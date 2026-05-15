Toyota và Lexus đang tụt lại trong cuộc đua công nghệ lái rảnh tay

Toyota và Lexus chậm chân ở mảng lái rảnh tay

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang bước vào cuộc đua công nghệ tự lái và hỗ trợ lái tiên tiến, Toyota Motor Corporation cùng thương hiệu hạng sang Lexus lại trở thành tâm điểm tranh luận vì chưa sở hữu hệ thống lái rảnh tay thực thụ đủ sức cạnh tranh với các đối thủ lớn.

Toyota từng giới thiệu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao mang tên Teammate trên Toyota Mirai và Lexus LS. Công nghệ này cho phép xe hỗ trợ điều khiển trên cao tốc với khả năng giữ làn, tăng giảm tốc và hỗ trợ chuyển làn trong một số điều kiện nhất định. Tuy nhiên, Teammate hiện gần như đã “biến mất” khỏi chiến lược sản phẩm của hãng.

Lexus LS - mẫu sedan từng được xem là nền tảng trình diễn công nghệ đang dần bị thu hẹp hiện diện ở nhiều thị trường. Trong khi đó, Toyota Mirai sau đời 2023 cũng không còn được quảng bá mạnh với hệ thống Teammate như trước đây.

Các đối thủ đang tăng tốc mạnh mẽ

Khi Toyota và Lexus có dấu hiệu chững lại, nhiều hãng xe khác đã nhanh chóng mở rộng công nghệ lái bán tự động và lái rảnh tay.

Tesla tiếp tục phát triển Full Self-Driving (FSD), General Motors đẩy mạnh Super Cruise, Ford có BlueCruise, còn Mercedes-Benz đang triển khai MB.Drive Assist Pro tại nhiều thị trường. BMW, Nissan và Rivian cũng đều đã sở hữu những gói công nghệ hỗ trợ lái cao cấp riêng.

Không chỉ là tính năng hỗ trợ người lái, các hệ thống ADAS hiện còn trở thành công cụ gia tăng doanh thu nhờ mô hình thuê bao định kỳ. Điều này giúp nhiều hãng xe tạo thêm nguồn lợi nhuận lâu dài sau khi bán xe.

Trong khi đó, Toyota vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng quen thuộc. Hãng ưu tiên độ ổn định, tính an toàn và trách nhiệm pháp lý hơn việc chạy đua quảng bá công nghệ tự lái. Đây cũng là chiến lược từng được Toyota áp dụng với xe hybrid trước khi đạt thành công lớn trên toàn cầu.

Toyota Safety Sense vẫn được đánh giá cao

Dù chưa có hệ thống hands-free nổi bật như đối thủ, Toyota Safety Sense vẫn được nhiều khách hàng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định và ít tạo cảm giác “ảo tưởng tự lái”.

Các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng hay hỗ trợ giữ làn của Toyota được xem là đáng tin cậy trong sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, ở phân khúc xe cao cấp, đặc biệt với Lexus, việc thiếu một công nghệ lái rảnh tay cạnh tranh đang khiến thương hiệu Nhật Bản gặp bất lợi về hình ảnh công nghệ.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến trải nghiệm thông minh và tính năng tự động hóa, Toyota và Lexus có thể sẽ phải sớm đưa ra câu trả lời nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua xe hơi tương lai.