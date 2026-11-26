Tại thị trường Ấn Độ, Toyota Innova Hycross (hay Innova Cross tại một số thị trường) bản nâng cấp giữa vòng đời được phân phối với 4 phiên bản gồm G, GX, VX và ZX. Trong cơ cấu mới, động cơ xăng truyền thống chỉ xuất hiện duy nhất trên bản GX (bên cạnh tùy chọn hybrid), còn ba bản G, VX và ZX đều thuần cấu hình lai xăng - điện.

Nhờ việc phổ cập hệ truyền động Hybrid xuống bản G ở mức 1.959.000 rupee (khoảng 548,5 triệu đồng) giúp giá khởi điểm của phiên bản hybrid của Toyota Innova Cross 2027 giảm tới 677.000 rupee (khoảng 189 triệu đồng) so với mức 2.676.000 rupee (khoảng 746,8 triệu đồng) trên bản VX trước đây. Trong khi phiên bản cao nhất ZX có giá 3.199.000 rupee (khoảng 895,7 triệu đồng).

Toyota Innova Cross 2027 được giới thiệu với 4 phiên bản gồm G, GX, VX và ZX.

Thay đổi lớn nhất nằm ở hệ truyền động Hybrid Flex-fuel được Toyota sản xuất ngay tại Ấn Độ thay vì nhập khẩu như trước, hệ thống kết hợp giữa động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 1.987 cc với mô-tơ điện và hộp số tự động vô cấp e-CVT, cho tổng công suất 197 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 206 Nm.

Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản cũng tích hợp công nghệ nhiên liệu linh hoạt, giúp Innova Cross mới tương thích nhiên liệu xăng sinh học từ E20 đến E85, với tỷ lệ xăng pha ethanol đạt 20% - 80%, và cho mức tiêu thụ trung bình 22,58 km/lít (khoảng 4,4 lít/100 km) khi sử dụng xăng E20.

Song song với bản Hybrid, tùy chọn động cơ thuần xăng 2.0L vẫn duy trì công suất 173 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

Về ngoại thất, bản nâng cấp tập trung làm mới đầu và đuôi xe với lưới tản nhiệt vuông vức mắt lưới kim cương, cụm đèn pha LED projector và dải định vị ban ngày tạo hình mới. Đèn sương mù được dời vị trí cùng cản trước, cản sau và đèn hậu LED được chỉnh sửa lại, trong khi thân xe giữ nguyên bộ mâm hợp kim 18 inch.

Trong khoang cabin, Toyota Innova Cross mới sở hữu nâng cấp ở hệ thống hiển thị, màn hình giải trí trung tâm tăng kích thước từ 10,1 inch lên 12,3 inch, đồng bộ cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Mặt táp-lô xe được bọc vật liệu mềm kết hợp các mảng ốp màu bạc và đen bóng, đi kèm vô-lăng, cần số bọc da cùng chất liệu bọc ghế mới.

Cấu hình xe với hàng ghế thứ hai (6 chỗ ngồi) dạng thương gia tiếp tục có bệ đỡ bắp chân chỉnh điện Ottoman, bàn gấp gọn và ngả điện, bên cạnh hàng ghế trước làm mát và ghế lái chỉnh điện 8 hướng nhớ vị trí. Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất, điều hòa tự động hai vùng tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, rèm che nắng, cốp đóng mở điện và dàn âm thanh JBL 9 loa kèm loa siêu trầm.

Về an toàn, mẫu MPV của Toyota sở hữu 6 túi khí, gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS, camera 360 độ, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp và cảm biến đỗ xe trước sau.

Tại Ấn Độ, Toyota Innova Cross 2027 được áp dụng bảo hành tiêu chuẩn 3 năm hoặc 100.000 km (gia hạn tối đa 5 năm hoặc 220.000), cùng bảo hành pin hybrid 8 năm hoặc 160.000 km, và cứu hộ miễn phí 3 năm.

Tại Việt Nam, Toyota Innova Cross có hai hai lựa chọn động cơ là xăng (V) và Hybrid (HEV). Trong đó, bản V lắp động cơ xăng 2.0 công suất 172 mã lực, mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Bản hybrid HEV trang bị động cơ xăng 2.0 công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm, kết hợp một môtơ điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm. Tổng công suất máy xăng và điện là khoảng 183 Nm.

Cả hai phiên bản động cơ đều sử dụng hộp số tự động CVT, dẫn động cầu trước. Hệ thống treo của xe là loại MacPherson phía trước và thanh dầm xoắn phía sau. Xe còn được trang bị camera 360, cảm biến trước/sau, cảm biến áp suất lốp, phanh tay điện tử và hỗ trợ giữ phanh tự động, 6 túi khí. Tính năng an toàn khác như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp. Đi cùng mức giá 810 triệu đồng cho bản G và 990 triệu đồng cho bản HEV.