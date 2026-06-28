Toyota muốn cắt giảm số lượng mẫu xe và phiên bản để tăng lợi nhuận

Toyota thừa nhận danh mục sản phẩm đang quá cồng kềnh

Toyota đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc dưới sự lãnh đạo của tân CEO Kenta Kon. Theo chia sẻ của ông, số lượng mẫu xe, phiên bản trang bị và các cấu hình kỹ thuật của Toyota đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, kéo theo chi phí phát triển và vận hành ngày càng cao.

Theo Autonews, CEO Kenta Ko cho biết: “Nếu bạn đến bộ phận phát triển, bạn sẽ thấy những vấn đề như số lượng các thông số kỹ thuật và biến thể khác nhau ngày càng tăng, điều này dẫn đến việc đẩy chi phí lên cao".

Ông Kenta Ko cho biết, khi làm việc với các bộ phận phát triển sản phẩm, Toyota nhận thấy số lượng biến thể và cấu hình khác nhau đang ngày càng nhiều, khiến quá trình nghiên cứu, sản xuất và quản lý trở nên phức tạp hơn. Điều này làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của hãng.

Tân CEO Toyota - Kenta Kon muốn đơn giản hóa danh mục sản phẩm nhằm giảm chi phí

Ví dụ tại thị trường Mỹ, Toyota hiện cung cấp tới 12 phiên bản khác nhau của mẫu 4Runner và 10 phiên bản của Grand Highlander. Bên cạnh đó, nhiều dòng xe khác cũng sở hữu số lượng cấu hình và gói trang bị rất lớn, tạo ra áp lực đáng kể cho hoạt động phát triển sản phẩm.

Một số mẫu xe và phiên bản có thể bị khai tử

Toyota đang tiến hành một cuộc rà soát toàn diện nhằm xác định những mẫu xe hoặc phiên bản không còn đóng góp đáng kể vào lợi nhuận. Tất cả các sản phẩm hiện tại đều có thể được xem xét trong quá trình này.

Một trong những dấu hiệu đầu tiên của chiến lược mới là việc Toyota đã hủy kế hoạch đưa mẫu sedan điện dựa trên concept Lexus LF-ZC vào sản xuất thương mại. Dự án được cho là bị dừng lại do những lo ngại liên quan đến nhu cầu thị trường và hiệu quả đầu tư.

Một số dòng xe có doanh số khiêm tốn như Toyota Mirai hoặc Toyota Crown có thể trở thành ứng viên cho các đợt tái cấu trúc trong tương lai. Mẫu Crown cũng không được người Mỹ đón nhận nồng nhiệt, mặc dù đã cố gắng kết hợp các đặc điểm của dòng xe crossover và sedan. Doanh số bán hàng giảm hơn 37% vào năm ngoái xuống còn 12.309 chiếc, và công ty có thể chuyển hướng những khách hàng đó sang Camry hoặc Lexus ES. Tuy nhiên, Toyota hiện chưa xác nhận bất kỳ mẫu xe cụ thể nào sẽ bị khai tử.

Toyota hướng tới mô hình kinh doanh tinh gọn hơn

Dù là hãng xe bán chạy nhất thế giới với hơn 10,5 triệu xe được tiêu thụ trong năm 2025, Toyota cho rằng doanh số cao không đồng nghĩa với lợi nhuận tối ưu. Ban lãnh đạo mới muốn tập trung nhiều hơn vào hiệu quả hoạt động thay vì chỉ theo đuổi tăng trưởng sản lượng.

Theo ông Kenta Kon, mục tiêu của Toyota là loại bỏ những hoạt động không tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng, đồng thời giảm bớt sự phức tạp trong danh mục sản phẩm. Chiến lược này có thể bao gồm việc cắt giảm số lượng phiên bản trang bị, cấu hình kỹ thuật và các biến thể khu vực thay vì loại bỏ hàng loạt mẫu xe chủ lực.

Toyota vẫn sẽ duy trì chiến lược phát triển đa dạng hệ truyền động, bao gồm động cơ đốt trong, hybrid, plug-in hybrid, xe điện thuần pin và công nghệ hydro. Tuy nhiên, hãng muốn thực hiện điều đó theo cách hiệu quả hơn nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh và lợi nhuận trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.