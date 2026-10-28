Từ đơn hàng lớn đến áp lực làm chủ công nghệ chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô

Thách thức đặt ra cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Trong quá trình phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, bài toán nội địa hóa luôn được đặt ra như một trong những yếu tố quyết định khả năng hình thành nền sản xuất có tính tự chủ và sức cạnh tranh cao.

Thực tế từ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cho thấy, cơ hội tham gia chuỗi cung ứng của những tập đoàn lớn đang tạo ra những chuyển biến đáng kể về quy mô sản xuất, năng lực công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội mở rộng thị trường là những áp lực không nhỏ về tài chính, tiến độ và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Bình Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ và Thiết bị CNC Hà Nội cho biết, doanh nghiệp hiện cung cấp các sản phẩm phục vụ vận chuyển, lưu kho linh kiện ô tô như pallet, lồng thép, xe đẩy và giá kệ. Từ khi trở thành nhà cung cấp trực tiếp cho VinFast năm 2025, quy mô sản xuất của doanh nghiệp đã có bước phát triển đáng kể.

Doanh nghiệp cơ khí nội địa đang từng bước tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô

“Với mong muốn trở thành nhà cung cấp các sản phẩm phục vụ cho giao vận Logistic tại thị trường Việt Nam và định hướng xuất khẩu các sản phẩm kiện đóng hàng, lồng thép xuất khẩu từ năm 2012 CNC Ha Nội đã xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh các sản phẩm Kiện đóng hàng, Pallet, Lồng thép xuất khẩu và chúng tôi đã có nhiều khách hàng nước trên 10 nước và hơn 100 khách hàng tại Việt Nam (như Úc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Newzealand …) và các khách hàng tại Việt Nam như (Toyota, Honda, Huyndai, Panasoinic, Cannon, Sumitomo, Suntory …).

Chúng tôi luôn mong muốn những doanh nghiệp đầu tầu có tầm nhìn về việc xây dựng chuối cung ứng là các nhà cung cấp nội địa Việt Nam có đủ năng lực và khát vọng cùng đồng hành phát triển. chúng tôi luôn mong muốn sẽ trở thành nhà cung cấp các mặt hàng phục vụ cho Kho bãi, vận chuyển lâu dài cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, ví dụ như Vingroup” - ông Bình Minh chia sẻ.

Cũng theo ông Minh, doanh thu của CNC Hà Nội từ hơn 110 tỷ đồng năm 2025 đã tăng lên trên 225 tỷ đồng trong 9 tháng đầu của năm 2026. Công ty cũng đầu tư thêm nhà máy, mở rộng sản xuất và đẩy mạnh ứng dụng robot hàn, máy cắt laser CNC, thiết bị chấn dập tự động.

Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng không chỉ là số lượng đơn hàng mà còn là khả năng dự báo nhu cầu sản xuất. Việc được thông tin sớm về sản lượng giúp nhà cung cấp chủ động bố trí nguồn lực, lên kế hoạch đầu tư và kiểm soát chi phí.

Ở lĩnh vực cơ khí chế tạo, ông Lương Đức Thụ, Chủ tịch HĐQT Công ty Automech cho biết, doanh nghiệp đã chuyển từ hoạt động cung cấp thiết bị, máy móc gia công sang sản xuất linh kiện và cụm linh kiện ô tô. Hiện Automech có ba nhà máy với hơn 1.000 nhân sự, so với khoảng 200 người trước kia, quy mô hiện gia tăng đáng kê.

Tuy nhiên, ông Thụ cũng nhìn nhận việc tham gia chuỗi cung ứng ô tô buộc doanh nghiệp liên tục đổi mới hệ thống quản trị, kiểm soát chất lượng và tổ chức sản xuất.

"Áp lực đến từ hai phía: Thứ nhất là khát khao của chính mình muốn lớn mạnh để nhận thêm việc; thứ hai là áp lực phải tuân thủ chất lượng, tiến độ và tiêu chuẩn quốc tế của VinFast" - ông Thụ chia sẻ.

Ông Dương Minh Hải, Giám đốc cấp cao Kimsen Industrial Corporation cho rằng, một trong những thay đổi quan trọng nhất khi tham gia chuỗi sản xuất ô tô là khả năng chuyển từ gia công theo bản vẽ sang tham gia sâu hơn vào quá trình thiết kế, đánh giá sản phẩm và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Theo ông Dương Minh Hải, việc tiếp cận những dự án lớn và hợp tác với những doanh nghiệp đầu tầu, mũi nhọn hiện nay đã tạo điều kiện để Kimsen đầu tư máy móc công nghệ cao, xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển, từng bước hướng đến cung cấp giải pháp kỹ thuật thay vì chỉ thực hiện những công đoạn gia công riêng lẻ. Ngoài ra công ty cũng nâng cao được hệ thống quản lý vận hành và tổ chức tốt được các đơn hàng lớn, có yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiến độ và chi phí. Điều này giúp Kimsen hoàn thiện được rất nhiều năng lực mà chỉ có thể hoàn thiện trong quá trình thực hiện các dự án lớn.

Một số doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ô tô đã ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về quy mô hoạt động và năng lực sản xuất khi tham gia các dự án công nghiệp lớn. (Ảnh minh họa)

Dù vậy, doanh nghiệp cũng đặc biệt quan tâm đến hiệu quả đầu tư và những rủi ro phát sinh khi mở rộng quy mô.

"Chúng tôi cũng rất coi trọng sự phát triển bền vững, đi cùng hiệu quả kinh doanh. Hạn chế rủi ro để đảm bảo quá trình hợp tác giữa 2 bên có sự tin cậy cao. Sự phát triển ngành ô tô đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của 1 hệ thống lớn từ phát triển thị trường tiêu thụ, thiết kế kỹ thuật, năng lực sản xuất và hệ thống nhà cung cấp. Tốc độ đó vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các nhà cung cấp. Vừa tăng khả năng phản ứng, thời gian xử lý công việc và tổ chức nguồn lực linh hoạt. Tôi cho rằng đây là động lực để doanh nghiệp như Kimsen thay đổi, chúng tôi không dựa vào năng lực cố định, chúng tôi luôn cải tiến, nâng cao, đầu tư rất mạnh mẽ vào con người, quy trình, hệ thống và công nghệ mới. Điều này giúp tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng kịp thời các yêu cầu từ khách hàng" - ông Hải nhấn mạnh.

Sau nhiều năm phát triển, năng lực tham gia chuỗi cung ứng của phần lớn doanh nghiệp trong nước hầu hết vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thị trường.

Vai trò của doanh nghiệp đầu tàu trong chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô

Dù ngành sản xuất, lắp ráp ô tô ngày càng mở rộng, không ít doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn chủ yếu đảm nhận các công đoạn gia công cơ khí, sản xuất linh kiện đơn giản, bao bì, vật tư phụ trợ. Trong khi đó, những khâu đòi hỏi công nghệ cao như thiết kế sản phẩm, phát triển vật liệu, hệ thống điện tử, điều khiển và tích hợp công nghệ vẫn là thách thức đáng kể.

Theo phân tích của PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương hạn chế lớn của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nằm ở quy mô sản xuất nhỏ, thiết bị và năng lực quản trị chưa đồng đều, khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn với tiêu chuẩn kỹ thuật cao còn hạn chế.

Trong khi đó, ngành ô tô đòi hỏi tính đồng bộ rất cao giữa thiết kế, vật liệu, công nghệ, độ chính xác, chất lượng và thời gian giao hàng. Chỉ một chi tiết không đáp ứng yêu cầu cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Bởi vậy, để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Việt cần nhiều hơn những cơ hội nhận đơn hàng. Đó còn là khả năng tiếp cận vốn, thị trường dài hạn, công nghệ và các chương trình hỗ trợ nâng cấp năng lực sản xuất.

Thêm vào đó, một vấn đề được các chuyên gia đặc biệt quan tâm là vai trò của doanh nghiệp đầu tàu trong việc hình thành và nâng cấp hệ thống công nghiệp hỗ trợ.

Theo PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, kinh nghiệm từ những tập đoàn công nghiệp lớn như Hyundai, Toyota và Airbus cho thấy, doanh nghiệp đầu tàu không chỉ tạo ra thị trường tiêu thụ mà còn góp phần tổ chức sản xuất, phát triển nhà cung cấp và lan tỏa năng lực công nghệ.

Trong đó, Hyundai chú trọng hỗ trợ kỹ thuật và phát triển năng lực nhà cung ứng; Toyota xây dựng hệ thống sản xuất đồng bộ, thúc đẩy cải tiến liên tục; còn Airbus tổ chức mạng lưới công nghiệp chuyên môn hóa xuyên quốc gia.

Nhà máy Toyota Việt Nam tại Phú Thọ.

Điểm chung của những mô hình này là doanh nghiệp lớn không phát triển đơn lẻ, mà gắn sự tăng trưởng của mình với năng lực của các nhà cung cấp trong chuỗi.

Tuy nhiên, để hình thành hệ sinh thái công nghiệp bền vững, sự hỗ trợ không thể chỉ dừng ở việc giao thêm đơn hàng. Điều quan trọng là tạo điều kiện để các doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất và có khả năng tiếp cận nhiều khách hàng khác nhau.

Một thị trường tiêu thụ đủ lớn và các mối liên kết sản xuất dài hạn có thể tạo động lực để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực quản trị. Song, sự phát triển bền vững không chỉ được thể hiện qua doanh thu hay số lượng nhà máy, mà còn phải được đánh giá thông qua năng lực công nghệ tự chủ, hiệu quả đầu tư và khả năng đa dạng hóa khách hàng.

Đây cũng là những điều kiện quyết định doanh nghiệp Việt Nam có thể từng bước thoát khỏi các công đoạn gia công giá trị thấp, tiến tới tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp khu vực và toàn cầu.