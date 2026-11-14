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Cải chính

Toyota tăng trưởng lợi nhuận sau 3 năm, doanh thu vượt 26.900 tỷ yen

Thứ Bảy, 07:00, 14/11/2026
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VOV.VN - Toyota Motor Corporation ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm tài chính 2027, với doanh thu hợp nhất tăng 9,5% và lợi nhuận ròng tăng mạnh so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm lợi nhuận hoạt động của hãng tăng trưởng, tạo động lực để Toyota thúc đẩy cải tổ hoạt động kinh doanh.

Doanh thu và lợi nhuận đồng loạt tăng, xe Hybrid tiếp tục là động lực chính

Theo báo cáo công bố gần đây của Toyota, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2026, Toyota đạt doanh thu hợp nhất 26.962 tỷ Yen (khoảng 169,6 tỷ USD), tăng 9,5% so với cùng kỳ năm tài chính trước.

Lợi nhuận hoạt động đạt 2.191 tỷ Yen, tăng 9,2%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 2.954 tỷ Yen, tăng 19,2%. Đáng chú ý, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông Toyota đạt 2.236 tỷ Yen, tăng 26,1%. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu cũng tăng từ 136,07 Yen lên 185,97 Yen.

toyota tang truong loi nhuan sau 3 nam, doanh thu vuot 26.900 ty yen hinh anh 1
Trong 6 tháng đầu năm tài chính 2027, tỷ trọng xe điện hóa trong tổng doanh số bán lẻ tăng lên 55,6%, so với mức 46,7% cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm tài chính 2027, Toyota bán được khoảng 4,758 triệu xe trên toàn cầu, giảm khoảng 25.000 xe so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức giảm này chủ yếu đến từ việc Hino Motors và các công ty con không còn được hợp nhất vào báo cáo tài chính. Nếu loại trừ yếu tố này, doanh số xe hợp nhất của Toyota thực tế tăng khoảng 26.000 xe.

Riêng Toyota và Lexus đạt tổng doanh số bán lẻ khoảng 5,059 triệu xe. Tỷ trọng xe điện hóa trong tổng doanh số bán lẻ tăng lên 55,6%, so với mức 46,7% cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe Hybrid (HEV) đạt 2,45 triệu chiếc, xe Hybrid sạc ngoài (PHEV) đạt 130.000 chiếc và xe thuần điện (BEV) đạt 231.000 chiếc, tăng 127,4% so với cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy xe Hybrid tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược điện hóa của Toyota, đặc biệt tại Bắc Mỹ và châu Âu, nơi nhu cầu đối với các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu vẫn duy trì tích cực.

Xét theo từng khu vực, Bắc Mỹ là thị trường có doanh số lớn nhất với khoảng 1,53 triệu xe, tiếp đến là Nhật Bản với 1,024 triệu xe, châu Á đạt 857.000 xe và châu Âu đạt 589.000 xe. Tại Bắc Mỹ, lợi nhuận hoạt động tăng 266,1 tỷ Yen, lên 132 tỷ Yen. Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng lợi nhuận 138,8 tỷ Yen, đạt 1.257 tỷ Yen.

Ở mảng dịch vụ tài chính, lợi nhuận hoạt động tăng 65 tỷ Yen, đạt 442,3 tỷ Yen. Đây tiếp tục là một trong những nguồn đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của tập đoàn.

Toyota nâng dự báo lợi nhuận cả năm, tăng cổ tức và mua lại cổ phiếu

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, Toyota cũng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận hoạt động cho toàn bộ năm tài chính 2027, kết thúc vào ngày 31/3/2027. Cụ thể, hãng nâng mục tiêu lợi nhuận hoạt động lên 3.900 tỷ Yen, tăng 500 tỷ Yen so với dự báo trước đó và cao hơn 133,8 tỷ Yen so với năm tài chính 2026. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 53.500 tỷ Yen, tăng 5,6%. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông Toyota được dự báo đạt 3.570 tỷ Yen.

toyota tang truong loi nhuan sau 3 nam, doanh thu vuot 26.900 ty yen hinh anh 2
Toyota điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận hoạt động cho toàn bộ năm tài chính 2027, nâng mục tiêu lợi nhuận hoạt động lên 3.900 tỷ Yen, tăng 500 tỷ Yen so với dự báo trước đó.

Việc điều chỉnh dự báo diễn ra trong bối cảnh Toyota vẫn phải đối mặt với nhiều áp lực, bao gồm chi phí nguyên vật liệu tăng, tác động từ tình hình Trung Đông, thuế quan tại Mỹ và gián đoạn sản xuất do động đất, lũ lụt. Theo hãng, những nỗ lực cải thiện hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí cùng nhà cung cấp, điều chỉnh giá bán và mở rộng lợi nhuận từ chuỗi giá trị đã giúp bù đắp một phần đáng kể các tác động bất lợi.

Trong kế hoạch lợi nhuận cả năm, Toyota dự kiến các nỗ lực cải thiện hoạt động đóng góp thêm 1.085 tỷ Yen, trong khi biến động tỷ giá được kỳ vọng mang lại tác động tích cực 735 tỷ Yen. Ngược lại, chi phí nguyên vật liệu có thể gây áp lực giảm khoảng 980 tỷ Yen và tình hình Trung Đông tác động tiêu cực khoảng 505 tỷ Yen.

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, Toyota còn công bố kế hoạch gia tăng lợi ích cho cổ đông. Cổ tức giữa năm tài chính 2027 được nâng lên 50 Yen/cổ phiếu, tăng 5 Yen so với cùng kỳ. Tổng cổ tức cả năm dự kiến đạt 100 Yen/cổ phiếu, cũng tăng 5 Yen.

Hãng đồng thời tăng quy mô chương trình mua lại cổ phiếu thêm 300 tỷ Yen, nâng tổng hạn mức mua lại trong năm tài chính lên 1.300 tỷ Yen. Bên cạnh đó, Toyota dự kiến hủy thêm 1 tỷ cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu quỹ bị hủy trong năm lên 1,2 tỷ đơn vị. Những động thái này nằm trong chiến lược nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tối ưu hóa giá trị cho cổ đông dài hạn.

Với lợi nhuận hoạt động tăng trưởng trở lại sau ba năm, Toyota đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình cải tổ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khả năng duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới vẫn phụ thuộc vào sức mua tại các thị trường chủ chốt, biến động chi phí sản xuất và khả năng ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh toàn cầu.

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Toyota bán hơn 6.300 xe tại Việt Nam trong tháng 10/2026

VOV.VN - Trong tháng 10/2026, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) ghi nhận doanh số đạt 6.357 xe (tính cả thương hiệu Lexus). Đáng chú ý, các dòng xe Hybrid Electric tiếp tục là điểm sáng khi tăng trưởng gấp đôi, khẳng định xu hướng tiêu dùng xanh đang được khách hàng Việt ưa chuộng.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Toyotatimes.jp
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