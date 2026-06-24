Toyota Land Cruiser hóa nhà di động có thể ngủ 4 người, tích hợp bếp và phòng tắm

Bushwakka biến Toyota Land Cruiser thành ngôi nhà di động thực thụ

Bushwakka, thương hiệu chuyên phát triển xe cắm trại đến từ Nam Phi, đã giới thiệu phiên bản Kamelback 4 dựa trên nền tảng Toyota Land Cruiser 79 Series Double Cab. Không giống các dạng thùng camper tháo lắp thông thường, toàn bộ phần thùng phía sau của chiếc bán tải được thay thế bằng một mô-đun sinh hoạt bằng nhôm thiết kế riêng.

Điểm nổi bật nhất của Kamelback 4 là khả năng ngủ nghỉ cho 4 người. Nếu phiên bản trước chủ yếu phục vụ các cặp đôi, mẫu xe mới được bổ sung thêm giường đôi trong phần mái nâng pop-up, kết hợp với khu vực giường phía dưới tạo thành không gian nghỉ ngơi dành cho cả gia đình. Khi dừng chân cắm trại, mái xe có thể nâng lên để mở rộng không gian bên trong, trong khi mái hiên 180 độ tạo thêm khu vực sinh hoạt ngoài trời có mái che.

Nhờ cửa hậu cao hết chiều xe, người sử dụng có thể đứng thẳng bên trong khoang sinh hoạt, điều khá hiếm thấy trên những mẫu xe overlanding cỡ nhỏ. Điều này giúp Kamelback 4 trở nên tiện dụng hơn đáng kể trong các hành trình dài ngày.

Nội thất đầy đủ tiện nghi cho những chuyến đi dài ngày

Bushwakka trang bị cho Kamelback 4 một khu bếp hoàn chỉnh dành cho 4 người, bao gồm chén đĩa, dụng cụ ăn uống, bếp gas hai họng di động và không gian chứa tủ lạnh dung tích lên tới 90 lít. Hệ thống nước nóng được cung cấp từ bình chứa nước 90 lít, đồng thời xe cũng hỗ trợ kết nối nguồn nước bên ngoài nhằm tiết kiệm lượng nước dự trữ bên trong.

Một trong những trang bị đáng chú ý nhất là phòng tắm dạng gập tùy chọn. Khu vực này có kích thước khoảng 1 x 1 m, được tích hợp đèn LED, sàn thoát nước và mái che riêng, mang lại sự tiện nghi đáng kể khi cắm trại ở những khu vực hẻo lánh. Ngoài ra, khách hàng còn có thể bổ sung giá nóc, thang leo mở rộng và bàn gấp phục vụ sinh hoạt ngoài trời.

Hệ thống điện độc lập và mức giá hơn 33.000 USD

Nguồn điện trên Kamelback 4 được cung cấp bởi bộ pin lithium kết hợp bộ sạc DC-DC, bộ biến tần, hệ thống đèn LED cùng nhiều cổng cấp điện khác nhau. Khách hàng cũng có thể lựa chọn tấm pin năng lượng mặt trời công suất 380 W lắp trên nóc xe nhằm kéo dài thời gian sử dụng khi hoạt động ngoài lưới điện.

Toàn bộ mô-đun camper được chế tạo từ nhôm hàng hải cao cấp, gắn trực tiếp lên khung gầm Land Cruiser. Bushwakka cho biết thiết kế này hướng đến khả năng vận hành trong điều kiện khắc nghiệt với các khoang chứa kín nước, phần cứng chịu tải nặng và độ bền cao.

Bushwakka Kamelback 4 hiện có giá khoảng 547.000 Rand Nam Phi, tương đương khoảng 33.300 USD (gần 900 triệu đồng), chưa bao gồm chiếc Toyota Land Cruiser dùng làm nền tảng. Dù mức giá không hề rẻ, đây vẫn là lựa chọn hấp dẫn dành cho những người đam mê du lịch khám phá và cần một phương tiện có thể đồng hành ở những nơi xa xôi nhất.