Bằng lái xe quốc tế có được lái xe ở Việt Nam?

Giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế có tên tiếng Anh là International Driving Permit, gọi tắt là IDP .

Giấy phép lái xe quốc tế IDP do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm khu vực hành chính) tham gia Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 (Công ước Viên) cấp, có giá trị như bản dịch giấy phép lái xe của một quốc gia sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Theo quy định tại thông tư 29/2015 của Bộ GTVT về sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, người có IDP do các nước tham gia Công ước Viên cấp khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển và phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của Việt Nam.

IDP được Việt Nam cấp cho người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET còn giá trị sử dụng.

Nếu người có IDP vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ Việt Nam mà bị tước quyền sử dụng IDP có thời hạn thì thời hạn bị tước không quá thời gian người lái xe được phép cư trú tại lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, thông tư này cũng quy định rõ, bằng lái xe IDP do Việt Nam cấp không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, người có IDP do Việt Nam cấp khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước tham gia Công ước Viên phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia; tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của nước sở tại.

Giấy phép lái xe quốc gia bị tẩy xóa, hư hỏng không còn đủ các thông tin cần thiết hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.

Giấy phép lái xe quốc gia không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Trường hợp phát hiện cá nhân có hành vi gian dối để được cấp IDP, tẩy xóa hoặc làm sai lệch thông tin trên IDP được cấp, ngoài việc bị cơ quan cấp IDP ra quyết định thu hồi IDP, cá nhân đó còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp IDP trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bị phát hiện hành vi vi phạm.

Hiện có một loại giất phép lái xe quốc tế khác nữa là IAA (tên tên Tiếng Anh là International Driving Permit - IAA). Đây là một giấy phép lái xe được công nhận quốc tế, giúp chủ sở hữu lái xe ở nước ngoài. Bằng lái này được phát hành bởi Hiệp hội Ô tô quốc tế (International Automobile Association - IAA), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ.

Trên giấy phép lái xe quốc tế IAA sẽ có thông tin của người sở hữu cùng danh sách các quốc gia chấp nhận loại bằng này và được dịch ra thành 8 loại ngôn ngữ khác nhau để cảnh sát các quốc gia có thể đọc và hiểu được nội dung của giấy phép lái xe quốc tế này.

Bên cạnh quyển sổ bằng lái quốc tế IAA với đầy đủ thông tin chi tiết, người dùng còn được cấp một thẻ nhựa với hình ảnh scan rõ nét chữ ký và ảnh của người sở hữu bằng.

Mức thời hạn hiệu lực của bằng lái xe quốc tế IAA tùy thuộc vào yêu cầu của người sử dụng, có thể đăng ký thời hạn là 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí là 20 năm. Tuy nhiên giấy phép lái xe IAA lại không có giá trị sử dụng tại Việt Nam.

Thời hạn sử dụng của IDP là không quá 03 năm, kể từ ngày cấp và phải phù hợp với thời hạn còn hiệu lực của giấy phép lái xe quốc gia.

Hạng xe được phép điều khiển GPLX Việt Nam khi chuyển sang IDP tương ứng theo bảng sau:

IDP là một quyển sổ có kích thước A6 (148 mm x 105 mm), có ký hiệu bảo mật, bìa màu xám, những trang giấy bên trong màu trắng theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 29/2015/TT-BGTVT. IDP gồm có 9 trang.

Trong đó : Trang 1 (trang bìa) ghi thông tin cơ bản của IDP được in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; trang 2 quy định về phạm vi sử dụng IDP in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, trang 3 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Việt, trang 4 để trống, trang 5 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Anh, trang 6 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Nga, trang 7 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Tây Ban Nha, trang 8 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Pháp, trang 9 quy định hạng xe được điều khiển in bằng tiếng Pháp.

Số IDP gồm ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam đối với giao thông quốc tế là VN và 12 chữ số sau là số giấy phép lái xe quốc gia.