát triển thành lĩnh vực có tính khả thi cả về thương mại lẫn xã hội vào khoảng năm 2030.

Nhật Bản ưu tiên khu vực có nhu cầu và tăng cường bảo mật AI

Về địa điểm triển khai, JAMA cho biết Nhật Bản sẽ ưu tiên những khu vực mà người dân và cộng đồng địa phương cần được hỗ trợ về giao thông. Theo Phó chủ tịch Ủy ban Công nghệ và Chính sách An toàn của JAMA Akihiro Sarada, việc phối hợp với cộng đồng sẽ giúp thu thập dữ liệu chính xác hơn, xác định nhu cầu thực tế và giải quyết những lo ngại liên quan đến công nghệ mới.

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Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghệ và Chính sách An toàn của JAMA Akihiro Sarada

Cách tiếp cận này cho thấy Nhật Bản không chỉ tập trung phát triển phương tiện có khả năng tự vận hành mà còn chú trọng điều kiện sử dụng, nhu cầu đi lại và khả năng tích hợp công nghệ vào hệ thống giao thông hiện hữu.

Bên cạnh vấn đề triển khai, trí tuệ nhân tạo cũng là một nội dung được JAMA đặc biệt quan tâm. Chủ tịch Koji Sato cho rằng ngành ô tô cần tiếp tục nghiên cứu cách phát triển AI chuyên biệt cho phương tiện và hệ thống di chuyển.

Ông Keiji Yamamoto, Chủ tịch Ủy ban Di chuyển Thế hệ mới của JAMA và là lãnh đạo Toyota, nhận định AI có thể trở thành công cụ quan trọng để nâng cao hiệu suất và khả năng vận hành của phương tiện. Tuy nhiên, sự phát triển của các mô hình AI tiên tiến cũng làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng và khai thác lỗ hổng bảo mật.

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Ông Keiji Yamamoto, Chủ tịch Ủy ban Di chuyển Thế hệ mới của JAMA

JAMA đang thảo luận các biện pháp bảo vệ phương tiện trước nguy cơ bị tin tặc tấn công, đồng thời tăng cường bảo mật phần mềm trong quá trình phát triển. Việc sử dụng AI tiên tiến để phân tích phần mềm có thể vô tình làm lộ những điểm yếu của hệ thống, tạo ra rủi ro mới đối với an toàn phương tiện.

Theo Toyota Times, phát triển công nghệ lái xe tự động là một trong bảy nhiệm vụ ưu tiên mà JAMA đang theo đuổi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của ngành ô tô Nhật Bản. Trong giai đoạn tới, sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ, hợp tác liên ngành, phát triển hạ tầng và bảo đảm an toàn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa xe tự lái tiến gần hơn tới ứng dụng phổ biến.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo toyotatimes
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