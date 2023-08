Cách tắt hoàn toàn Android Auto trên ô tô

Cách tắt hoàn toàn Android Auto

Trước hết, cần hiểu rõ "tắt hoàn toàn" không có nghĩa là tắt tính năng này sau mỗi lần xe khởi động, mà là tắt hoàn toàn tính năng này, ngăn không cho xe khởi động ngay từ đầu. Sau đây là cách tắt Android Auto trong trường hợp chủ sở hữu đã thiết lập Android Auto trên điện thoại thông minh của mình trước đó.

1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại Android của bạn.

2. Chọn Ứng dụng (hoặc "Ứng dụng & Thông báo", "Quản lý ứng dụng" ở tùy loại máy)

3. Trên danh sách ứng dụng, chạm vào "Xem tất cả ứng dụng" để hiển thị danh sách ứng dụng đầy đủ của bạn.

4. Tìm và nhấn vào Android Auto trên danh sách ứng dụng.

5. Trên trang Android Auto, chạm vào nút "Tắt".

Sau khi đã tắt ứng dụng Android Auto, ứng dụng này ngừng mọi ghép nối với ô tô. Quá trình vô hiệu hóa chỉ áp dụng cho điện thoại Android chạy phiên bản AndroidOS mới nhất. Nếu điện thoại của bạn đang chạy Android 9 trở xuống, bạn thực sự có thể xóa hoàn toàn ứng dụng Android Auto bằng các bước tương tự — chỉ cần nhấn vào "Gỡ cài đặt" thay vì "Tắt".

Cách hủy ghép nối ô tô khỏi Android Auto

Nếu ô tô được ghép nối với điện thoại Android thì ô tô sẽ ngay lập tức nhận ra điện thoại khi kết nối và khởi động Android Auto. Để ngăn quá trình này xảy ra, bạn nên hủy ghép nối ô tô với điện thoại để chúng không tự động đồng bộ hóa. Cách tốt nhất để thực hiện việc này là hủy ghép nối thiết bị ở cả hai phía.

Việc hủy ghép nối từ phía điện thoại có thể được thực hiện bằng cách:

1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại Android của bạn,

2. Nhập "Android Auto" vào thanh tìm kiếm.

3. Nhấn vào Android Auto trong kết quả tìm kiếm để xem cài đặt của nó.

4. Nhấn vào "Xe đã kết nối trước đây". Trước tiên, bạn có thể cần chọn một tùy chọn có nội dung "Cài đặt bổ sung trong ứng dụng".

5. Nhấn vào ba dấu chấm ở phía trên bên phải màn hình.

6. Nhấn "Quên tất cả ô tô."

7. Trên ô tô của bạn, hãy tìm và mở cài đặt Kết nối.

8. Chọn cài đặt Android Auto.

9. Chọn Tắt tích hợp điện thoại thông minh.

Việc hủy kết nối ô tô với điện thoại từ phía ô tô sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào kiểu dáng và loại ô tô của mỗi người, vì vậy chủ sở hữu cần tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng ô tô để biết thêm thông tin chi tiết về cách hủy ghép nối điện thoại thông minh với nó.

Cách tắt tính năng tự động khởi động của Android Auto

Ngay cả khi bạn tắt ứng dụng Android Auto và hủy ghép nối thiết bị của mình, quá trình này vẫn có thể tự động khởi chạy nếu bạn kết nối điện thoại với ô tô (dù chỉ là để sạc hoặc phát nhạc). Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể tắt chức năng tự động khởi động của Android Auto để ngăn không cho nó khởi chạy ngay từ đầu.

1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại Android của bạn.

2. Nhập "Android Auto" vào thanh tìm kiếm.

3. Nhấn vào Android Auto trong kết quả tìm kiếm để xem cài đặt của nó.

4. Nhấn vào tùy chọn "Tự động khởi động Android Auto".

5. Nếu nó đang bật, hãy nhấn vào Tắt.

6. Nếu bạn không thể tắt hoàn toàn, hãy nhấn vào "Nếu được sử dụng trên lần lái xe cuối cùng" (If used on last drive).

Nếu bật tùy chọn "If used on last drive", Android Auto sẽ vẫn tự động bật vào lần tiếp theo khi người dùng cắm điện thoại, nhưng bạn chỉ cần thoát khỏi ứng dụng và lần sau khi cắm vào, nó sẽ không tự động kích hoạt nữa.