Toyota giới thiệu quy trình phát triển xe khép kín tại Shimoyama

Vừa qua, Tập đoàn Toyota (Toyota Motor Corporation) đã giới thiệu quy trình phát triển phương tiện toàn diện tại Trung tâm kỹ thuật Toyota Shimoyama (TTC-S), tỉnh Aichi, Nhật Bản. Bên cạnh đó, hãng cũng ra mắt toàn cầu mẫu SUV điện 3 hàng ghế Lexus TZ cùng các hoạt động diễn tập ứng phó thiên tai bằng đường hàng không.

Trung tâm kỹ thuật Toyota Shimoyama được xây dựng từ ý tưởng ấp ủ suốt 30 năm qua của Chủ tịch Akio Toyoda. Kế thừa triết lý của cố tay lái thử nghiệm Hiroshi Naruse rằng “những con đường tạo nên những chiếc xe”, TTC-S vận hành theo chu trình khép kín: Lái thử xe ở cường độ cao, chủ động phát sinh sự cố, khắc phục tức thì tại hiện trường và tiếp tục thử nghiệm để tối ưu hóa độ bền.

Quá trình xây dựng TTC-S bắt đầu vào tháng 4/2018 và trung tâm chính thức đi vào hoạt động toàn diện từ tháng 3/2024

Trung tâm kỹ thuật Toyota Shimoyama (TTC-S), tỉnh Aichi, Nhật Bản

Đặc điểm nổi bật của TTC-S là thiết kế không gian mở, cho phép toàn bộ quy trình phát triển – từ thiết kế, kỹ thuật, đánh giá đến bảo dưỡng và sửa chữa – được thực hiện tại cùng một địa điểm; quy tụ khoảng 3.000 nhân sự từ các khâu thiết kế, kỹ thuật, đánh giá đến bảo dưỡng nhằm phối hợp làm việc như một khối thống nhất.

Tòa nhà phát triển xe kết nối trực tiếp với mạng lưới đường thử chuyên biệt, bao gồm đường thử vòng số 3 ( quy mô bằng 1/4 đường đua đường đua Nürburgring) có chiều dài 5,3 km với độ chênh cao 75 m và đường thử địa hình đất (Dirt Course) nhằm kiểm tra giới hạn chịu lực của khung gầm.

Khu vực có sức chứa tối đa 40 xe, kết nối trực tiếp với các đường thử, cho phép kỹ thuật viên tiến hành sửa chữa và điều chỉnh xe ngay tại chỗ. Nhân sự từ nhiều chuyên môn khác nhau cùng trực tiếp phối hợp để phát triển và hoàn thiện sản phẩm.

Bên cạnh đó, khu vực bảo dưỡng và sửa chữ có sức chứa tối đa 40 xe, kết nối trực tiếp với các đường thử để kỹ thuật viên tiến hành sửa chữa và điều chỉnh xe ngay tại chỗ., trong khi khu hoạch định và kỹ thuật nằm ngay phía trên là nơi các kỹ sư phân tích dữ liệu và đề xuất những biện pháp cải tiến.

Khu thiết kế nằm ở tầng 3 tích hợp mô hình đất sét và đánh giá thiết kế kỹ thuật số, cho phép hoàn thiện thiết kế xe một cách chuyên sâu. Việc đặt chung trụ sở làm việc của thương hiệu xe sang Lexus và phân nhánh hiệu năng cao Gazoo Racing (GR) tại đây giúp hai đội ngũ trao đổi kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ thuật chế tạo xe.

Thành quả nổi bật từ phương pháp phát triển tích hợp này là mẫu xe điện hoàn toàn mới Lexus TZ vừa được công bố trên toàn cầu. Được thiết kế dựa trên ý tưởng “Driving Lounge”, đây là mẫu SUV thuần điện (BEV) 3 hàng ghế đầu tiên của Lexus, kết hợp giữa khả năng vận hành linh hoạt và không gian cabin tiện nghi cho người sử dụng.

Bên cạnh lĩnh vực ô tô đường bộ, Toyota cũng trình diễn các hoạt động thử nghiệm vận chuyển bằng trực thăng thuộc dự án AeroToyota, kết hợp diễn tập ứng phó thiên tai cùng chính quyền địa phương, với hoạt động bay huấn luyện vận chuyển hàng hóa hướng tới việc hỗ trợ kịp thời cho các khu dân cư vùng núi quanh khu vực Shimoyama nếu xảy ra tình huống bị cô lập do động đất hay bão lũ.