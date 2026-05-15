中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Toyota và Lexus đang tụt lại trong cuộc đua công nghệ lái rảnh tay

Thứ Sáu, 06:00, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Toyota và Lexus từng phát triển công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến mang tên Teammate, nhưng hiện gần như biến mất khỏi các sản phẩm của hãng. Trong khi các đối thủ liên tục mở rộng tính năng lái rảnh tay và tự lái cấp cao, hai thương hiệu Nhật Bản đang bị đặt dấu hỏi lớn về chiến lược công nghệ tương lai.

Toyota và Lexus chậm chân ở mảng lái rảnh tay

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang bước vào cuộc đua công nghệ tự lái và hỗ trợ lái tiên tiến, Toyota Motor Corporation cùng thương hiệu hạng sang Lexus lại trở thành tâm điểm tranh luận vì chưa sở hữu hệ thống lái rảnh tay thực thụ đủ sức cạnh tranh với các đối thủ lớn.

Toyota từng giới thiệu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao mang tên Teammate trên Toyota Mirai và Lexus LS. Công nghệ này cho phép xe hỗ trợ điều khiển trên cao tốc với khả năng giữ làn, tăng giảm tốc và hỗ trợ chuyển làn trong một số điều kiện nhất định. Tuy nhiên, Teammate hiện gần như đã “biến mất” khỏi chiến lược sản phẩm của hãng.

toyota va lexus dang tut lai trong cuoc dua cong nghe lai ranh tay hinh anh 1

Lexus LS - mẫu sedan từng được xem là nền tảng trình diễn công nghệ đang dần bị thu hẹp hiện diện ở nhiều thị trường. Trong khi đó, Toyota Mirai sau đời 2023 cũng không còn được quảng bá mạnh với hệ thống Teammate như trước đây.

Các đối thủ đang tăng tốc mạnh mẽ

Khi Toyota và Lexus có dấu hiệu chững lại, nhiều hãng xe khác đã nhanh chóng mở rộng công nghệ lái bán tự động và lái rảnh tay.

Tesla tiếp tục phát triển Full Self-Driving (FSD), General Motors đẩy mạnh Super Cruise, Ford có BlueCruise, còn Mercedes-Benz đang triển khai MB.Drive Assist Pro tại nhiều thị trường. BMW, Nissan và Rivian cũng đều đã sở hữu những gói công nghệ hỗ trợ lái cao cấp riêng.

toyota va lexus dang tut lai trong cuoc dua cong nghe lai ranh tay hinh anh 2

Không chỉ là tính năng hỗ trợ người lái, các hệ thống ADAS hiện còn trở thành công cụ gia tăng doanh thu nhờ mô hình thuê bao định kỳ. Điều này giúp nhiều hãng xe tạo thêm nguồn lợi nhuận lâu dài sau khi bán xe.

Trong khi đó, Toyota vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng quen thuộc. Hãng ưu tiên độ ổn định, tính an toàn và trách nhiệm pháp lý hơn việc chạy đua quảng bá công nghệ tự lái. Đây cũng là chiến lược từng được Toyota áp dụng với xe hybrid trước khi đạt thành công lớn trên toàn cầu.

Toyota Safety Sense vẫn được đánh giá cao

Dù chưa có hệ thống hands-free nổi bật như đối thủ, Toyota Safety Sense vẫn được nhiều khách hàng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định và ít tạo cảm giác “ảo tưởng tự lái”.

Các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng hay hỗ trợ giữ làn của Toyota được xem là đáng tin cậy trong sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, ở phân khúc xe cao cấp, đặc biệt với Lexus, việc thiếu một công nghệ lái rảnh tay cạnh tranh đang khiến thương hiệu Nhật Bản gặp bất lợi về hình ảnh công nghệ.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến trải nghiệm thông minh và tính năng tự động hóa, Toyota và Lexus có thể sẽ phải sớm đưa ra câu trả lời nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua xe hơi tương lai.

toyota va lexus dang tut lai trong cuoc dua cong nghe lai ranh tay hinh anh 3
CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Toyota Lexus công nghệ ô tô xe tự lái ADAS Toyota Safety Sense Tesla Ford BlueCruise Super Cruise Lexus LS công nghệ lái rảnh tay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số
Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng
10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng

VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi “ ứng viên” từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng

VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi “ ứng viên” từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

Tắt điều hoà trước khi tắt máy ô tô: Thói quen nhỏ nhưng giúp tăng độ bền của xe
Tắt điều hoà trước khi tắt máy ô tô: Thói quen nhỏ nhưng giúp tăng độ bền của xe

VOV.VN - Tắt điều hoà trước khi tắt máy xe ô tô là một thói quen rất nhỏ tưởng chừng như không đáng bận tâm nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đế tuổi thọ của ắc quy, hệ thống điện và khả năng vận hành xe.

Tắt điều hoà trước khi tắt máy ô tô: Thói quen nhỏ nhưng giúp tăng độ bền của xe

Tắt điều hoà trước khi tắt máy ô tô: Thói quen nhỏ nhưng giúp tăng độ bền của xe

VOV.VN - Tắt điều hoà trước khi tắt máy xe ô tô là một thói quen rất nhỏ tưởng chừng như không đáng bận tâm nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đế tuổi thọ của ắc quy, hệ thống điện và khả năng vận hành xe.

Cuộc chiến giữ ngôi vương ngày càng khốc liệt, khiến Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá
Cuộc chiến giữ ngôi vương ngày càng khốc liệt, khiến Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam những tháng đầu năm 2026 đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt, mẫu Mazda CX-5 lại một lần nữa khiến các đối thủ phải “nóng ruột” khi tiếp tục điều chỉnh giảm giá sâu.

Cuộc chiến giữ ngôi vương ngày càng khốc liệt, khiến Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá

Cuộc chiến giữ ngôi vương ngày càng khốc liệt, khiến Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá

VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam những tháng đầu năm 2026 đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt, mẫu Mazda CX-5 lại một lần nữa khiến các đối thủ phải “nóng ruột” khi tiếp tục điều chỉnh giảm giá sâu.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn