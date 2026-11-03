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Toyota phát triển động cơ Hybrid 1.5L mới, tiết kiệm nhiên liệu hơn 15%

Thứ Ba, 06:00, 03/11/2026
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VOV.VN - Toyota đang phát triển hệ truyền động Hybrid thế hệ mới với động cơ 1.5L 4 xi-lanh, hướng tới giảm hơn 15% mức tiêu thụ nhiên liệu. Công nghệ này dự kiến xuất hiện trên các mẫu xe từ năm 2027, đồng thời cho phép xe Hybrid, Hybrid cắm sạc và xe thuần điện sử dụng chung nền tảng.

Động cơ 1.5L thế hệ mới được thiết kế riêng cho xe Hybrid

Toyota đang phát triển một thế hệ hệ truyền động Hybrid mới nhằm cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu, đồng thời giảm kích thước và trọng lượng của các bộ phận cơ khí. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược điện hóa đa hướng của hãng xe Nhật Bản, bên cạnh việc phát triển ô tô thuần điện.

toyota phat trien dong co hybrid 1.5l moi, tiet kiem nhien lieu hon 15 hinh anh 1
Toyota đang phát triển hệ truyền động Hybrid thế hệ mới với động cơ 1.5L 4 xi-lanh, hướng tới giảm hơn 15% mức tiêu thụ nhiên liệu.

Tâm điểm của dự án là động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh hoàn toàn mới, được thiết kế ngay từ đầu để kết hợp với hệ thống điện hóa. Động cơ có hai phiên bản hút khí tự nhiên và tăng áp, phục vụ cả xe Hybrid tự sạc (HEV) lẫn Hybrid cắm sạc (PHEV).

Trong đó, phiên bản hút khí tự nhiên được phát triển để đảm nhiệm dải hiệu suất hiện do động cơ 1.5L 3 xi-lanh và 1.8L 4 xi-lanh của Toyota đáp ứng. Cách tiếp cận này giúp hãng tiêu chuẩn hóa hệ truyền động, giảm sự phân tán nguồn lực phát triển và mở rộng khả năng ứng dụng trên nhiều dòng xe.

toyota phat trien dong co hybrid 1.5l moi, tiet kiem nhien lieu hon 15 hinh anh 2

Khác với việc đơn thuần nâng cấp động cơ xăng hiện có, Toyota phát triển đồng bộ động cơ đốt trong, mô-tơ điện, bộ điều khiển công suất và bộ biến tần thành một hệ thống thống nhất. Các mô-tơ điện và bộ phận điện tử công suất mới cũng được thiết kế nhỏ gọn, nhẹ hơn nhằm giảm tổn hao trong quá trình vận hành.

Theo Toyota, hãng đặt mục tiêu cải thiện hơn 15% hiệu quả sử dụng nhiên liệu so với các hệ truyền động tương đương hiện nay. Mức cải thiện dự kiến đến từ việc giảm ma sát cơ học, tối ưu quản lý nhiệt và hạn chế tổn thất điện năng. Thiết kế hệ truyền động gọn hơn cũng tạo điều kiện cải thiện tính khí động học của xe. Tuy nhiên, đây là mục tiêu do nhà sản xuất công bố, chưa phải kết quả đo kiểm độc lập trên các mẫu xe thương mại.

Toyota phát triển nền tảng chung cho xe hybrid và xe điện

Một điểm đáng chú ý khác là hệ truyền động hybrid mới được phát triển song song với nền tảng ô tô thế hệ tiếp theo của Toyota. Thay vì thiết kế nền tảng riêng biệt cho từng loại hệ truyền động, hãng hướng tới sử dụng kiến trúc chung cho xe thuần điện (BEV), Hybrid tự sạc (HEV) và Hybrid cắm sạc (PHEV).

Theo Toyota, hệ truyền động Hybrid nhỏ gọn hơn sẽ cho phép tích hợp vào nền tảng vốn được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của xe điện. Hãng đặt mục tiêu duy trì không gian nội thất, hình dáng tổng thể và khả năng vận hành của từng phiên bản, hạn chế những đánh đổi thường gặp khi dùng chung kiến trúc. Động cơ và hệ truyền động có chiều cao thấp hơn cũng tạo điều kiện hạ thấp nắp ca-pô, giúp các nhà thiết kế linh hoạt hơn trong việc phát triển kiểu dáng thân xe và tối ưu tính khí động học.

toyota phat trien dong co hybrid 1.5l moi, tiet kiem nhien lieu hon 15 hinh anh 3

Việc dùng chung nền tảng còn giúp Toyota phân bổ chi phí nghiên cứu, phát triển và đầu tư sản xuất trên nhiều dòng xe. Các nhà máy cũng có thể linh hoạt điều chỉnh tỷ trọng sản xuất xe điện, Hybrid và Hybrid cắm sạc theo nhu cầu thực tế của từng thị trường.

Toyota dự kiến đưa các động cơ thế hệ mới ra thị trường từ năm 2027. Ngoài việc sử dụng cho các mẫu xe của hãng, Toyota cũng có kế hoạch mở rộng cung cấp động cơ và hệ truyền động Hybrid cho những nhà sản xuất ô tô khác. Hãng kỳ vọng hoạt động này có thể mang lại doanh thu 1,7 tỷ USD mỗi năm, dù danh tính các đối tác chưa được xác nhận.

Bên cạnh đó, hệ truyền động mới đang được phát triển để có thể sử dụng nhiên liệu tái tạo và nhiên liệu trung hòa carbon. Điều này cho thấy Toyota vẫn xem Hybrid là một phần quan trọng trong chiến lược giảm phát thải, song song với xe thuần điện và xe sử dụng pin nhiên liệu.

Với động cơ 1.5L mới cùng nền tảng đa hệ truyền động, Toyota đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, tối ưu chi phí sản xuất và tạo sự linh hoạt trong quá trình chuyển đổi sang các phương tiện phát thải thấp.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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