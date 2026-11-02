English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Toyota giới thiệu quy trình phát triển xe khép kín tại Shimoyama

Thứ Hai, 06:30, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông qua quy trình phát triển xe khép kín tại Trung tâm kỹ thuật Toyota Shimoyama, tập đoàn Toyota hứa hẹn sẽ nỗ lực tạo ra những chiếc xe tốt hơn.

Vừa qua, Tập đoàn Toyota (Toyota Motor Corporation) đã giới thiệu quy trình phát triển phương tiện toàn diện tại Trung tâm kỹ thuật Toyota Shimoyama (TTC-S), tỉnh Aichi, Nhật Bản. Bên cạnh đó, hãng cũng ra mắt toàn cầu mẫu SUV điện 3 hàng ghế Lexus TZ cùng các hoạt động diễn tập ứng phó thiên tai bằng đường hàng không.

Trung tâm kỹ thuật Toyota Shimoyama được xây dựng từ ý tưởng ấp ủ suốt 30 năm qua của Chủ tịch Akio Toyoda. Kế thừa triết lý của cố tay lái thử nghiệm Hiroshi Naruse rằng “những con đường tạo nên những chiếc xe”, TTC-S vận hành theo chu trình khép kín: Lái thử xe ở cường độ cao, chủ động phát sinh sự cố, khắc phục tức thì tại hiện trường và tiếp tục thử nghiệm để tối ưu hóa độ bền. 

Quá trình xây dựng TTC-S bắt đầu vào tháng 4/2018 và trung tâm chính thức đi vào hoạt động toàn diện từ tháng 3/2024

toyota gioi thieu quy trinh phat trien xe khep kin tai shimoyama hinh anh 1
Trung tâm kỹ thuật Toyota Shimoyama (TTC-S), tỉnh Aichi, Nhật Bản

Đặc điểm nổi bật của TTC-S là thiết kế không gian mở, cho phép toàn bộ quy trình phát triển – từ thiết kế, kỹ thuật, đánh giá đến bảo dưỡng và sửa chữa – được thực hiện tại cùng một địa điểm; quy tụ khoảng 3.000 nhân sự từ các khâu thiết kế, kỹ thuật, đánh giá đến bảo dưỡng nhằm phối hợp làm việc như một khối thống nhất. 

Tòa nhà phát triển xe kết nối trực tiếp với mạng lưới đường thử chuyên biệt, bao gồm đường thử vòng số 3 ( quy mô bằng 1/4 đường đua đường đua Nürburgring) có chiều dài 5,3 km với độ chênh cao 75 m và đường thử địa hình đất (Dirt Course) nhằm kiểm tra giới hạn chịu lực của khung gầm. 

toyota gioi thieu quy trinh phat trien xe khep kin tai shimoyama hinh anh 2
Khu vực có sức chứa tối đa 40 xe, kết nối trực tiếp với các đường thử, cho phép kỹ thuật viên tiến hành sửa chữa và điều chỉnh xe ngay tại chỗ. Nhân sự từ nhiều chuyên môn khác nhau cùng trực tiếp phối hợp để phát triển và hoàn thiện sản phẩm.

Bên cạnh đó, khu vực bảo dưỡng và sửa chữ có sức chứa tối đa 40 xe, kết nối trực tiếp với các đường thử để kỹ thuật viên tiến hành sửa chữa và điều chỉnh xe ngay tại chỗ., trong khi khu hoạch định và kỹ thuật nằm ngay phía trên là nơi các kỹ sư phân tích dữ liệu và đề xuất những biện pháp cải tiến.

Khu thiết kế nằm ở tầng 3 tích hợp mô hình đất sét và đánh giá thiết kế kỹ thuật số, cho phép hoàn thiện thiết kế xe một cách chuyên sâu. Việc đặt chung trụ sở làm việc của thương hiệu xe sang Lexus và phân nhánh hiệu năng cao Gazoo Racing (GR) tại đây giúp hai đội ngũ trao đổi kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ thuật chế tạo xe.

toyota gioi thieu quy trinh phat trien xe khep kin tai shimoyama hinh anh 3

Thành quả nổi bật từ phương pháp phát triển tích hợp này là mẫu xe điện hoàn toàn mới Lexus TZ vừa được công bố trên toàn cầu. Được thiết kế dựa trên ý tưởng “Driving Lounge”, đây là mẫu SUV thuần điện (BEV) 3 hàng ghế đầu tiên của Lexus, kết hợp giữa khả năng vận hành linh hoạt và không gian cabin tiện nghi cho người sử dụng.

Bên cạnh lĩnh vực ô tô đường bộ, Toyota cũng trình diễn các hoạt động thử nghiệm vận chuyển bằng trực thăng thuộc dự án AeroToyota, kết hợp diễn tập ứng phó thiên tai cùng chính quyền địa phương, với hoạt động bay huấn luyện vận chuyển hàng hóa hướng tới việc hỗ trợ kịp thời cho các khu dân cư vùng núi quanh khu vực Shimoyama nếu xảy ra tình huống bị cô lập do động đất hay bão lũ.

002_0.jpg

Toyota đưa Trung tâm Kỹ thuật Shimoyama vào vận hành toàn diện

VOV.VN - Tập đoàn Toyota đã chính thức đưa Trung tâm Kỹ thuật Toyota Shimoyama vào vận hành toàn diện. Với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ Yen, cơ sở này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ với cam kết tạo ra những chiếc xe ngày càng tốt hơn.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toyota đưa Trung tâm Kỹ thuật Shimoyama vào vận hành toàn diện
Toyota đưa Trung tâm Kỹ thuật Shimoyama vào vận hành toàn diện

VOV.VN - Tập đoàn Toyota đã chính thức đưa Trung tâm Kỹ thuật Toyota Shimoyama vào vận hành toàn diện. Với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ Yen, cơ sở này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ với cam kết tạo ra những chiếc xe ngày càng tốt hơn.

Toyota đưa Trung tâm Kỹ thuật Shimoyama vào vận hành toàn diện

Toyota đưa Trung tâm Kỹ thuật Shimoyama vào vận hành toàn diện

VOV.VN - Tập đoàn Toyota đã chính thức đưa Trung tâm Kỹ thuật Toyota Shimoyama vào vận hành toàn diện. Với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ Yen, cơ sở này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ với cam kết tạo ra những chiếc xe ngày càng tốt hơn.

Toyota vinh danh vận động viên châu Á, ra mắt ca khúc “New Day Rising”
Toyota vinh danh vận động viên châu Á, ra mắt ca khúc “New Day Rising”

VOV.VN - Nhân dịp khép lại Đại hội Thể thao châu Á và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á Aichi-Nagoya 2026, Toyota Motor Asia (TMA) tôn vinh thành tích và những dấu ấn nổi bật của 7 vận động viên thuộc Đội Toyota toàn cầu (GTTA), đến từ 6 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Toyota vinh danh vận động viên châu Á, ra mắt ca khúc “New Day Rising”

Toyota vinh danh vận động viên châu Á, ra mắt ca khúc “New Day Rising”

VOV.VN - Nhân dịp khép lại Đại hội Thể thao châu Á và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á Aichi-Nagoya 2026, Toyota Motor Asia (TMA) tôn vinh thành tích và những dấu ấn nổi bật của 7 vận động viên thuộc Đội Toyota toàn cầu (GTTA), đến từ 6 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt
Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

VOV.VN - Trong khi Mazda CX-5 thế hệ mới đã xuất hiện trên website chính thức của hãng tại Việt Nam, phiên bản hiện hành vẫn duy trì sức hút nhờ chính sách giảm giá mạnh. Sau 9 tháng năm 2026, mẫu SUV Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu nhóm Crossover cỡ C với gần 12.000 xe bán ra.

Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

VOV.VN - Trong khi Mazda CX-5 thế hệ mới đã xuất hiện trên website chính thức của hãng tại Việt Nam, phiên bản hiện hành vẫn duy trì sức hút nhờ chính sách giảm giá mạnh. Sau 9 tháng năm 2026, mẫu SUV Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu nhóm Crossover cỡ C với gần 12.000 xe bán ra.

Giảm giá hàng trăm triệu đồng: Cơ hội mua ô tô hay bài toán đẩy hàng tồn kho?
Giảm giá hàng trăm triệu đồng: Cơ hội mua ô tô hay bài toán đẩy hàng tồn kho?

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam bước vào Quý IV/2026 với cuộc đua giảm giá ngày càng sôi động. Hàng loạt mẫu xe từ phổ thông đến cao cấp được các hãng và đại lý tung ưu đãi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Giảm giá hàng trăm triệu đồng: Cơ hội mua ô tô hay bài toán đẩy hàng tồn kho?

Giảm giá hàng trăm triệu đồng: Cơ hội mua ô tô hay bài toán đẩy hàng tồn kho?

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam bước vào Quý IV/2026 với cuộc đua giảm giá ngày càng sôi động. Hàng loạt mẫu xe từ phổ thông đến cao cấp được các hãng và đại lý tung ưu đãi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Giải mã ý nghĩa tên gọi các dòng xe Lexus
Giải mã ý nghĩa tên gọi các dòng xe Lexus

VOV.VN - Nhiều người, kể cả chủ sở hữu, vẫn chưa biết ý nghĩa thực sự đằng sau ký hiệu chữ RX, NX, UX trên xe Lexus. Mỗi tên gọi đều có ý nghĩa riêng, một số nghe hay hơn những tên khác.

Giải mã ý nghĩa tên gọi các dòng xe Lexus

Giải mã ý nghĩa tên gọi các dòng xe Lexus

VOV.VN - Nhiều người, kể cả chủ sở hữu, vẫn chưa biết ý nghĩa thực sự đằng sau ký hiệu chữ RX, NX, UX trên xe Lexus. Mỗi tên gọi đều có ý nghĩa riêng, một số nghe hay hơn những tên khác.

Doanh nghiệp cần gì để tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô?
Doanh nghiệp cần gì để tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô?

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp chế tạo và công nghiệp ô tô Việt vẫn gặp khó khăn khi tham gia những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng nội địa hoá công nghiệp. Việc hình thành các doanh nghiệp đầu tàu, tạo thị trường ổn định và hỗ trợ nhà cung cấp nâng cấp công nghệ được xem là hướng đi quan trọng.

Doanh nghiệp cần gì để tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô?

Doanh nghiệp cần gì để tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô?

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp chế tạo và công nghiệp ô tô Việt vẫn gặp khó khăn khi tham gia những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng nội địa hoá công nghiệp. Việc hình thành các doanh nghiệp đầu tàu, tạo thị trường ổn định và hỗ trợ nhà cung cấp nâng cấp công nghệ được xem là hướng đi quan trọng.

 
THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn