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Trung Quốc hé lộ 10 xu hướng công nghệ ô tô 2027, pin thể rắn 400 Wh/kg gây chú ý

Thứ Ba, 07:00, 03/11/2026
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VOV.VN - Pin thể rắn có mật độ năng lượng 400 Wh/kg, xe tải tự lái, trí tuệ nhân tạo trên ô tô và công nghệ đúc magie nguyên khối là những điểm nhấn trong danh sách 10 xu hướng công nghệ ô tô Trung Quốc năm 2027.

Tại Đại hội thường niên lần thứ 33 của Hiệp hội Kỹ sư ô tô Trung Quốc (China-SAE), diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc), các chuyên gia đã công bố 10 xu hướng công nghệ được dự báo sẽ định hình ngành công nghiệp ô tô nước này trong năm 2027.

Theo Zheng Yali, Phó Tổng thư ký China-SAE, danh sách tập trung vào ba hướng chính: Đột phá về hiệu suất và chi phí, đưa công nghệ mới vào sản xuất hàng loạt và mở rộng quy mô ứng dụng trên thị trường. Những xu hướng này trải rộng từ pin, chip điều khiển, hệ thống truyền động đến lái xe tự động và trí tuệ nhân tạo.

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Hội nghị thường niên lần thứ 33 của Hiệp hội Kỹ sư ô tô Trung Quốc. Nguồn: China-SAE

Pin thể rắn 400 Wh/kg, chip ô tô RISC-V tiến gần sản xuất hàng loạt

Đáng chú ý nhất là công nghệ pin thể rắn có mật độ năng lượng cấp cell đạt 400 Wh/kg. Theo dự báo của China-SAE, công nghệ này sẽ bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm trong năm 2027. Các doanh nghiệp dẫn đầu cũng dự kiến tiến hành đánh giá kỹ thuật trên xe hoàn chỉnh.

Pin thể rắn được kỳ vọng mang lại mật độ năng lượng cao, cải thiện độ an toàn và khả năng hoạt động trong dải nhiệt độ rộng. Tuy nhiên, việc bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm không đồng nghĩa công nghệ này đã sẵn sàng được thương mại hóa trên quy mô lớn.

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Pin thể rắn của Chery. Nguồn: Chery

Xu hướng thứ hai là chip vi điều khiển ô tô (MCU) sử dụng kiến trúc bộ xử lý mã nguồn mở RISC-V. Công nghệ này dự kiến bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, phục vụ nhiều hệ thống quan trọng như hệ truyền động, phanh và các chức năng điều khiển liên quan đến an toàn.

Việc sử dụng kiến trúc RISC-V cũng tạo điều kiện để các nhà sản xuất linh hoạt tùy chỉnh chip theo nhu cầu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào những mô hình cấp phép kiến trúc độc quyền.

Bên cạnh đó, công nghệ điều khiển chuyển động tổng hợp trên xe được dự báo sẽ phổ biến hơn. Hệ thống này phối hợp hoạt động của nhiều cơ cấu như phanh và lái, giúp phản hồi chính xác hơn trước yêu cầu vận hành, qua đó cải thiện khả năng kiểm soát và trải nghiệm lái.

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Geely sẽ bắt đầu triển khai thí điểm tàu ​​SSB vào năm 2027. (Ảnh: Geely)

Xe điện tương tác với lưới điện, thân xe magie giúp giảm trọng lượng

Công nghệ V2G (Vehicle-to-Grid), cho phép xe điện trao đổi năng lượng hai chiều với lưới điện, là xu hướng tiếp theo được China-SAE nhấn mạnh.

Thay vì chỉ nhận điện để sạc pin, xe điện có thể cung cấp điện trở lại lưới khi cần thiết. Công nghệ này được kỳ vọng góp phần cân bằng cung cầu điện, hỗ trợ ổn định hệ thống năng lượng và nâng cao khả năng điều tiết phụ tải.

Một xu hướng đáng chú ý khác là ứng dụng các chi tiết thân xe lớn bằng hợp kim magie đúc liền khối. Những bộ phận như sàn phía sau hoặc kết cấu cửa hậu có thể được chế tạo bằng công nghệ này, giúp giảm số lượng chi tiết và tối ưu trọng lượng xe.

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Ngành ô tô Trung Quốc định hình tương lai với pin thể rắn 400 Wh/kg, chip RISC-V và loạt công nghệ ô tô thông minh đột phá vào năm 2027.

Theo dự báo của các kỹ sư Trung Quốc, việc ứng dụng những chi tiết đúc magie kích thước lớn có thể giúp giảm khoảng 20% trọng lượng của các bộ phận liên quan. Mức giảm thực tế sẽ phụ thuộc vào thiết kế và cấu hình của từng mẫu xe.

Trong lĩnh vực vận tải, các đoàn xe tải tự hành cấp độ cao dự kiến bước vào giai đoạn vận hành trình diễn với quy mô hàng nghìn phương tiện. Những ứng dụng ban đầu được hướng đến các môi trường như khu vực đường sắt, mỏ và cảng, nơi hoạt động vận tải có thể được tổ chức theo những tuyến đường và điều kiện vận hành tương đối xác định.

Công nghệ mô-tơ điện tích hợp trực tiếp tại bánh xe cũng được đẩy mạnh kiểm chứng kỹ thuật. Cách bố trí này có tiềm năng tối ưu không gian, cải thiện hiệu quả truyền động và tăng khả năng kiểm soát lực kéo tại từng bánh xe.

AI trên ô tô vượt 14 tỷ tham số, công nghệ in 3D kim loại phát triển

Trí tuệ nhân tạo tiếp tục là một trong những trọng tâm của ngành ô tô Trung Quốc. Theo China-SAE, đến năm 2027, các mẫu xe sản xuất hàng loạt sẽ tăng cường triển khai mô hình AI chạy trực tiếp trên hệ thống máy tính của khoang lái, với quy mô lên tới 14 tỷ tham số.

Việc xử lý AI ngay trên xe có thể giảm sự phụ thuộc vào điện toán đám mây, cải thiện khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và hỗ trợ thực hiện những tác vụ phức tạp hơn. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển khoang lái thông minh, nơi các chức năng điều khiển và tương tác ngày càng được tích hợp sâu với AI.

Một xu hướng khác là đưa hệ thống hỗ trợ lái xe kết nối vào sản xuất và lắp đặt trên xe với quy mô nhỏ. Các hệ thống này khai thác sự phối hợp giữa phương tiện, hạ tầng giao thông và nền tảng đám mây nhằm cải thiện khả năng hỗ trợ lái và an toàn vận hành.

Cuối cùng, công nghệ in 3D kim loại được kỳ vọng đạt tiến bộ đồng thời về vật liệu, thiết kế và hiệu quả sản xuất. Công nghệ này cho phép chế tạo các chi tiết có hình dạng phức tạp, mở rộng khả năng tối ưu kết cấu và tạo ra những bộ phận khó sản xuất bằng phương pháp truyền thống.

Danh sách 10 xu hướng công nghệ cho thấy ngành ô tô Trung Quốc đang mở rộng cạnh tranh vượt ra ngoài cuộc đua về doanh số xe điện. Pin thế hệ mới, chip điều khiển, hệ thống vận hành thông minh và các giải pháp sản xuất tiên tiến được kỳ vọng sẽ trở thành những yếu tố quan trọng định hình năng lực cạnh tranh của các hãng xe trong những năm tới.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo CarNewsChina
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