Theo thông báo từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) và Skoda Việt Nam, hãng xe Cộng hòa Séc sẽ triển khai chiến dịch triệu hồi mã 48LS đối với tổng cộng 272 chiếc Kodiaq và Karoq tại thị trường Việt Nam bắt đầu từ ngày 27/11/2026.

Toàn bộ phương tiện thuộc diện ảnh hưởng đều được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy tại Cộng hòa Séc và phân phối chính hãng thông qua Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam. Nằm trong chiến dịch triệu hồi toàn cầu, bộ đôi Skoda trong diện ảnh hưởng có nguy cơ bị ăn mòn bu lông cố định thước lái, tiềm ẩn nguy cơ mất khả năng điều khiển xe.

Sẽ có 175 xe Skoda Kodiaq tại Việt Nam phải triệu hồi đợt này

Trong đó, danh sách triệu hồi tại Việt Nam bao gồm 175 xe Skoda Kodiaq và 97 xe Skoda Karoq. Theo dữ liệu công bố bởi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, lô 272 xe này được xuất xưởng tại Cộng hòa Séc trong khoảng thời gian từ ngày 11/10/2022 đến ngày 11/04/2023.

Về nguyên nhân kỹ thuật, bu lông bên phải cố định thước lái với khung xe có thể bị gỉ sét và ăn mòn. Sau thời gian dài sử dụng, đầu bu lông có nguy cơ bị gãy, khiến thước lái chỉ còn được giữ cố định tại một bên. Trong tình huống đánh lái tĩnh với lực tác động lớn, vỏ thước lái có thể bị nứt vỡ, dẫn đến nguy cơ mất lái.

Dù chưa ghi nhận sự cố thực tế nào tại Việt Nam, Skoda Việt Nam khuyến cáo chủ xe đưa phương tiện tới hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc để kiểm tra và thay thế miễn phí bằng loại bu lông thước lái mới có đặc tính chống ăn mòn tốt hơn. Thời gian xử lý dự kiến kéo dài khoảng 1 giờ cho mỗi xe.

Người dùng có thể tự tra cứu số VIN (in trên giấy đăng ký xe hoặc góc dưới kính lái) trực tiếp trên website của Skoda Việt Nam, hoặc liên hệ tổng đài của hãng để kiểm tra trạng thái phương tiện.