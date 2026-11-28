Hệ truyền động Hybrid thế hệ mới, công suất tăng lên 251 mã lực

Điểm nâng cấp quan trọng nhất trên Toyota Sienna 2027 nằm ở hệ thống Hybrid thế hệ thứ sáu của hãng. Cấu hình này kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 2.5L được tinh chỉnh lại với các mô-tơ điện mới sử dụng chất bán dẫn silicon carbide và bộ pin lithium-ion dung lượng 1,15 kWh.

Toyota Sienna 2027 có nhiều nâng cấp đáng chú ý

Tổng công suất của hệ truyền động đạt 251 mã lực, tăng 6 mã lực so với thế hệ trước. Mô-men xoắn cực đại vẫn duy trì ở mức 239 Nm. Những thay đổi này giúp Sienna 2027 cải thiện khả năng tăng tốc. Phiên bản dẫn động cầu trước có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 7,5 giây, trong khi bản dẫn động bốn bánh AWD cần 7,6 giây.

Đặc biệt, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng được cải thiện đáng kể. Theo ước tính của Toyota, mẫu xe MPV này đạt mức tiêu thụ 39 mpg trong đô thị (khoảng 6 lít/100km), 35 mpg trên đường cao tốc (6,72 lít/100 km) và 37 mpg trên đường hỗn hợp (khoảng 6,36 lít/100 km). Nội thất hiện đại hơn, bổ sung nhiều công nghệ an toàn

Nội thất hiện đại hơn, bổ sung nhiều công nghệ an toàn

Toyota Sienna 2027 được nâng cấp đáng kể về trang bị bên trong cabin. Toàn bộ các phiên bản đều có màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, thay thế màn hình nhỏ hơn trên các phiên bản tiêu chuẩn trước đây.

Hệ thống giải trí sử dụng nền tảng Toyota Audio Multimedia mới, hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA). Với các phiên bản tương thích hệ thống giải trí hàng ghế sau, màn hình cũng được nâng kích thước lên 12,9 inch.

Về an toàn, mẫu xe MPV được trang bị gói Toyota Safety Sense 4.0 với cảm biến và phần cứng được cải tiến. Các tính năng hỗ trợ bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo khi mở cửa và hỗ trợ đánh lái chủ động.

Bên cạnh đó, Toyota còn cải tiến hệ thống trợ lực lái điện và hệ thống phanh điều khiển điện tử nhằm mang lại cảm giác lái chính xác hơn. Công nghệ Vehicle Braking Posture Control cũng được bổ sung để hạn chế độ nghiêng thân xe khi vào cua.

Thiết kế giữ nguyên, bổ sung trang bị trên các phiên bản

Về ngoại hình, Toyota Sienna 2027 gần như không thay đổi so với phiên bản hiện hành. Điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của màu sơn Storm Cloud, thay thế màu Cypress trong danh mục tùy chọn. Toyota cũng điều chỉnh trang bị giữa các phiên bản. Bản LE được bổ sung cửa hậu đóng mở rảnh tay, bản XLE có ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng, trong khi Woodland Edition được trang bị camera quan sát toàn cảnh 360 độ.

Đáng chú ý, phiên bản thể thao XSE được bổ sung nhiều tiện nghi vốn xuất hiện trên bản Limited trước đây, bao gồm ghế trước thông gió, chức năng nhớ vị trí ghế, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và hệ thống camera quan sát toàn cảnh.

Phiên bản Limited cũng bị loại khỏi danh mục sản phẩm. Toyota Sienna 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào đầu năm 2027. Hiện hãng chưa công bố giá bán chính thức, trong khi phiên bản 2026 có giá khởi điểm 42.915 USD, đã bao gồm phí vận chuyển.